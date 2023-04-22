捉精靈變劈龍「芒亨」 AR《Monster Hunter Now》下周實景狩獵解禁

現實中出現魔物 真實世界玩「芒亨」

現實中出現魔物 真實世界玩「芒亨」 © Capcom

如果是機迷，無理由未聽過CAPCOM《Monster Hunter》？多集遊戲全球總銷量超過9,000萬套。今次和推出過《Pokemon Go》的Niantic合作，推出《Monster Hunter Now》，玩法可以想像是《Monster Hunter》版本的《Pokemon Go》，會根據在不同地區位置而採集到不同素材及遇到不同魔物。

相遇其他玩家 組隊打名種魔物

相遇其他玩家 組隊打名種魔物 © Capcom

和《Pokemon Go》最為不同的，就是《Monster Hunter Now》要狩獵魔物，當然《Monster Hunter》系列中的名種魔物都會登場，另外亦會為冒險增加社交元素。

CAPCOM《Monster Hunter》系列製作人辻本良三提到《Monster Hunter Now》會在系列中帶來新感覺，玩家可以和艾路貓在世界不同地方狩獵魔物。而且會利用Niantic的強項擴增實境技術之餘，亦會保留《Monster Hunter》系列有的狩獵玩法。

Niantic的執行長John Hanke就說遊戲可以讓玩家和朋友組隊，對戰史詩級魔物。而遊戲中會有多種名種魔物登場，而狩獵過程及團隊合作都是遊戲的重要元素，亦提到會製作手機遊戲中頂級的畫質。

每場戰鬥不會超過75秒 下星期有封測

每場戰鬥不會超過75秒 下星期有封測 © Capcom

遊戲會在9月23日正式推出，官方提到《Monster Hunter Now》都照顧到新手或舊玩家。由於是手機遊戲，故有不少調整及設定，例如玩家就算沒有開啟遊戲，都可以標記在行程路線中遇到的魔物，之後再進行狩獵。

而用不同裝備及角色戰鬥的「芒亨」基本元素都得以保留，戰鬥中亦可以操控角色戰鬥，進行「斷尾」等不同部位破壞傳統，從而得到不同素材製作及升級裝備。亦同樣因為是手機遊戲，所以每場戰鬥不會太長，據指不會超過75秒，即1分鐘多啲。

遊戲官網現正接受事前登記，參加4月25日起舉行的封測，有興趣的玩定要快！

登記網站

每場戰鬥不會超過75秒 下星期有封測 © Capcom

每場戰鬥不會超過75秒 下星期有封測 © Capcom

每場戰鬥不會超過75秒 下星期有封測 © Capcom

每場戰鬥不會超過75秒 下星期有封測 © Capcom

每場戰鬥不會超過75秒 下星期有封測 © Capcom

每場戰鬥不會超過75秒 下星期有封測 © Capcom