前《英雄聯盟》電競手Manlala教路 為Red Bull Solo Q香港決賽做準備

無論本周日有份落場，還是會在電腦前看直播，都可以做足準備，曾經是職業選手，玩了《英雄聯盟》8年的高手Manlala，就由角色再到戰術都有教路，絕對值得在賽前參考。

反應要快 心態要冷靜 © Red Bull

反應要快 心態要冷靜

Manlala曾經在2016年於Oceanic challener series/Oceanic professional league得過OCS/OPL player獎，之後回到香港修讀過電競文憑課程，雖然已離開職業選手行列，但仍然在電競範疇工作，亦是《League of Legends》導師。

現年26歲的他，在大約8年前接觸《《英雄聯盟》：「小時候已經一向有玩即時對戰遊戲《信長》，之後朋友們轉去玩《LOL》，我就跟著去玩。」直至兩年多後，便開始準備進入職業電競行列：「玩了一年半左右就開始參加小型比賽，玩了兩年多時，那時候我在英國讀中五、中六，在歐洲Server上了頭10名，那時候就開始覺得自己有機會試試當職業選手。」當然亦有付出時間、努力：「那時候一放假會一日玩10至12小時，返學日子，放學做完功課便會開電腦玩。可能自小已打機，亦因為玩了很久《信長》這遊戲，而《LOL》又是很類近的遊戲，所以會比完全沒接觸《LOL》的玩家會易上手，而且我覺得自己那時反應都幾快，而且比較冷靜。現在年紀大了，反應真的比較慢，十個電競選手九個會這樣說。學習和反應最快，我覺得15歲至20歲是黃金時期。」對，只要有想玩想挑戰的事，便要把握時間、機會。

虛心學習才會進步

虛心學習才會進步 © Red Bull

無論電競選手，還是一般玩家，都可能會遇到樽頸位，希望尋求進步，Manlala又有貼士：「初學玩家常會有的問題，就是不嘗試去進步，玩得不好會怪其他事、遊戲或隊友，不去正視自己玩得不好的地方。要尋求進步，可以上網看多一點影片，亦可以看replay，看自己有甚麼不好，再看對手有哪個部份做得好，就可以慢慢進步。至於較資深的玩家，其實我自己都曾經經歷過，就是自視過高，覺得自己已很強，不需要學習其他玩家的技巧。但玩家其實應該要和多點對手交流，才會知道天外有天。例如去其他Server玩，可以學到更多不同技巧。」

選用自己熟練的角色

選用自己熟練的角色 © Red Bull

說到自己熟練的角色，Manlala說自己是「打AD射手」，雖然理由有點搞笑，但不少機迷應該會有共鳴，就是起初選角，當然是「外貌協會」：「我初接觸《LOL》時，看到一款Skin很美，很想買，而因為買了這Skin，便一直練這隻英，而這隻英就是射手。」

而比賽時，他亦建議選自己用開的角色：「我會推介玩家用自己最純熟的角色，之後了解角色特點，再決定戰術。」

Red Bull Solo Q玩1v1，戰術亦和5v5很大分別：「對手只有一個，所以不用太留意地圖的動向，要集中在自己和對手。專注能力比5v5要更高，要做好功課，比賽前要知道落場的目標，要知道自己角色的強項、弱點，例如要做一殺，你的角色應該是刺客等可以殺到敵人的英雄，而不是用保守的角色但又三心兩意。即是沒理由讓一個前鋒去做後衛吧？」

今個周日看直播

Solo Q - EUA © Amy Kontras / Red Bull Content Pool

說到Red Bull Solo Q初次登陸香港，Manlala表示就算自己沒份參加，但都感覺興奮：「如果早幾年有就好了，不過，其實職業選手也不能參加......香港這類給業餘玩家參加的官方大型賽事不多，練了玩了這麼多年，應該會覺得終於有機會挑戰一下，可以感受到比賽的氣氛，會是一個很好的經驗。」對於不同類型參加者，Manlala也有寄語：「初階玩家，雖然排位可能比別人低，但都可以盡情去享受香港難得的比賽。如果進階的玩家，有一定爭勝心，比賽前可能會做很多研究，亦有一定技術，所以更要留意臨場心理狀態，要放開一點去發揮應有水準，有好的心理質素，表現一定更好。」

香港區Red Bull Solo Q簡介：

Red Bull Solo Q這項1對1的賽事去年吸引了超過80,000人報名參加，雲集世界各地最強的業餘英雄聯盟玩家爭奪最終冠軍。地區冠軍更可以親身體驗英雄聯盟全明星賽的機會，並與知名職業選手一較高下。香港區初賽以線上比賽形式進行，128位參加者最後決出16人進入總決賽，包括：CCW BB、風拂袖、Peng Yiliang、藍絲、tllaik2、彼岸花千年她、古一marvel角色、yydsefls、Jackyzzz、mearethegoodest、你的燒肉、千鶴千鶴千鶴千鶴、ckcdontbedown、地上最暖男、FloydQ、活在香港的北極熊。

Red Bull Solo Q 加入獨特挑戰為這個人氣經典遊戲增添刺激感。參加者必須從以下三種方法中利用其中一種來取勝：獲得第一滴血、殺死100個小兵（獲得100吃兵數）、摧毀敵方防禦塔。今年香港區的冠軍將會得到$1,000歐元作為獎金以及親身欣賞下年英雄聯盟歐洲冠軍聯賽的機會。世界總決賽將於12月5日在德國上演。