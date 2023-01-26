入樽熱潮湧埋身 歷代遊戲大集合 28年前原來出過街機

超任《From TV animation スラムダンク 四強激突!!》

超任《From TV animation スラムダンク 四強激突!!》 © Red Bull

漫畫開始連載之年，其實又正是超任推出之時，兩者一同冒起，直至到1994年3月26日，第一款在超任的遊戲正式誕生。在球場遇到對手會有不同特寫畫面，跟著按不同按鍵就能做出不同進攻或防守動作，當然動作選擇不算多。

Game Boy《From TV animation スラムダンク がけっぷちの決勝リーグ》

From TV animation スラムダンク がけっぷちの決勝リーグ © Red Bull

如果你覺得超任的畫面不能接受，其實還有Game Boy遊戲，1994年8月11日推出，不過當年大家都接受啦，而且OP還做得不錯，只是遊戲性一般。

Game Gear《テレビアニメ スラムダンク》

Game Gear《テレビアニメ スラムダンク》 © Red Bull

來到彩色手提機年代，輪到1994年12月16日登陸世嘉的Game Gear平台，玩法和超任版本差不多，畫面好像更簡單，但其實每次入球下方都有特寫畫面，加上不同角色頭像，其實當年手提機來說，已經幾靚。

超任《From TV animation テレビアニメ スラムダンク2》

From TV animation テレビアニメ スラムダンク2 © Red Bull

1995年2月24日，來到超任的第二集遊戲，畫面有所進化，內容包括決戰海南，櫻木也終於變成短髮造型！

Game Boy《From TV animation スラムダンク2 全国へのTIP OFF》

From TV animation スラムダンク2 全国へのTIP OFF © Red Bull

Game Boy也推出第二集遊戲，不過只是劇情推進，畫面及玩法也沒有大變化，始終，畫面都達到Game Boy的極限了？遊戲在1995年3月17日推出。

Mega Drive《テレビアニメ スラムダンク 強豪 真っ向対決！》

テレビアニメ スラムダンク 強豪 真っ向対決！ © Red Bull

一開場動畫都幾靚，1995年4月28日在SEGA的主機Mega Drive上推出。加入不少動畫中的名場面，畫面是縱向推進，雖然比賽中人物只有髮型有點不同，也沒有球衣號碼，但頭像還算做得相像，而且不是指令玩法，流暢度都高。

Sega Saturn《From TV animation スラムダンクI Love Basketball》

Sega Saturn《From TV animation スラムダンクI Love Basketball》 © Red Bull

終於來到次世代主機，首先登陸SEGA的Saturn，比賽畫面即時立體化，而且反攻時畫面方向亦即時旋轉至主觀角度，說真的有點頭暈，但以當年技術來說都相當突破，球場內的角色們亦終於可以憑造型及高度認得出來。遊戲於1995年8月11日推出。

超任《From TV animation スラムダンク ～SDヒートアップ!!～》

超任《From TV animation スラムダンク ～SDヒートアップ!!～》 © Red Bull

這個推介呀，想當年我都有瘋狂玩。遊戲中角色們變成Cute版，終於可以在球賽中完全認出一眾主角，而且玩法簡單，還可以做出Alley oop等動作，如果加多一點cut-in畫面就更好。遊戲在1995年10月27日發售，看到那Cute版角色，其實現在的手機遊戲有點相像。

街機《スーパースラムズ -FROM TV ANIMATION SLAM DUNK-》

街機《スーパースラムズ -FROM TV ANIMATION SLAM DUNK-》 © Red Bull

其他遊戲作品都是BANDAI推出，不過這一款街機遊戲就由兄弟品牌BANPRESTO推出，1995年推出，當年香港有沒有引入過？我就沒有印象有在機舖見過。標題是SUPER SLAMS，而作為街機遊戲，畫面當然比家用機靚，各人動作亦比較細緻。不過為甚麼球場要在海邊？

90年代之後 入樽回來了

當年漫畫人氣去到高峰，再推出動畫，雖然動畫效果難以討好漫畫迷及原作者井上雄彥，但人氣之高，看看短短兩年間已經推出接近10款遊戲已經知道啦？說回漫畫版，打完山王完結得突然，入樽迷心情久久未能平復，直到今年(日本2022年12月上映)，終於有井上雄彥老師親自操刀的新動畫劇場版上映，加上現在球場又全面開放，你摷番屋企個籃球同波衫出嚟未？

而遊戲方面，近年亦有手機遊戲重新推出，亦有不少人下載來玩，不過吸引不到我，看完新動畫，只想翻看漫畫版，現在已經看到打豐玉了，真令人懷念。