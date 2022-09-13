唔好睇少每日只跑10分鐘　8個意想不到改變就由600秒開始

工作或學業上的忙碌，是否讓你連10分鐘跑步時間都冇？但你只要從一天86400秒中撥出少少的600秒時間來進行運動，就能讓你的身體獲得前所未有的改變！而你只需要在健康或藉口中做出一個正確的選擇而已。

1. 可以恢復身體的活力

為自己設定每天 10 分鐘的運動目標，可以幫助你的身體重新獲得動力。 © Ian Witlen for Wings for Life World Run

無論你是只會掛住健身室的日子，或是提不起勁來開始運動的人，每天用10分鐘來跑步，絕對是提升健康狀況最理想的起點。根據身為醫生、跑者和《分類：活躍女性健康指南》作者Juliet McGrattan博士所講，每天10分鐘運動是一個可以完全兌現的目標，你不需要拋棄掉太多原定的計劃，而且只要撥出一整天1440分鐘中的10分鐘就可以，這也意味著你有極大的機會可以完成這點。

2.可以提升一整天的好心情

運動會導致身體釋放一種叫做安多酚的化學物質，這可以幫助改善你的情緒和緩解壓力。Run Smart 的作者 John Brewer表示，你大腦中那些好的化學元素，真的可以在10分鐘的運動中，讓你放鬆和更快樂。然而，完成一個目標對於一個人內心也有著極大的鼓舞能力。McGrattan 博士也表示，目標設定的另一個好處，就是它對你的心理健康有很棒的鼓勵作用，因為，當完成自己設定的目標時，就會快速提升內心的情緒度，讓一整天都維持滿滿的好心情。

3.可以延長壽命改善健康

研究顯示，每週跑步一次可將早死風險降低 25% © Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

有許多的研究證據皆顯示，每週跑步一次不僅可以延長預期的壽命，還可改善生活質素。Brewer表示，跑步這項運動，已被證明可降低血壓、膽固醇、二型糖尿病與心臟病外，甚至於某些癌症的發病機率。因此，每天撥出10分鐘來改善身體健康，簡直就是一項擁有超高CP的交易。

4.快速提升腿部肌力

下坡跑有助於增強肌肉力量 © Gramafilm

如果你還覺得10分鐘的訓練時間有點多，但仍然想透過短時間的訓練改善身體狀態；那麼運用下坡跑的方式，是最能在短時間內強化腿部肌力。Brewer表示，一般人都認為下坡時跑太快會容易傷害膝關節，但如果你的姿勢跟速度正確，它反而會增強我們的腿部肌力；這是因為下坡跑時，股四頭肌的離心收縮會增強腿部的能力，這也是一種有效率提升肌肉發展的方法，但前提是你要懂得拿捏速度，千萬別把下坡跑當成衝刺跑來進行。

5.提高工作的專注力

跑步訓練可以提高工作時的專注力，如果你是在辦公室工作的人，可以透過午餐時間或下午茶時間幫朋友做做跑腿；如果你是居家工作，那麼10分鐘的跑步運動對你來說就更加的簡單，因為你只要找個好時間放下所有工作，外出奔跑10分鐘順便接近綠色空間，一切就是這樣的輕鬆自在。

6.減少坐得耐

多餘的能量會在我們的身體內造成一些壓力，但跑步可以防止這種情況發生。 © Marcel Lämmerhirt for Wings for Life World Run

根據McGrattan博士的說法，想要維持健康的身體，你就要減少長時間安坐。他表示，我們都知道長時間安坐對身體不好，尤其是當身體進入這種模式時，就會開啟堆積脂肪的按鈕，久而久之身體就會變胖甚至開始不愛運動；你們要知道身體是為運動而設計的，因此，運動能減少久坐的時間外，還能控制體態讓身體更加健康！

7.每天短跑可增加肺活量

有許多研究都指出，就算只有10分鐘的運動時間，也可以有效提升肺部和心臟功能，這與長時間運動所獲得的效果不會差太多，尤其跑步能快速提升體內氧氣的循環能力，進而代謝身體老化的廢物。Brewer表示，你現在只需要每天花看一份報紙的時間，就可以得到這麼多的好處，那還不趕快動起來！

8.改變外在形象提升自信度

你知道跑步也可以改善一個人的外觀嗎？Brewer表示，當你開始進行一些訓練，無論是長時間或是短時間的練習，他都會讓你的內心充滿自信感。尤其，在跑步或其它的肌力訓練後，身體將會獲得肌肉的成長及體脂肪的減少，這除了可以改變你的外觀之外，還會對你的生活及飲食習慣產生變化，這對於你的工作或社交將會更有幫助。