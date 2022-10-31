最經典遊戲變電影《The Super Mario Bros. Movie》 遊戲改編戲劇陸續來

1985年9月13日推出的遊戲，可算是經典中的經典，以前我們叫《孖寶兄弟》，現在官方名叫《超級瑪利歐兄弟》。放心，今次電影版不是真人版，是以動畫型式製作，由任天堂及動畫工作室Illumination共同製作，當中提到Illumination早於七年前就開始和任天堂商談，而動畫電影亦終於正式完工。當中動畫英文版本的主角大叔將會由「星爵」Chris Pratt聲演，奸角庫巴則是由Jack Black聲演，聲優陣容都相當吸引。當然彩蛋也定必不少，暫時已知遊戲中為Mario大叔配音的Charles Martinet都會「現聲」於動畫中。

1985年9月13日推出的遊戲，可算是經典中的經典，以前我們叫《孖寶兄弟》，現在官方名叫《超級瑪利歐兄弟》。放心，今次電影版不是真人版，是以動畫型式製作，由任天堂及動畫工作室Illumination共同製作，當中提到Illumination早於七年前就開始和任天堂商談，而動畫電影亦終於正式完工。當中動畫英文版本的主角大叔將會由「星爵」Chris Pratt聲演，奸角庫巴則是由Jack Black聲演，聲優陣容都相當吸引。當然彩蛋也定必不少，暫時已知遊戲中為Mario大叔配音的Charles Martinet都會「現聲」於動畫中。

1985年9月13日推出的遊戲，可算是經典中的經典，以前我們叫《孖寶兄弟》，現在官方名叫《超級瑪利歐兄弟》。放心，今次電影版不是真人版，是以動畫型式製作，由任天堂及動畫工作室Illumination共同製作，當中提到Illumination早於七年前就開始和任天堂商談，而動畫電影亦終於正式完工。當中動畫英文版本的主角大叔將會由「星爵」Chris Pratt聲演，奸角庫巴則是由Jack Black聲演，聲優陣容都相當吸引。當然彩蛋也定必不少，暫時已知遊戲中為Mario大叔配音的Charles Martinet都會「現聲」於動畫中。