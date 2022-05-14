深入探究 Plane Swap　成為「高空換機」的科學依據

這個想法聽起來有點天方夜譚。兩架單座機向地面俯衝，兩位飛行員從他們的飛機上跳下，然後俯衝進入另一架飛機，再將飛機飛回地面。當這個概念被提交給 Paulo Iscold時，這位工程師、大學教授兼飛行員提出了理智的質疑，即便向他提出這個想法的人是跳傘傳奇人物Luke Aikins。

2016 年，這位跳傘傳奇在沒有降落傘的情況下從 25,000 英尺（7,620 米）高空跳下並降落在一張巨大的網中。在那之後，Iscold第一次見到了Aikins。

Luke Aikins 與 Paulo Iscold 談論關於Plane Swap的技術問題 © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Luke Aikins 和 Paulo Iscold 於 2022 年 4 月 5 日在美國加利福尼亞州聖路易斯奧比斯波討論了他們的 “高空換機” 項目。

當飛行員Kevin Coleman鼓勵Iscold與Aikins，談論兩名跳傘者從一架飛機跳入另一架飛機的概念時，Iscold簡直不敢相信他所聽到的。 「他有在空中交換飛機的想法，這有點瘋狂，」 Iscold回憶道︰「但以前沒有人這樣做過，我一直喜歡參與以前沒有人做過的事情。我馬上告訴他我願意，我想做。不管需要什麼，我都會做 。」

最初的瘋狂想法即將實現。在高空換機直播期間，Aikins和他的表弟Andy Farrington將跳出飛機，沖向地面，隨後進入彼此的飛機並控制飛機，然後飛離。聽起來很瘋狂，對吧？

Luke Aikins 身處準備作表演的飛機上 © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool Andy Farrington 跟他的愛機，已準備好作出Plane Swap © Michael Clark/Red Bull Content Pool

這是一個幾乎沒有人會去想的事情，更不用說嘗試了。在飛行史上，從來沒有一名飛行員駕駛一架飛機起飛而駕駛另一架飛機降落。然而，如今這一里程碑的突破是飛躍性質的——不僅僅是一個，而是兩個飛行員，他們將同時執行一項可能持續 40 秒的壯舉。而這40秒的背後是一項工程奇蹟。毫無疑問，要執行如此令人難以置信的壯舉，飛行員不僅必須有鋼鐵般的意志，而且還要違反物理定律。

參與表演的飛機設計圖 © Red Bull Content Pool

「有一大堆非常酷的工程正在進行，一些酷炫的設計，」 Aikins說， 「最重要的是我們必須證明這些飛機，基本上它們會發生的變化。當我們放下這個巨大的剎車並關閉發動機時，飛機就不可能再飛了。它屆時就是一個墜落的物體.，這架飛機在空氣動力學上已經不能飛行了。它只是從空中掉下來，直到你回到裡面，把所有東西都重新調試過來，再把它變成飛機，這樣它就可以飛了。」

「當這種情況發生時，對我來說，這將是一個很酷的時刻，我們跨越了每一個障礙，我們在這裡，準備好實現它。」

Iscold 是促成高空換機實現的重要人物之一，他設計的飛機在過去二十年中創造了多項世界紀錄。然而，這個項目與他以前做過的任何其他項目都不一樣。

目標不是飛得更快，而是在飛機俯沖向地面時減慢它們的速度——在它們這樣做的同時，它們必須在下降時保持足夠穩定，以便Aikins和Farrington可以進入飛機並控制飛機飛離。這就是測試物理定律的地方。

「最自然的想法是使用錐套，一種附在飛機上的降落傘，」 Iscold說， 「我問，你為什麼不這樣做？他說，‘好吧，問題是它看起來不太好，因為總是有這些人不明白為什麼飛機俯衝時飛得這麼快。」但它也很難開發，因為每次俯衝時，都需要展開降落傘，然後需要取回降落傘。

我們無法對其進行測試，在這個過程中重要的是要了解，是的，他們所做的事情是獨一無二的。我們只會這樣做一次，但我們正在逐步解決這個問題。 ”

Iscold用一個如何吃大象的幽默類比一步一步地突破了這一點。一點一點來。該團隊將飛行分解為上升至 12,000 英尺至 14,000 英尺（約 3,650米至 4,270米）之間的高度，包括飛行員跳躍和交換飛機，然後控制飛機並起飛。然而，作為一名真正的工程師，Iscold 很快發現有幾個主要問題需要解決。

Paulo Iscold 跟自己有份參與改裝的飛機合照 © Michael Clark/Red Bull Content Pool

飛機需要編隊直飛地面並保持足夠的穩定性，讓跳傘者在空中俯衝進入一個大約有家用冰箱寬度的門（但沒有冰箱門那麼高）。此外，飛機在下降的過程中需要減速，因為沒有減速的飛機會以太高的速度下墜，以至於跳傘者趕不上——而且飛機很快就會因為失速而解體。

