十大打街場最怕遇到的對手及隊友 帶你睇埋Red Bull全球最美籃球場！

其實打街場夠挑戰性又夠自由，不過要自己興奮對手又開心，總有禁忌要留意，你都不想成為別人眼中最怕遇到的對手吧！笑吓囉。另外Red Bull除了在香港屯門有超靚新籃球場開幕外，其實在世界各地亦有設計極有特色的籃球場，當中包括土耳其的Izmir、Istanbul、Ankara、Bursa，意大利的羅馬、博洛尼亞，還有塞爾維亞、尼日利亞、瑞士都有，未能親身落場，都可以隔空參觀，感受各地街頭籃球文化！

土耳其Izmir

Red Bull Half Court - İzmir © Red Bull

土耳其Istanbul

The venue at Red Bull Half Court in Istanbul, Turkey © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

土耳其Ankara

Red Bull Half Court, Ankara © Barış Acarlı

土耳其Bursa

Red Bull Half Court - Bursa © Red Bull

意大利羅馬

Red Bull Half Court Rome, Italy 2021 © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Nigeria

Participants on the renewed court in Nigeria © Realwon Multimedia

Switzerland

Egal ob bei den Frauen oder bei den Männern. © Dom Daher / Red Bull Content Pool

早前「Red Bull Half Court三人籃球賽」在屯門H.A.N.D.S籃球場上演決賽，效力永倫的甲一球員林俊達協助I LOVE BEBE首奪男子組冠軍、上屆冠軍卓婷帶領Beast贏得女子組冠軍。曲終人未散，延續街頭籃球熱情，蠢蠢欲動落街打半場？溫故知新，在和未必認識的對手在場上對決時，互相尊重，以下街場十大最怕遇到的隊友、對手，不是因為技術太強，而是......

1.脫上衣

天氣熱當然想大解放，但脫上衣打波，成身汗濕漉漉又滑潺潺，像泥鰍一樣，對手衣服又要吸收埋你流出的汗水，是有點作嘔的。

2.穿拖鞋

現在比較少見，以前常常看到。首先穿拖鞋打波自己已經有受傷風險，又會影響表現，對手又拍踩到你對人字拖就住就住，做運動都係穿上運動鞋啦。

3.自信心過於強大

簡單講，就是獨食，人稱籃球黑洞，隊友只要交波給你，便一去無回頭，無論怎樣都要強行自己剷籃、射波，就算入球率高，隊友都會感覺沒趣，對手亦更易防守啦？

4.自我感覺良好

不是不能給隊友意見，但在街場打半場還是適可而止啦。當球場指揮官指指點點未必是好事，始終各人落街打波心態不同。還有切忌埋怨隊友，大家都總有失誤之時。

5.三分不神射手

近年NBA都風行三分雨，又或者你自小偶像已經是《Slam Dunk》三井壽。不過，街頭3 x 3籃球講球合作，剷籃、傳球也是樂趣。球球起手射三分，就算你三分入球率高達70%，但你的隊友也想打籃球啊。

6.Trash talk

你不是打NBA，也不是The Professor，沒有鏡頭對著你，也並非在表演，不要Trash talk或做奇怪表情侮辱對手啊，要互相尊重。而且這樣也不有型。

7.場邊坐籃球

如果你喜歡籃球，你都明白坐籃球不應該，感覺素質很低，而且籃球也可能會變形。

8.拼命式防守

打籃球可以認真，但要控制認真程度。打街場不應捨命防守，也不要粗野犯規，可能對手只想運動一下，以免引發衝突，明天還要上班上學啊。

9.一人跟隊

街場當然歡迎跟隊，但場邊已經有幾隊等待出場，你自己一個人跟隊的話未必受歡迎。不如問問有沒有人和你組隊啦？

10.別人鬥波時射波

街場也未必3 x 3，有時也會「開全場」，一邊進攻時，場邊的你把握時間出去射波，可能會騷擾到對面球隊快速反擊，忍吓手啦。