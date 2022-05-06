在家除罩做多人運動 《Switch Sports》6種項目4人單機玩

Keep住做運動 腳帶踢波射龍門

Keep住做運動 腳帶踢波射龍門 © Nintendo

任天堂Switch主機一向都有做運動遊戲，還記得新垣結衣賣廣告的《RingFit Adventure》？日日玩日日出汗都仲未變到結衣BB？是時候玩新Game啦。《Nintendo Switch Sports》內置有六個項目，包括保齡球、網球、擊劍、排球、足球、羽毛球，最特別的地方是實體版遊戲還會包含《RingFit Adventure》之前送的腳帶，因為今次足球項目可以用腳踢！雖然運球、射門等動作都要用手掣操控，但「射門對決」就可以體感用腳射龍門。

4人單機 16個朋友網上見

4人單機 16個朋友網上見 © Nintendo

現今世代，當然可以網上約朋友齊齊玩，遊戲最多可以網上連線16人打保齡球，至於足球就可以4對4合共8人落場。如果不想上網的話，單機除了可以單打外，也可以4人一齊玩，不過如果要2人對戰足球遊戲，就要有多一套腳帶，之前有買《RingFit Adventure》的話，屋企應該有啦？

預告有新DLC 秋季打Golf

預告有新DLC 秋季打Golf © Nintendo

遊戲內有保齡球、網球、擊劍、排球、足球、羽毛球，當然會加入不同元素，個人覺得最好玩是保齡球，可以碌出直球、曲球外，遊戲內還有不少奇怪球道可以挑戰，有沒有試過一次過打幾十個樽？另外網球亦可以靠你手部動作而做出不同打法，扣殺、上網等都可以做到；至於說到最複雜，應該就是排球，發球、攔網等不同動作都需要不同操作。

遊戲內置6個項目會否好快玩厭？放心，廠方已經公佈會陸續推出DLC追加新項目，今年秋季就會有得打Golf。

儲分扮靚 高手有樣睇

要增加遊戲耐玩性，當然要提供「儲嘢」元素，今次遊戲都有嘢儲，就是遊戲內有Sportsmates公仔，只要達成不同目標就可以儲到分數換取限定服裝，以及收集到不同造型，高手真的有樣睇！

最後要留意的是，輕量版主機Nintendo Switch Lite因為手掣不能拆下，所以未能玩這遊戲，而且要玩的話，都要預留多一點空間揈手踢腳，我就試過射波踢到雜誌架，由內痛到外再痛返入內，大家小心。