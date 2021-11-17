兩屆Red Bull BC One世界總冠軍的B-Girl Kastet　你想知的都在這裡

Kastet, Ayumi, Mimz 以及 Ami 於孟買合照 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

有著超強的音樂性、深層的靈性和大大的笑容推動下，Kastet不僅是一位強勁的對手，也是在這個圈子中最好相處和有愛的舞者之一。

打從一開始Kastetr就證明她是不可忽視，或是輕易被遺忘的一位B-Girl。無論是她與自己的B-Boy先生一起所在的俄國舞團3:16，並為其中嶄露頭角的breaker，證明了自己技術上的能力，還是因為她精力充沛、風趣、放克又搞怪的風格讓她在眾多的B-Girl中脫穎而出。

Kastet勢必不可擋的決心也許沒能讓她在2018年在蘇黎世Red Bull BC One的首度亮相中一路闖關到決賽，但在隔年她 在印度孟買獲得Red Bull BC One World Champ世界冠軍 的頭銜。

Kastet vs Ayumi – 2019

還身處在贏得薩爾茨堡的勝利狂喜之中，我們與Kastet聊聊她成功的歷程以及面對下一階段的感想。Kastet眨了眨眼說到，"我才正要開始呢!"

1. 披著羊皮的狼

Kastet也許是一位充滿靈魂，從內心深處而舞的舞者，但是在比賽場上她蛻變成犀利又專注的競爭者，用自己的技能打趴對手。在俄羅斯克拉斯諾達爾出生和長大，這種在場上具有侵略性的態度也滿有可能是她取名為Kastet(在英文為手指虎)的原因。

Kastet 大鬥 Kastet © Denis Klero

2. 比賽的儀式和音樂戰曲

Kastet說到，"在比賽前，我會戴上耳機把音樂放到最大，這樣我就可以專心在節奏，動作和放鬆心情上面。在2020年Red Bull BC One World Final世界總決賽時，我反覆聽著Jay Rock的<Win>，就像一種戰歌的感覺。至於舞台上的音樂就是一切了，我在舞台上有一種態度，我與精神、音樂和當下融為一體。然後我就可以表達自己了。這就是我要的。"

Kastet 在時機成熟時，便會戴上耳機走進表演區域。 © Little Shao/Red Bull Content Pool

3. 她從不怕輸

"她的祕密就是不怕輸。我只享受當下，並不在意是否輸了比賽。"她說到，"2020 年獲勝的主要原因對我來說是一個值得驕傲的時刻，因為這不是關乎我的體力，而是關於我的心理力量。我實在不是一個很有自信的人，但是我一直很努力在改善我的自信，強化心靈層面上的優勢。"

"現在，勝利給了我更多的精神食糧和對自己的了解。這幫助我放下一切，放鬆，不要害怕做自己，即使有些事情並不完美。這讓我只想活在成為舞者的當下。"

Kastet 是 Red Bull BC One All Stars 的最新成員 © Denis Klero

4. 她兩度創下Red Bull BC One的歷史

在2019年11月，Kastet在印度孟買贏得Red Bull BC One World Final世界總決賽，成為首位贏得Red Bull BC One頭銜的俄羅斯breaker。這次的勝利讓她躍升為世上最強B-Girl之一。然後，在2020年Kastet再次創造歷史，成為首位成功衛冕頭銜的breaker。

2020年Red Bull BC One World Final 終極戰役Madmax VS Kastet

5. 成名可能是苦樂參半的

"在2019年獲勝帶來正反兩面的影響。" Kastet說到，"勝利讓我有點害羞。就好像現在對我有所期待一樣，這些想法讓我在一些時刻無法放鬆。"

"從贏得比賽，你會被愛與恨。忌妒你的人們會批評，感受到人們這一點是很可怕的。我很常獲勝，但是每一次都會帶給我自我懷疑和自信心的打擊。所以去年我很致力在改變，去相信我自己，相信我的風格和了解我所做的事情是很棒的。"

6. 她對於驅使她跳舞的動力決不放棄

"勝利和成為頂尖的breaker不是只重在技巧，而是你的個性。" Kastet解釋到，"最重要的事情是忠於自我，所以如果你真的很喜歡大地板，就做吧! 如果你很喜歡搖滾步，就跳吧! 別放棄驅使你跳舞的動力。盡力而為並且相信自己。"

Kastet: "唯一最重要的是忠於你的性格" © Denis Klero

7. 她在比賽場上和場下都追求卓越

很難想像Kastet才二十出頭。目前，她正以藝術家和畫家的身分完成大學最後一年的學歷。雖然她是很殺打破breaking紀錄的B-Girl和兩屆世界冠軍，Kastet承認她尚未選擇自己職涯道路，並將打鼓和唱歌視為可能的職業選擇。在練習之間，她還為多個時尚品牌在鏡頭展現聯名的作品。

8. 她的力量源自呼吸的技巧

"我正在學習如何呼吸。我知道這聽起來很瘋狂，但是當我跳舞的時候我不會呼吸。 所以現在我在專注如何更好的呼吸，我想這也是讓去年很不一樣的原因。"

9. 她依然很謙虛並且不認為自己是甚麼偶像

"我知道有些女生受到了我的啟發，但是我真的不去想它。"她說到，"當說道B-Girl時，Nadia還是我最大的啟發對象。我很為自己驕傲，也對於我能夠不停鞭策其他舞者追求他們的夢想感到驕傲，但是我還是沒辦法把自己想成那樣。"

Kastet 不認為自己是新一代的偶像 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

10. 這才是她的開端而已

Kastet說到，"跳舞來說很重要的一件事，是breaking是更了解我自己的一種方法。有時候我想要放棄，或是覺得我不是這麼厲害的人。儘管如此，通過檢視自己，那些同樣的弱點以及我如何在不同的情況下克服這些弱點使我變得更強大。我可以看見自己成長的程度以及能力提升的潛力。我已經獲得很多成就，但是我知道我必須做更多也能做更多。這才是開端。