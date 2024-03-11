懷念漫畫巨匠鳥山明　遊戲設定大集合 原來還配音

《龍珠》、《IQ博士》陪伴我們成長，影響的不只幾代人，還有更多的後來創作者、漫畫家，大師離開了，我們怎能不傷心？鳥山明老師於3月1日因急性硬膜下血腫逝世，終年68歲。其實除了漫畫中的悟空、小雲，老師還生前還創作了極多遊戲內的角色，而當中遊戲《藍龍》中，老師更當上「トリッポ」的聲優，很想即時找來聽聽.......這裏有影片可以聽到。

《龍珠》第一款遊戲 © Toriyamaakira

《龍珠》第一款遊戲

《龍珠》漫畫在80年代開始已經人氣超高，當然有大量改編遊戲推出，第一款遊戲在1986年11月27日於任天堂紅白機推出，名為《ドラゴンボール 神龍の謎》。

《勇者鬥惡龍》系列

而在《龍珠》遊戲推出前，由大師設定角色、美術的RPG《勇者鬥惡龍》，已經在1986年5月27日推出，第一作同樣出現在任天堂紅白機，之後一直推出到最新的《勇者鬥惡龍 XI 尋覓逝去的時光(ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて)》， 2017年7月29日推出了PS4版、3DS版。下一集，到底如何能保留大師的風格？

《勇者鬥惡龍》系列 © Toriyamaakira

《任天堂Jump週刊II 最強的7人》

雜誌內最強的7人，當然要有《龍珠》的悟空啦？1991年12月2日發售，《任天堂Jump週刊II 最強的7人(ファミコンジャンプII 最強の7人)》除了悟空外，大師還創作了敵方人物的貓咪、ダークレイド、ゼドー角色。

《超時空之鑰》

另一款RPG作品《超時空之鑰(クロノ・トリガー/Chrono Trigger》，在1995年3月11日在超級任天堂平台發行。

《空想科學世界ガリバーボーイ》

除了人物角色，機械設計亦是大師的強勁，遊戲《空想科學世界少年格烈佛(空想科学世界ガリバーボーイ)》中就擔當機械設計，創作出「シーライオン」。遊戲在1995年4月28日推出PC Engine版本。

空想科學世界ガリバーボーイ © Toriyamaakira

《桃太郎電鐵》系列

由細玩到大的「大富翁」式遊戲《桃太郎電鐵》也有大師設計的角色！就是當中的「メカボンビーRX」。

《桃太郎電鐵》系列 © Toriyamaakira

《TOBAL No. 1》

很記得當年遊戲的體驗版隨同廠超大作《Final Fantasy VII》附送，所以當年筆者都第一時間玩到這款《TOBAL No. 1(トバルNo.1)》，屬3D對戰格鬥遊戲，1996年8月2日在PlayStation推出，之後1997年4月25日推出第二集。

《JUMP 終極明星大亂鬥》

大亂鬥式遊戲《JUMP 終極明星大亂鬥(ジャンプアルティメットスターズ)》當然有大師的角色現身，當中還特意創作了「Dr.マシリト」(即《IQ博士》中的「馬西里特博士」)的「キャラメルマンJ」，即港譯「牛奶糖」的機械人，型號「J」。

《JUMP 終極明星大亂鬥》 © Toriyamaakira

《藍龍》

《藍龍》 © Toriyamaakira

當年遊戲都極引人關注，因為以歐美為主要市場的Xbox 360，特意推出這款獨店的日系RPG《藍龍》，就是希望打入日本及亞洲市場，遊戲角色設計就邀請了鳥山明老師負責，更強的是遊戲內「トリッポ」的配音員就是老師本人！遊戲在2006年12月7日推出。

雖然沒太多對白，但都可以聽到老師的聲音。影片中時間39:48就可以聽到。

《超速變形 螺旋傑特》

《超速變形 螺旋傑特》 © Toriyamaakira

街機遊戲《超速變形 螺旋傑特》內的機械BEEMAN就是由老師所創作，一看就感受到「天神村」風味啦？遊戲在2012年至2014年期間出現在日本遊戲中心，香港好像沒有引入過？

《JUMP FORCE》

集合近年集英社漫畫角色的3D動作遊戲，在遊戲內還有幾位老師原創的角色「グラパー」、「ナビゲーター」、「ガレナ」、「カイン」及「プロメテウス」，都很有老師的風格。遊戲在2019年2月14日於PlayStation 4、Xbox One、Windows推出。

《JUMP FORCE》 © Toriyamaakira