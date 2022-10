最經典遊戲變電影《The Super Mario Bros. Movie》 遊戲改編戲劇陸續來

遊戲改編電影、劇集陸續有來,矚目之作就有這套真人版《最後生還者(The Last Of Us)》,說到遊戲,先前推出的第二集,遊戲劇情引來不少支持者不滿,結局更加令不少粉絲咬牙切齒。不過,今次劇集劇情發展看來集中在第一集,應該唔駛嬲住。早前The Last Of Us Day,遊戲廠方Naughty Dog及HBO就釋出劇集第一段預告片,遊戲迷當然集中於Elle BB演員Bella Ramsey啦,雖然在HBO皇牌劇《權力遊戲》中Bella Ramsey的表現很突出,不過換上Elle裝扮後,似乎有點不太像樣,始終未Remake前第一集Elle的造型太根深柢固,不過,Ellen Page現在都變成Elliot Page,亦已經35歲,大家也沒有幻想了吧?所以還是敬請期待Bella Ramsey以演技搭救外形上的不相像吧。至於男主角Joel,則由Pedro Pascal演出,這位曾經主演過Disney星戰劇《The Mandalorian》的演員,Star Wars迷應該一定有印象,留番啲鬚,都OK嘅。