告訴你跑步適合所有人的10個原因

跑步到底變得有多普遍？前短跑運動員兼跨欄選手Colin Jackson表示人類在生理上是為了跑步而生，而網球選手Nico Langmann就分享雖然他依賴輪椅，但他從小就一直在「跑步」。

《Why I Run》本季最終回以探索「為什麼跑步適合每個人」作為主題，因為兩位嘉賓分享自己最難忘的Wings for Life World Run時刻令節目充滿笑聲和靈感，Jackson展現了自己「古怪」一面，他們亦不約而同肯定了比賽當需要準備的第一元素。

收聽下面的podcast及繼續閱讀，了解跑步適合所有人的 10 個原因：

1. 自由

Jackson是一個寫下紀錄的跨欄選手，但當被問到他為什麼今天要跑步時，Jackson回答：「就是那種自由，為了享受風景，去那裡，感受自由。」

2. 新鮮空氣及大自然

作為一名輪椅網球選手，Langmann分享：「你生活在人工環境中，所以我喜歡從現實世界中走出去，在我的椅子上『跑步』。山很美，這是我最喜歡的。」

3. 讓自己沉浸在音樂中……或者不

當Langmann在城市裡生活時他喜歡聽音樂，而當他身處郊外的地方時，大自然聲音就是他的配樂，對於Jackson來說「一路上都是音樂！」

跑步很神奇，你把它變成自己的，不論你處於任何心情都適合。 Colin Jackson

4. 靈活性

跑快點或是跑慢點，早上跑或晚上跑，慢跑抑或跋涉，跟朋友同行或單獨跑，當你跑步時任何事情都會發生，Jackson表示：「跑步很神奇，你把它變成自己的，不論你處於任何心情都適合。」

5. 達到目標

Jackson形容：「跑步由輕鬆的步行開始，然後走得更快，再到慢跑及跑步。你可以為自己設定這些真正可以實現的目標。」

6. 方便

Wings for Life World Run國際體育總監Colin Jackson © Ash Narod/Red Bull Content Pool

7. 包容性社區

Langmann表示：「我認為一個坐在輪椅上的人在podcast分享有關跑步的事就是任何人都可以參與其中的完美例子。」朗曼在兩歲時因車禍受傷：「顯然我的生活中存在物理障礙，所以當我可以成為其中一分子，我想任何人都可以。」

8. 心存感激

Jackson認為跑步可以激發「感激之情」：「我認為過去幾年，我們學會了永遠不要把事情視為理所當然，所以將跑步的能力當作一種奢侈，學會感恩。」

9. 尋找樂趣

Langmann非常喜歡參加Wings for Life World Run，以至於他每年都會在自己的錦標賽日曆中為它騰出空間：「看到這麼多人參加對我來說是一個很大的亮點，這是個非常有趣的活動。」

Nico Langmann與網球王牌 Dominic Thiem並肩作戰 © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

10. 提高認知度

當你參加像Wings for Life World Run的慈善活動時，你也在為其他人帶來希望。Jackson回想起自己在癱瘓一天後遇上一個飽受摧殘的年輕人，並說：「那個小伙子，我想讓他知道我們正在努力不懈地尋找治愈方法。」

Langmann補充道：「當我參加第一次跑步時，我體驗到一種前所未有的氣氛，讓這個非常具體的話題（脊髓損傷）成為鎂光燈下的焦點，全世界都為此做點事，這是Wings for Life World Run取得的成就，而且每年都取得越來越多的成就。」

Langmann慶祝被捕手車攔住 © Philipp Greindl for Wings for Life World Run