回到40年前的7月 任天堂推出「紅白機」發售記念網站

任天堂在1983年7月15日推出旗下第一款家用遊戲主機「Family Computer」，一般稱為Famicom或簡稱FC，華人地區就因遊戲機上的顏色而稱之為「紅白機」。而當年還有海外版本「灰機」，香港當年的行貨亦是「灰機」，部份遊戲相同，但卡帶設計有別，不能共用。

創出家用機的設計基本 © Nintendo

創出家用機的設計基本

可換不同遊戲軟件，當年遊戲就包括《Donkey Kong》、《Mario》、棒球遊戲及麻雀遊戲等。而主機推出時的售價，就是14,800円，當年來說，也不便宜。

至於Famicom的控制器設計，一個十字掣再加右手邊的按鍵(A及B掣)，這也可算是定下了之後家用主機的手掣基礎標準，一直發展到現在，有了Analog，再加多大量按鍵。至於Player 2的那邊，還設有收音器。

而說到那十字掣及A、B掣，可能也會想起一些秘技，例如當年Konami遊戲的「上上下下左右左右BA」，這個夠經典吧？

儲存進度之前 靠密碼來續關 © Nintendo

儲存進度之前 靠密碼來續關

當年有不少遊戲未有儲存進度功能，即Save及Load，而在這個功能推出前，遊戲怎樣儲存進度？個人最有記憶的，就是抄密碼，即是有一堆密碼讓通關的你抄低，下次再玩時輸入這些密碼就可以續關。而當中最記得又以《足球小將》為例，當年返學校抄一大堆不懂的日文片假名，最快抄錯一點變兩點，回家輸入後，球員能力值大增，輕鬆射穿網。

累計銷量6191萬部 遊戲軟件5億套 © Nintendo

累計銷量6191萬部 遊戲軟件5億套

主機銷量6191萬部，當年又係好勁啦，雖然始終不能和之後推出的新世代主機相比(銷量最高的家用遊戲主機PlayStation 2超過1.5億，任天堂的Switch也已經有1.2255億)。而發隻的遊戲軟件累計已經超過5億套。當中包括超受歡迎，已化為經典的《Super Mario Bros.》、《薩爾達傳說(The Legend of Zelda)》、《星之卡比(Kirby's Dream Land)》，還有第三廠商的《勇者鬥惡龍(Dragon Quest)》、《Final Fantasy》、《Rockman》等。

另外還有推出不少主機專用的配件，像可以對著電視射槍的光線槍、Keyboard，還有伸延性極高的專用磁碟機。這個對香港本地的遊戲發展方向有著極大影響。

任天堂特設網址 繼續更新中 © Nintendo

任天堂特設網址 繼續更新中 © Nintendo

任天堂特設網址 繼續更新中

如果你對以上的一切歷史資料很有興趣很懷念的話，就可以到任天堂特設、慶祝Famicom 40周年的網站看看，在7月15日開站，當中包括遊戲主機的介紹，還有遊戲發售年表(仍在持續更新)，還有讓玩家可以每星期投票選出不同種類的Famicom遊戲的「Famicom 國民投票」，年輕遊戲迷可以去了解一下；老玩家當然亦要去懷緬那年夏天發生的事啦。

網站

另外同事亦有特備節目，第一集玩1984年11月30日發售的越野電單車遊戲。