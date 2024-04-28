遊戲由PS5主機獨佔，由初期公開開發代號「Project Eve」被誤會為另一經典作品新作已經成為焦點。到推出前被遊戲網站形容開發者「沒見過女人」，都話題性十足。而宣傳方面亦都打正旗號，找來韓國人氣創作歌手BIBI創作主題曲「EVE」拍MV，而香港、台灣今個周末亦邀請啦啦隊女神李多慧出席發售紀念見面會。

厭倦過度政治正確 近年爭議性遊戲《Stellar Blade》美女掛帥 © StellarBlade

厭倦過度政治正確 近年爭議性遊戲《Stellar Blade》美女掛帥 © StellarBlade

厭倦過度政治正確 近年爭議性遊戲《Stellar Blade》美女掛帥 © StellarBlade

法國IGN評擊再道歉

近年遊戲界也要政治正確，遊戲都不時會加入特定元素去表現自己清楚明白。不過《Stellar Blade》就擺明用性感美女主角為其中賣點。可能這個原因，所以引來法國IGN網站在3月31日的《劍星》報導中，指《劍星》女主角伊芙是「沒見過女人」的開發者所創作，亦提到「女主角是性化的玩偶」等評擊。不過這些評擊卻引來大量玩家反對，最後法國IGN公開向Shift Up Corporation開發者道歉，IGN更提到IGN法國只是IGN的一個獨立分部，快速割席。

其實金亨泰和Shift Up之前的手機遊戲作品《勝利女神：妮姬》都曾受到「性化」批評，不過今次就因為評擊事件，令更多人關注到遊戲，而且得到不少反對過度政治正確的玩家社群支持。

而實際上《劍星》在推出前，北美、英國等多國的數位版預購亦排行在暢銷遊戲頭兩位。

法國IGN評擊再道歉 © StellarBlade

再涉種族歧視？火速改字

《劍星》在評分解禁後，又再掀起另一話題，事源得到發售前試玩的有名玩家Lance McDonald，發現遊戲中的「R Shop」招牌，旁邊有一個「HARD」的塗鴉，合併就變成「hard」+「R」，而這用詞在美國被視為歧視黑人的用語。而其實「HARD」塗鴉在遊戲中很多場景都見到，應是屬於被重複使用的素材，而剛巧出現在「R Shop」旁，不過PlayStation官方都即時聲明，指開發商Shift Up並非有意去設計，而在發售前會在更新中移除。

而很快就改成了「Crime R」。不過其實這個字眼並非很多人知道和歧視有關，有不少網民都覺得是小題大做。

再涉種族歧視？火速改字 © StellarBlade

再涉種族歧視？火速改字 © StellarBlade

試玩後感 沒有「魂系」遊戲的絕望級難度

遊戲在推出前被認為是「魂系」動作遊戲，難度偏高，不過試玩後，其實比起正宗Souls「魂系」作品，主角動作快速，迴避判定也沒有太嚴格，「收刀」亦比較快，偏向比較像《尼爾：自動人形》風格的動作遊戲。富有挑戰性之餘，亦沒有去到「魂系」遊戲令人丟手掣的絕望級難度。

而且遊戲內有不少強勁道具及遠距離武器，加上可以復活的道具，也令難度降低了不少。

如果還是擔心難度太高應付不到，遊戲還可以選「故事模式」，這個難度更低，輕玩家打Boss試多幾次亦總可以通關。