健身迷新挑戰 新興HYROX體能耐力賽

HYROX將器械健身變成一種比賽，有競爭更容易有進步，而且比賽中的器械，大家也可以在一般健身室玩到，絕對有望成為健身運動新常態。

HYROX將器械健身變成一種比賽，有競爭更容易有進步，而且比賽中的器械，大家也可以在一般健身室玩到，絕對有望成為健身運動新常態。

HYROX將器械健身變成一種比賽，有競爭更容易有進步，而且比賽中的器械，大家也可以在一般健身室玩到，絕對有望成為健身運動新常態。

香港即將舉行HYROX體能耐力賽，是來自德國的全球最大型賽事，將會在全球14個國家舉行，而香港更將成為亞洲首個舉辦HYROX賽事的地區。HYROX體能耐力賽包括1公里跑步，完成之後就會緊接做功能性健身訓練，重複8次，即是參賽者合共要跑8公里，同時期間要完成8個不同的功能性訓練項目。而比賽更有和香港健身室合作，提供HYROX課程和體能測試(P.F.T.)。

香港即將舉行HYROX體能耐力賽，是來自德國的全球最大型賽事，將會在全球14個國家舉行，而香港更將成為亞洲首個舉辦HYROX賽事的地區。HYROX體能耐力賽包括1公里跑步，完成之後就會緊接做功能性健身訓練，重複8次，即是參賽者合共要跑8公里，同時期間要完成8個不同的功能性訓練項目。而比賽更有和香港健身室合作，提供HYROX課程和體能測試(P.F.T.)。

香港即將舉行HYROX體能耐力賽，是來自德國的全球最大型賽事，將會在全球14個國家舉行，而香港更將成為亞洲首個舉辦HYROX賽事的地區。HYROX體能耐力賽包括1公里跑步，完成之後就會緊接做功能性健身訓練，重複8次，即是參賽者合共要跑8公里，同時期間要完成8個不同的功能性訓練項目。而比賽更有和香港健身室合作，提供HYROX課程和體能測試(P.F.T.)。