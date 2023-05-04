Madars Apse 在灣仔嘗試wall ride © Elton Fung

Madars於2001年開始玩滑板，2006年起與Red Bull合作。他認為自己在滑板界的主要成就，就是20多年來每天在滑板上玩得開心；在城市和街道上欣賞不同建築物，與普羅大眾交流打招呼。

自2008年起就以滑板為職業的Madars，於2005年參加最後一次比賽後，就不想再參賽。「我以前總是贏得比賽。如果有人贏了，可以藉此鼓勵孩子們；當我輸了，我亦知道沒關係，因為只要有趣，就不用在乎輸贏。滑板給了我自由，可以讓我每天做喜歡做的事。」

Madars認為，玩滑板的氛圍應該是美好的、快樂的、挑戰自我的。「滑板是對自己的挑戰，這不是一件容易的事，很有挑戰性，每天都要跌倒、站起來、再試。」Madars相信每個滑板愛好者都有一種不放棄的精神，「他們總知道如何站起來。」Madars覺得自己最大的優點就是有決心，「當我全神貫注於真正想做的事情時，我就不會停下來。」

Madars輕鬆做出nose grind © Patrik Wallner

於10年前曾經來過香港的Madars，「高樓林立」、「人山人海」就是他對香港的第一印象。可惜當年來港時遇到颱風，一直都留在酒店裡。「今次總算是第一次見到這座城市，有機會去體驗一下。」Madars最想向香港人展示，街頭滑板是正常的活動，應該廣被接受和允許。

Madars覺得香港的街道和建築物都很美，於街頭滑板是一件樂事。「我的夢想是在香港所有街道滑板都是合法，保安們會讓我們做所有的事情。其實我們會為本地的公園帶來生機，給人們帶來微笑，做high 5、與其他人互動。」Madars認為香港的滑板水平普遍地高，「這裡的滑板場是最好的滑板場之一，但香港街道比滑板場更好。」除了美麗的街道和建築物，Madars亦再三提到香港有很棒的食物。

Madars 試玩 Rainbow Rail © Elton Fung

身為滑板好手，Madars在家鄉拉脫維亞參與不少本土建設，如建造滑板公園項目等。他希望經過與Red Bull合作，可以為拉脫維亞做更多，如興建混凝土滑板公園、修復藝術博物館等。最後，Madars寄語香港人，「滑板運動是適合不同年齡人士的活動，應該鼓勵他們。如果你不想改變世界，就隨他們去吧，讓他們玩得開心。」