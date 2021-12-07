嘻哈HIP HOP是一種充滿活力的藝術文化，激發了數百萬人的靈感。塗鴉、DJ、breaking和MC四大元素讓人們能透過藝術、音樂、舞蹈和詩般的陳述來表達自我，但真正啟發人們將文化作為一種生活方式，是它所體現的精神和支撐文化所代表的價值觀。

透過breaking，B-Boy和B-Girl們學習嘻哈HIP HOP的價值並且傳承給他人。許多人被其嘆為觀止而充滿活力的舞蹈所吸引，但隨後又找到了一種他們渴望體現的精神文化。

這邊是breaking和HIP HOP嘻哈文化的四大原則，以及從breaking重要人物身上體現的觀點和案例。

01 傳承每次學習的風格

這種精神是將從breaking和嘻哈HIP HOP文化學習的正面事務傳承給後輩。這是關於傳承技巧，成為他人之師並確保文化的本質不會被遺忘，而是繼續提升和延續。

史上首位Red Bull BC One冠軍Omar，以及 Red Bull BC One All Star全明星RoxRite雙雙回憶到曾將幫助過他們的人，並且由 Roxrite 說著: "在我長大的這些年裡，如果沒有這些人教我，我將無法學習舞蹈。"

Roxrite remembers those who taught him © Kien Quan/Red Bull Content Pool 在我長大的這些年裡，如果沒有這些人教我，我將無法學習舞蹈 me RoxRite

Omar接著說到: "我看著一路上幫助過我的人，所有引導我走向正確方向的人，所有讓我遠離麻煩、指導我、建議我、幫助我成功的導師。我把自己視為breaking大使，為下一代提供另一個平台，以讓他們獲得更大的機會。"

Asia One解釋到:"我們希望能夠推廣資訊和知識，因為在當時是很難取得的，並且唯一能夠學習的機會是有人從紐約遠道而來並且深耕在加州。"

02 知識為HIP HOP的第五元素

在嘻哈HIP HOP文化中，知識的價值如此之高，以至於它總是被稱為文化的第五元素。此價值的基礎來自於六零年代成立的黑人賦權團體，然後他們花了數年時間在貧民窟中傳播正面的思想方式和不同形式的教育。

Asia One在美國候斯的Red Bull One Camp 。 © Maria Jose Govea/Red Bull Content Pool

Asia One說到: "伊斯蘭國度和百分之五民族運動當時改變了在貧民窟區的非裔人們思考事物的方式，以及他們的知識基礎，最終導向嘻哈。"

Asia One繼續說到並且提醒著我們: "我們別忘了 HIP HOP 很大一部分是了解。愚蠢從來都不是一件酷的事情，就像你什麼都不知道一樣從來都不酷。"

愚蠢從來都不是一件酷的事情，就像你什麼都不知道一樣從來都不酷。 Asia One

知識的價值也連結到將 cypher 的概念帶進breaking (breaker在舞池圈中集結和跳舞)。另一個從百分之五民族帶進的概念，cypher的一個含義是一個圓圈或零，當人們圍成cypher時，它被稱為知識共享的地方。

這個概念也延伸到HIP HOP，隨著cypher變成饒舌歌手可以輪流交換段子、競爭和練習的地方。對於breaker來說，cypher可以讓B-Boy和B-Girl可以比賽、互相較勁和交換舞步之處。在cypher中breaker可以利用技巧，跳舞的方式和動作詞彙的變化展現他們肢體上的知識。

03 和平、愛、團結和享受其中

和平取代暴力，愛取代戰爭，團結和互助取代分裂，一起享受樂趣，而不是生活在矛盾中。這些是HIP HOP創造並傳播到世界各地的最重要價值觀的一部分。

嘻哈文化起源於紐約市的幫派暴力和極端貧困的艱苦時期。和平、愛、團結和歡樂是那些決定締結和平條約並停止暴力的幫派播下的種子，年輕人聚集在一起派對跳舞而不是打鬥，以及那些找到創意出口(嘻哈四大元素)來正向宣洩他們的沮喪情緒。

MZK 總裁 Tyquan 和第一位 Red Bull BC One 冠軍 Omar © Kien Quan/Red Bull Content Pool

"Zulu Nation是嘻哈歷史的重要組成部分，提出了特定像是和平、愛、團結和歡樂的原則，" MZK (Mighty Zulu Kingz)的B-Boy Tyquan解釋著。"他們像是嘻哈文化的守門員，確保一切都符合嘻哈的內涵，這意味著回饋、社區意識和賦予年輕人權力。"

04 從無到有

來自紐約的小孩一無所有，但卻創造了現在全球皆知的舞蹈，成為一種競賽型的藝術形式，有著自己的電影及紀錄片，並且會在2024年成為奧林匹克的項目之一。

這可能是嘻哈最深的含義，你實際上可以一無所有，但仍然可以創造一些正向改變世界各地人們生活的東西，就像Tyquan所說: "嘻哈是從無到有創造而成，這是為什麼這是一種賦權的文化，舞蹈從無，並且轉換成美麗的動作。"