健身迷新挑戰 新興HYROX體能耐力賽

跑步加操肌 考體能考耐力
HYROX將器械健身變成一種比賽，有競爭更容易有進步，而且比賽中的器械，大家也可以在一般健身室玩到，絕對有望成為健身運動新常態。
香港即將舉行HYROX體能耐力賽，是來自德國的全球最大型賽事，將會在全球14個國家舉行，而香港更將成為亞洲首個舉辦HYROX賽事的地區。HYROX體能耐力賽包括1公里跑步，完成之後就會緊接做功能性健身訓練，重複8次，即是參賽者合共要跑8公里，同時期間要完成8個不同的功能性訓練項目。而比賽更有和香港健身室合作，提供HYROX課程和體能測試(P.F.T.)。
而這個亞洲首場HYROX香港站體能耐力賽將會於11月19日和20日舉行。
跑8公里加8種健身項目
以這個賽事為例，混合的8項功能性訓練，就包括滑雪機，可以挑戰全身上下肌，鍛鍊心肺功能；之後有雪橇推進，可以提高爆發力，同時還能強化腿部肌肉；再來還有增強背肌與後側鏈的拉雪橇；以及鍛鍊全身肌肉的波比前跳。而之後的四項還有提升心血管健康及肌肉耐力的划船機；強化臂肌肌肉，提高手腕穩定性和握力，加強整體的核心力量的農夫走路；考驗下半身肌肉和整體核心力量的沙袋弓箭步，以及最後講求全身爆發力的牆球高拋。
留意做每個項目前都需要先完成1km的跑步，所以對體能的要求相當高，對於健身迷來說，可以是一個新考驗新挑戰。