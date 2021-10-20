波蘭女子中長跑運動員喬安娜•喬維克（JoannaJóźwik）表示，經常在訓練過程中使用瑜伽球來做為肌部核心肌群的訓練，還會在臀部與肱二頭肌訓練上進行肌耐力的強化，接下來，她將提出5個我常做的練習動作，就算你是初學者也不用擔心，只要花點時間每個人都可以做到，並擁有漂亮結實的腹肌線條。

波蘭女子中長跑運動員喬安娜•喬維克（JoannaJóźwik）表示，經常在訓練過程中使用瑜伽球來做為肌部核心肌群的訓練，還會在臀部與肱二頭肌訓練上進行肌耐力的強化，接下來，她將提出5個我常做的練習動作，就算你是初學者也不用擔心，只要花點時間每個人都可以做到，並擁有漂亮結實的腹肌線條。

波蘭女子中長跑運動員喬安娜•喬維克（JoannaJóźwik）表示，經常在訓練過程中使用瑜伽球來做為肌部核心肌群的訓練，還會在臀部與肱二頭肌訓練上進行肌耐力的強化，接下來，她將提出5個我常做的練習動作，就算你是初學者也不用擔心，只要花點時間每個人都可以做到，並擁有漂亮結實的腹肌線條。

瑜伽球又可稱為抗力球或健力球，主要是使用在訓練核心穩定的器材之一，也時常被廣泛運用於物理治療或體適能訓練上。近年有許多研究證實，瑜伽球訓練動作可增加脊椎的穩定性並預防運動傷害，對於慢性下背痛也有實質的幫助。然而，會運用在腹肌核心肌群的訓練，是因為球體易於滾動的特性，當我們身體靠上去時就會呈現不穩定的狀態。因此，我們就必須透過肌肉的協調與發力，才能有效率的控制球體不至於滾動。美國就有小學直接將抗力球做為椅子，讓學生坐在球體上學習運用腹肌來進行平衡與訓練之外，還可以增進人類控制肌肉動作的能力，並加強刺激大腦神經系統讓肌肉更活躍。

瑜伽球又可稱為抗力球或健力球，主要是使用在訓練核心穩定的器材之一，也時常被廣泛運用於物理治療或體適能訓練上。近年有許多研究證實，瑜伽球訓練動作可增加脊椎的穩定性並預防運動傷害，對於慢性下背痛也有實質的幫助。然而，會運用在腹肌核心肌群的訓練，是因為球體易於滾動的特性，當我們身體靠上去時就會呈現不穩定的狀態。因此，我們就必須透過肌肉的協調與發力，才能有效率的控制球體不至於滾動。美國就有小學直接將抗力球做為椅子，讓學生坐在球體上學習運用腹肌來進行平衡與訓練之外，還可以增進人類控制肌肉動作的能力，並加強刺激大腦神經系統讓肌肉更活躍。

瑜伽球又可稱為抗力球或健力球，主要是使用在訓練核心穩定的器材之一，也時常被廣泛運用於物理治療或體適能訓練上。近年有許多研究證實，瑜伽球訓練動作可增加脊椎的穩定性並預防運動傷害，對於慢性下背痛也有實質的幫助。然而，會運用在腹肌核心肌群的訓練，是因為球體易於滾動的特性，當我們身體靠上去時就會呈現不穩定的狀態。因此，我們就必須透過肌肉的協調與發力，才能有效率的控制球體不至於滾動。美國就有小學直接將抗力球做為椅子，讓學生坐在球體上學習運用腹肌來進行平衡與訓練之外，還可以增進人類控制肌肉動作的能力，並加強刺激大腦神經系統讓肌肉更活躍。