懸崖跳水的演變　由18世紀一位夏威夷酋長開始

在過去十年左右，懸崖跳水運動取得顯著進步。事實上，它是這地表上最先進的運動之一。

那些熟悉Red Bull懸崖跳水全球系列賽的人，現在已習慣看到經過精挑的運動員，從高達 27公尺的高台一躍而下，在空中完美地翻滾和扭轉，然後幾乎沒有濺起水花躍入水中。

但懸崖跳水起源於哪裡？又是如何在短短幾年內發展成為全世界最受歡迎和最高水平的極限運動之一？

01 什麼是懸崖跳水和高空跳水？

懸崖跳水和高空跳水歸根究底，就是同一回事。從高達 27公尺的高台縱身躍下，一系列空中技巧和腳先入水。然而，近年來，兩者的區別越來越明顯。 2013 年，高空跳水被添到國際泳聯的項目列表中，比賽項目通常從支架高台跳入平坦靜態的水中。

懸崖跳水，或者更準確地說是Red Bull 懸崖跳水全球系列賽，也受國際泳聯規則的約束，但增加一個額外且非常關鍵的要素：自然。力學原理基本等同，特別在起跳、策略技巧運用、入水——但風景和條件多樣化。 這個星期，運動員可能會從裸露的岩石上躍入洶湧的海浪中，而下一個星期，他們可能會從一座橋上高台起飛，躍入一條湍急又冰冷的河流。

葡萄牙亞速爾群島的懸崖跳水 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

懸崖跳水是終極考驗。克服許多元素的同時，參賽者自高處一躍而下，還要適應瞬息萬變的情況，並掌握陽光下各種穿水的形式。

02 懸崖跳水何時以及如何開始的？

儘管Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自 2009 年以來僅僅 12 個賽季，但這項運動本身，實際是起源於數百年前的夏威夷。Kahekili 國王是一位夏威夷酋長，他在 1700 年代首次從 Kaunolo神聖的懸崖躍下，現今的冠軍獎杯即以他的名字命名。

夏威夷古老的“mana”和“pono”原則，即力量和平衡，在“lele kawa”（粗略翻譯為“從高崖跳入水中但不濺起水花”）起源於 18世紀太平洋中部的島嶼。這是它們一直堅持的原則，也是當今懸崖跳水運動的先決條件。

03 第一屆懸崖跳水比賽在哪裡舉行？

第一屆Red Bull懸崖跳水世界錦標賽，於 1997 年在瑞士布龍塔洛舉行。當時沒有排名，只有一小部分跳水運動員參與比賽。多年來，這項運動得到了長遠的發展，運動員的數量不斷增加。2009 年第一屆Red Bull懸崖跳水全球系列賽季在法國拉羅謝爾拉開序幕。

Andrey Ignatenko 在 2009 年世界大賽的第一站慶祝勝利 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

04 Red Bull懸崖跳水是什麼？

從高達 27公尺的高台，以自由落體結合令人驚嘆的技巧一躍而下——這就是懸崖跳水的精髓。自 2009 年以來，Red Bull懸崖跳水全球系列賽，為審美動作和令人難以置信的複雜跳水提供了一個平台。 它令人嘆為觀止，並且充滿激動人心戲劇性的情節。

每一站都有 12 名男子和 12 名女子參加比賽，每個人都根據他們的最終賽事名次獲得關鍵的冠軍積分。在每個賽季結束時，這兩個類別的冠軍都會得到加冕，每個人都會因為他們的成功努力，最後獲得令人垂涎的卡赫基利國王獎杯。

1分鐘 Cliff diving u brojevima Pogledajte brojeve koji se kriju iza savršeno izvedenih skokova.

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力量與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致。Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高台，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，完成各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。