最經典遊戲變電影《The Super Mario Bros. Movie》 遊戲改編戲劇陸續來

早前任天堂Dinect網上發佈會，就宣佈這遊戲終於改編成為動畫電影《The Super Mario Bros. Movie》，看完預告片，應該都好對辨......只要你還有一點童真。 早前Nintendo Direct發佈會，宣佈旗下第一部動畫電影，主題當然是Mario Bros.，而且隆重其事，發佈會更加由Mario之父宮本茂親自主持。
孖寶大叔動畫 下年4月戲院見
1985年9月13日推出的遊戲，可算是經典中的經典，以前我們叫《孖寶兄弟》，現在官方名叫《超級瑪利歐兄弟》。放心，今次電影版不是真人版，是以動畫型式製作，由任天堂及動畫工作室Illumination共同製作，當中提到Illumination早於七年前就開始和任天堂商談，而動畫電影亦終於正式完工。當中動畫英文版本的主角大叔將會由「星爵」Chris Pratt聲演，奸角庫巴則是由Jack Black聲演，聲優陣容都相當吸引。當然彩蛋也定必不少，暫時已知遊戲中為Mario大叔配音的Charles Martinet都會「現聲」於動畫中。
動畫預計會於2023年4月7日在美國上映，4月28日在日本上映。
HBO《最後生還者》劇集 Elle 演員Bella Ramsey
遊戲改編電影、劇集陸續有來，矚目之作就有這套真人版《最後生還者(The Last Of Us)》，說到遊戲，先前推出的第二集，遊戲劇情引來不少支持者不滿，結局更加令不少粉絲咬牙切齒。不過，今次劇集劇情發展看來集中在第一集，應該唔駛嬲住。早前The Last Of Us Day，遊戲廠方Naughty Dog及HBO就釋出劇集第一段預告片，遊戲迷當然集中於Elle BB演員Bella Ramsey啦，雖然在HBO皇牌劇《權力遊戲》中Bella Ramsey的表現很突出，不過換上Elle裝扮後，似乎有點不太像樣，始終未Remake前第一集Elle的造型太根深柢固，不過，Ellen Page現在都變成Elliot Page，亦已經35歲，大家也沒有幻想了吧？所以還是敬請期待Bella Ramsey以演技搭救外形上的不相像吧。至於男主角Joel，則由Pedro Pascal演出，這位曾經主演過Disney星戰劇《The Mandalorian》的演員，Star Wars迷應該一定有印象，留番啲鬚，都OK嘅。
說回預告片，背景看到倒塌大樓，還有二人騎馬的場面、Joel的腕錶，大雪中的大橋，以至敵人Clicker，都充滿原著氣氛。劇集播出時間則預定在2023年初，由Naughty Dog遊戲總監Neil Druckmann及編劇Craig Mazin共同擔任主創。
《Gran Turismo》都拍真人版 原來是勵志故事
有消息指下年會上映的真人版電影，還有PS獨佔遊戲《Gran Turismo(跑車浪漫旅)》。賽車遊戲真人版？會否成為另一套《Need for Speed》得個名？還是會變成另一套《狂野時速(The Fast And The Furious)》？原來故事幾吸引喎，傳聞會由真人真事改編，講述少年玩家從遊戲中有驚人表現，繼而加入GT Academy(GT學院)，最後成為現實中職業賽車手的勵志故事。
至於幕後班底，則有執導過《District 9》的導演Neill Blomkamp以及《American Sniper》編劇Jason Hall。