增強腿部肌力訓練　先改變4個既定觀念

下半身的腿部肌力在單車運動項目上十分的重要，因為它可為單車提供前進的動能。但大多數的都認為腿部肌力只與大腿肌群有關，尤其是在每一次的騎乘訓練後「大腿」的痠痛程度，更讓人認為只運用了大腿的肌力來進行這項運動！但真的是如此嗎？我們又該如何增強腿部肌力？以下的4個建議將解決你下半身肌力的問題。

速度滑冰運動員 Kjeld Nuis，體能場館中進行腿部訓練。 © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

下半身肌力不光只有大腿肌群

剛剛我們在上面有說到，推動單車的動力不單只有大腿肌群；位於上半身及下半身交接處的「臀部」也是一個關鍵點，它能幫助力量進行有效率的傳遞。從廣義上來說，你的下半身肌肉有大腿前側的股四頭肌、大腿後側的股二頭肌及臀部肌群。

所以，如果你的臀部肌群無法正確的使用，你的下半身肌力就會損失一大半，這也容易造成大腿後側的肌肉過度工作；同時力量也無法更有效的傳達到運動項目上。所以，如果想要知道運動員的臀部肌肉和腿部肌力是否能正確控制力量，我會請他們進行單腿深蹲的動作。

運動員Bernardo Cruz在單腿蹲練習中學習平衡及穩定性。 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

調整左右力量的不平均

有仔細觀察訓練過程的你，應該都會發現左右兩邊的肌肉力量都會不同，甚至有一邊的控制力量會比較好，這也就表示在騎乘自行車的時後，會有某一條腿的力量較能有效率的傳達。可是這樣的問題卻不容易在訓練的過程中被很快的發現，會隨著訓練時間與強度的增加造成骨盆被左右力量的拉扯，最後會影響到背部肌群進而造成背部痠痛的問題。

要解決這個左右邊力量不均衡的問題，就是在椅子上進行單腿深蹲動作，如果可以進行的次數或組數越多，那也代表你單側腿部的肌力越好。雖然，執行的組數或次數都只是一個主觀的條件，但在Red Bull訓練中心裡通常都比較傾向4組的訓練量，但無論被訓練者能做多少的次數，訓練過程中的品質才是最重要，因此我們也將這樣單腿的訓練方式做為刺激肌肉的技巧。無論你以前是否有進行過這樣的單腿訓練，你都應該要嘗試著了解並平衡左右兩邊的力量，這將會使你的訓練成效更好。

Marcelo Gutierrez 在奧地利Thalgau的Red Bull培訓中心接受腿部伸展運動。 © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

該放鬆緊繃的膕繩肌

如果你發現臀大肌無法正確的使用力量，這有可能是膕繩肌過度使用造成的另一個問題。這通常只是膕繩肌過於緊繃所造成的，你可以嘗試腿部伸展動作來放鬆膕繩肌，讓下一次的訓練狀態能夠更好。

過度使用膕繩肌也就意味著會將骨盆下拉，這也就很容要造成下背及腰部的痠痛問題；同時過度的使用大腿後側的股二頭肌，也很容易造成運動訓練的傷害。當你學會並懂得來放鬆這些肌群時，就能讓在踩踏動作時驅動更多的肌肉力量一起工作，讓運動及訓練成效獲得更好。

單腿練習有助於增強身體的穩定力量。 © Joey Terrill/Red Bull Content Pool

被遺忘的腳掌和腳踝穩定性

整個下半身的肌肉與力量傳達到這邊就結束了嗎？不！你還忘了最後一個環節「腳踝」的部位，這也是許多自行車愛好者都會遺忘的一個重要部位，正確使用腳踝會讓力量、強度及穩定性更好，這跟上述所說的各個肌肉群的訓練一樣重要。當我們在進行單腿訓練的過程中，將會有助於增強腳掌及腳踝的力量與穩定性，透過單腿的平衡練習也可讓身體的本體感覺（身體意識）有助於提升整體訓練的表現成績。

為了能確保你的下半身從臀部一直到腳踝都能正常的施力，你可以透過每天一些簡單的練習動作及時間，來進行簡單的練習和放鬆肌肉；相信這樣將可以提供給下半身穩定有效的肌力輸出能力。