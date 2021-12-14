從重傷到奪冠　B-Girl 張雅涵：要挑戰的人永遠是自己

想回答這些問題，還得先從張雅涵小時候說起。剛升小一時，張雅涵和家人在台北地下街逛街時，看見哥哥姊姊們跳著街舞，瞬間被帥勁的動作所吸引。原本以為女兒只是一時好奇，沒想到這件事情始終埋藏在張雅涵心裡，到小學三、四年級時，張雅涵開始偷偷練習，有時媽媽一打開房門，便看見女兒在房裡倒立；小小年紀的張雅涵也曾在學校翻筋斗，被同學一狀告到家裡。

張雅涵獲得2021 Red Bull BC One台灣冠軍 © Jasmine Chang / Red Bull Content Pool

右膝受傷導致行走困難，在前輩鼓勵下再拼一把

眼見女兒總愛「動來動去」，爸媽總不免擔心孩子受傷。 「一開始家人極力反對的，覺得女孩子跳這個很危險。」 然而，為了喜愛的Breaking，張雅涵也跟爸媽約法三章，說好如果成功考上公立高中，除了讀書之外，也要到舞蹈教室學舞。而在成功考取公立高中後，張雅涵如願開始跟著老師練習。

然而，練舞怎麼可能不受傷，像張雅涵這種力量型舞者，受傷更是家常便飯。最嚴重的一次則是因為先前動作失敗導致前十字韌帶受傷，卻仍硬撐著練舞，以致右膝一度痛到連行走都十分吃力。也因為這樣，高中畢業後原先想報考體育科系的她只得放棄，而最愛的Breaking也停擺長達半年，直到後來找了體能訓練師，協助恢復肌群，才慢慢減緩膝蓋的痛楚。 「但其實膝蓋恢復之後，我也會有點猶豫，到底要不要繼續跳Breaking，有點不想再去拼。」 張雅涵回憶。

膝蓋的傷在訓練師指導下逐漸痊癒，心裡的陰影卻得在旁人的鼓勵和自己的奮力下，才能慢慢揮去。好在張雅涵平時的努力和優秀表現，舞團前輩全看在眼裡。 「有一次練習時遇到小馬哥（B-Boy前輩），他說覺得我跳得不錯啊，應該不止是這樣，我才慢慢重新站起來，想要去拼。」 沒想到，重拾Breaking的張雅涵，再度登台後舞力全開，竟在當年奪得亞洲霹靂舞爭霸賽B-girl冠軍，也讓她對於自己的舞蹈之路更有信心。

張雅涵由受傷到要放棄，到獲得2021 Red Bull BC ONE台灣冠軍，過程非常艱辛 © Garret Clarke / Red Bull Content Pool

我覺得很多時候，參賽獲得的養分都是無法預期的，但我會很專注在當下，假設對面的人是自己，要挑戰的人，也永遠是自己。

不被性別印象捆綁，跳出霹靂舞的力與美

不只自己決心在霹靂舞之路再拼一把，此時的爸媽也已從擔心女兒受傷的反對派，轉變為默默支持的力量。張爸爸受訪時提到雅涵過去總是默默承擔受傷，不敢跟爸媽分享， 「但當你一發現她走路不太對勁，就會想趕緊幫忙找醫生，那陣子她媽媽都睡不好」 回想起19年受傷對生活帶來的影響，雅涵也哽咽地説︰ 「之前只要他們一發現我腳又跛跛的，我就會趕快躲進房間，但也謝謝爸媽陪我去找醫生，後來找到體能訓練師才慢慢把身體訓練回來。」

儘管雅涵鮮少在家人面前跳舞，但疫情期間，隨著相處時間變長，雅涵也會主動跟爸媽聊起自己的興趣，張爸爸更是協助雅涵一起將家中頂樓空間改造為她的練舞室，以行動支持雅涵的舞蹈夢想。 「因為她很喜歡這項運動，我們就是要當那個繼續支持她的角色。」 知道2024巴黎奧運將霹靂舞納入比賽項目後，張爸爸更覺得孩子未來的路不只有讀書一條，若能靠著霹靂舞闖出一片天地，其實也挺好！

至於張雅涵自己，則期待自己成為強大的舞者，不被性別印象綑綁，能練得跟男生一樣強。從高中起便長期跟B-Boy一起練習，喜歡翻轉的動作、各種大地板動作的她更表示， 「這些動作相較而言，男生做起來的優勢是他們力氣比較大，女生則需要加強身體能力，所以我會透過徒手健身來加強，也善用女生筋比較開的優勢，達到力與美的平衡。」

而在2021年Red Bull BC One Ｗorld Final，將是張雅涵第一次代表台灣到國際出賽，對此，她除了期待透過賽事得到新的刺激，更想要玩得盡興。