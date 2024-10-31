回顧《人中之龍》真人版　新作勁改惹劣評

其實《人中之龍》近日都有遊戲推出，雖然並非新遊戲，而是《人中之龍 極》於10月25日發售Nintendo Switch版本，進駐新平台，段廣告片都幾好笑。

「堂島之龍」只係格鬥冠軍？

「堂島之龍」只係格鬥冠軍？ © Yakuza

作為SEGA經典遊戲系列，雖然「生父」名越稔洋離巢對未來新遊戲劇情可能都有影響，但應該沒這個真人版誇張。《人中之龍～Beyond the Game～》由亞馬遜Prime Video改編，10月25日上架，早前在預告中桐生一馬說出一句：「我想成為堂島之龍。」已經令人打冷震，作為粉絲應該都知道「堂島之龍」並非桐生一馬想做，而是為勢所迫變成黑道傳奇的稱謂。之後導演有解釋這句話並非大家所想的，果然，更出乎意料的是，原來因為在劇中的鬥技場曾有一個背上紋有龍紋身的冠軍，被叫作「堂島之龍」......和堂島組完全無關。

另外，背景年代亦有點不同，桐生一馬在遊戲內年輕時期應為1988年，但現在變成1995年，有玩過《人中之龍 0》，了解過當中故事的話，應該明白日本泡沫經濟時代的重要性。

至於另一人氣極高的角色真島吾朗，由青木崇高演出，獨眼的原因，以及性情大變的時間線也已經改得面目全非。而比較可取的，可能就是劇組神還原神室町，而演出錦山彰的賀來賢人亦算有原作感覺。

陳年電影成黑歷史 真人版中北村一輝最似桐生一馬？

其實《人中之龍》並非首次真人化，首次要數到接近20年前，2006年推出DVD的劇集《人中之龍 ～序章～》，由恐怖片大師三池崇史擔任導演，宮阪武志監製。劇情是以PlayStation 2遊戲《人中之龍》為藍本，當年的桐生一馬由船木誠勝演出，有沒有feel自己看看劇照感受一下。而其他角色，錦山彰由大澤樹生演出，澤村由美是前田綾花，堂島宗兵則是曾根晴美，還有風間新太郎是本田博太郎。

陳年電影成黑歷史 真人版中北村一輝最似桐生一馬？ © Yakuza

之後去到2007年上映的電影版《人中之龍 劇場版》，繼續由三池崇史擔任導演，不過男主角就是北村一輝，造型及感覺算有點桐生一馬感覺。而電影中還有岸谷五朗演的真島吾朗，悟(鹽谷瞬)、唯(沙耶子)、澤村遙(夏緒)、澤村由美/美月(高岡早紀)、錦山彰(真木藏人)、風間新太郎(鹽見三省)。值得一提的是製作人名越稔洋亦有現身電影中，演出神宮京平一角。

陳年電影成黑歷史 真人版中北村一輝最似桐生一馬？ © Yakuza

在8年前，還有一套劇集《人中之龍 靈魂詩篇(龍が如く 魂の詩。)》，以《人中之龍6 生命詩篇。》為設定背景，由江口カン擔任導演，主題曲「HORIZON」由湘南乃風演唱，演出演員有葉山奨之、矢本悠馬、福山翔大、手塚真生、倖田李梨、伊藤公一、松浦祐也等。

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