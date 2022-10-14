林德信紅隊勝出 Red Bull Takeover虛擬跑步定向比賽完滿結束

紅隊以不足400平均分之差勝出

紅隊以不足400平均分之差勝出 © Red Bull

「Red Bull Takeover」的參賽者在報名時已選好加入由楊文蔚或林德信的隊伍，而比賽當日的3個小時內，就要透過手機應用程式「Red Bull Takeover」尋找遍佈東九龍的Checkpoints，進行各項挑戰、任務贏取分數。

今次比賽紅、藍隊競爭激烈，鬥得難分難解，最後林德信的紅隊以平均每人9,108分贏得賽事錦標，至於香港跳高紀錄保持者楊文蔚的藍隊，亦有平均每人8,786分。

至於個人成績方面，男子冠軍是Alan Wan，個人得分是28,490分，即25.17公里；而女子冠軍則是Caroline Jennings，得分23,610分，20.05公里。

林德信：有朋友彼此支持，便會一起去完成

林德信：有朋友彼此支持，便會一起去完成 © Red Bull

帶領紅隊勝出的隊長林徳信覺得最好玩是可以透過手機應用程式在比賽中看到即時比賽積分，亦可以和隊員即時溝通以定策略。對比賽的路線、任務及計分方法都好滿意，不會只靠一張地圖去比賽：「最開心的地方是可以跟一班朋友一起看地圖找路線、完成任務，大家互相合作，好像其中一個Checkpoint雖要跑上一個山，但自己一個肯定是不會選這個Checkpoint，但有朋友彼此支持，便會一起去完成。

「平日因為工作忙，即使約朋友去街都是餐廳，不會去公園這些地方。今次的路線當中有很多公園都很美，而且我從來沒有到過，其中在一位Checkpoint在山上可以望到整個九龍半島，好多綠色、大自然的環境，感覺好舒服，好似去了第二個國家一樣。自己很久沒有試過在同一天遊走這麼多的公園及大自然環境，真的很難得。」

楊文蔚：加深了對香港的認識

楊文蔚：加深了對香港的認識 © Red Bull

楊文蔚帶領的藍隊雖然未能勝出，但她和隊員們都好享受今次比賽：「今次賽事很好玩，亦是我第一次參加這類定向比賽。第一次由獅子山公園跑到觀塘碼頭，中途有不少地方是自己從未去過，平時亦未有留意到的，加深了對香港的認識。例如：由黃大仙行去新蒲崗，途中經過的天橋及隊道，是我從沒有行過的。靠近觀塘有個半圓設計的隧道很美，最適合影相打卡，是平日坐車看不到的地方。」

今次比賽完後，有傷患在身的楊文蔚表示會好好休養，以明年亞運及2024年奧運為目標：「我接著的計劃是好好休養，跟復健進程一步步做好。明年亞運及2024巴黎奧運都是目標之一，但現階階段我還未可以跑跳，暫時都只能做肌力訓練，所以未知目標可以去到多遠，但都會盡力去做。」