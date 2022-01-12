回顧2021年十大最佳遊戲 你玩了幾多款？

最佳遊戲不一定是大作、續作，這個十大最佳清單，當中還有不少獨立廠商製作的作品。而且更有獨佔作品，三大主機，Sony PS5、任天堂Switch、微軟Xbox都有，要玩齊，就要有齊三部主機。

1.《Metroid Dread》

Metroid Dread © 2021tenbestgamesRBHK

超經典遊戲《Metroid》系列第五部正統續作，是2D系列相隔19年後的新作，橫向動作類，由MercurySteam Entertainment及任天堂企劃製作本部開發，Switch獨佔，不過只限單人遊玩。

2.《Inscryption》

Inscryption © 2021tenbestgamesRBHK

2021年10月19日推出，由Daniel Mullins Games開發，是一款獨立恐怖遊戲，roguelike牌組建構、密室逃脫風格，在Steam推出，可以在Windows平台玩到。

3.《Forza Horizon 5》

Forza Horizon 5 © 2021tenbestgamesRBHK

PS5皇牌賽車遊戲《GT 7》3月才推出，要玩次世代賽車遊戲就有《Forza Horizon 5》這選擇，而且今集是開放世界遊戲，玩法更多，耐玩性亦更高，在Xbox次世代主機可以玩到。

4.《Chicory: A Colorful Tale》

Chicory: A Colorful Tale © 2021tenbestgamesRBHK

電腦遊戲，但之後會在多個平台玩到，獨立作品，玩法非常特別，就是整個世介都是玩家的畫布，可以透過畫畫解開謎題及冒險，而且可以多人合作一起畫畫。遊戲中更可解鎖新的繪畫能力，如螢光畫可以洞穴中發光。

5.《Hitman 3》

Hitman 3 © Red Bull

五強中第二隻續作是動作遊戲類，在2021年初推出，是《Hitman》系的第8款作品，以殺手47為主角，分別要潛入不同地方進行任務，而且更支援PS VR遊玩。而且今隻故事性很強，有玩開系列作的不能錯過。

6.《Returnal》

Returnal © Red Bull

PS5護航作品中的獨佔作品，是第三人稱射擊Roguelike遊戲，故事非常神秘而且多謎團，主角可以在某個星球不斷重生戰鬥，每次地圖及所得到的武器都會有改變，氣氛及畫面都很吸引。

7.《Halo Infinite》

Halo Infinite © 2021tenbestgamesRBHK

Xbox陣營皇牌射擊遊戲，343 Industries開發，可在Microsoft Windows、Xbox One和Xbox Series X/S平台玩到。是《Halo》系列的第6款主要作品，背景是第5集後士官長的故事。

8.《Deathloop》

Deathloop © Red Bull

較少人留意的大作，由Arkane Studios開發，Bethesda Softworks發行的第一身射擊遊戲，兩次延期後於9月14日在Microsoft Windows和PlayStation 5發行，是微軟收購Bethesda母公司ZeniMax Media後，仍然在PS5推出的遊戲作品。

9.《Sable》

Sable © Red Bull

開放世界獨立遊戲《Sable》，畫風偏向動畫風，在Steam及Xbox上發售。玩家需要操控女主角隻身在沙漠中探索這個開放世界，背景充滿古代文明遺跡，玩家需要用攀登、跳躍、浮空、滑翔等動作過關，探尋世界秘密同時，揭開自己身世。

10.《It Takes Two》

It Takes Two © Red Bull

Hazelight Studios開發，EA Originals發行，多平台作品。本作不支援單人遊玩，只能進行線上或單機雙人分割畫面合作，截至10月，銷量已超過300萬。故事講述一對即將離婚的夫妻被困在女兒的玩偶中，透過遊戲二人要合作回到女兒身邊。