經歷過百小時的訓練，距離 Plane Swap 的表演愈來愈近 © Michael Clark/Red Bull Content Pool

因此，很快就排除了飛機自由落體的可能性，前面提到的錐套滑槽也是如此。 Iscold 和團隊找到了兩個需要專門為高空換機開發的解決方案。首先，他們必須製造一個減速板，以減慢俯衝計劃並幫助保持穩定。其次，開發一種能夠在Aikins和Farrington離開並重新進入對方飛機時控制飛機的自動駕駛儀。

飛行員在聖路易斯奧比斯波進行訓練和排練，為 2022 年 4 月 24 日的高空換機現場直播的壯舉做準備。

「我知道我們需要為這個項目做的是開發速度製動系統，以及開發自動駕駛系統，」Iscold 說。「這是該項目的另一個獨特部分。通常，自動駕駛儀旨在讓飛機平直飛行，而你無法購買讓飛機筆直朝下的自動駕駛儀，所以我們從第一天起就知道這些是我們需要部份的發展。」

「非常有趣的是，就像我們認為減速板會更小更簡單一樣，我們認為自動駕駛儀能夠跟踪地面上的一個點。你知道，你只需將飛機指向那個點，然後確保你飛向那個點。不過，很快通過開發，我們意識到你不能這樣做，因為有風。所以，跳傘者會隨風飄動，你還需要讓飛機移動。」

最初的設計模樣 © Red Bull Content Pool

減速板很複雜，因為它不僅需要能夠使飛機減速和穩定，而且還需要足夠的功能才能成為 Cessna 182 飛機的一部分。團隊成員之一 Ryan Malherbe 提出了一種非常聰明的方法，可以將減速板固定在飛機的腹部。當飛機進入俯衝狀態時，減速板將打開並垂直於飛機機腹。

飛行員在聖路易斯奧比斯波進行訓練和彩排，為 2022 年 4 月 24 日的高空換機現場直播的壯舉做準備。

兩部飛機已準備就緒 © Michael Clark/Red Bull Content Pool 這是 365 天的工作，40 秒的結果。 Paulo Iscold

起初，減速器的部署在加利福尼亞州聖路易斯奧比斯波的一個機場進行了測試，該機場靠近 Iscold 教授航空工程的學院。飛機將被起重機吊起進行模擬測試，正如Aikins所比較的那樣。在他們可以在空中進行測試之前，他們進行了幾次測試運作。

團隊在空中進行測試後，進行了多次修改，因為早期版本無法將飛機向地面傾斜超過 70 度角。成功的飛機交換需要 90 度俯衝。那時氣流成為必要的考慮因素。 “Down Wash”成為一個非常熟悉的術語。必須計算空氣如何不僅在機翼周圍流動，而且如何通過飛機的尾流。必須在飛機機腹和減速板之間形成空氣裂縫，以便空氣可以在減速器上方和下方流動，並通過機尾。

「這個機翼是不對稱的，所以它有一點曲率，這意味著在零攻角時它會產生一點升力，」Iscold說，「所以，你需要將它放置在 90 度以上以產生零升力。為什麼我們想要零升力？因為當飛機下降時，如果你有一個力，這個力會使飛機加速。我們負擔不起，因為跳傘運動員是垂直向地面飛行的。這就是為什麼我們需要，假設是 90 度朝向地面，但飛機將處於 95 度角。所以飛機在有點角度，但它與地面呈 90 度角。」

Iscold的計算是，一旦飛機進入俯衝狀態，整個特技將花費不到一分鐘的時間。 「實際上，我一年來所做的所有工作都是 40 秒的俯衝飛行，」 Iscold打趣道， 「這是 365 天的工作，40 秒的結果。」

自動駕駛儀負責維持這些急速下降，需要為此事件進行定制。為了使這個特技成功，飛機必須繼續以受控的編隊向地面飛行，並與減速板配合工作。 Iscold 和加州理工大學聖路易斯奧比斯波分校的教授 Leo Torres 致力於開發這個自動化系統。

工作團隊正努力去改裝原先的飛機 © Red Bull Content Pool

起初，他們創建了一個過於精確的系統。這將需要對飛機進行持續的自我修正，這使得Aikins和Farrington很難進入飛機。因此，自動駕駛儀被修改為“懶惰”模式，正如 Iscold 所說的那樣。這將使飛機更穩定，使其更容易重新進入。

每個跳傘運動員的重新進入都很棘手，因為即使飛機沒有全速飛行，它們仍然以 225 公里/小時的速度飛行。必須考慮 G 力來確定 Aikins 和 Farrington 如何進入飛機並能夠到達駕駛艙並按下按鈕以停止俯衝並自動將飛機調整回一個角度以控制並飛走。

Andy Farrington不斷在爭取機會練習 © Red Bull Content Pool

「這是我擔心的問題之一，飛機是垂直的，你不能再坐在座位上了，」 Iscold說， “我想出了各種各樣的解決方案，讓他們在俯衝時在飛機內移動，但是當我們用飛機進行第一次跳傘時，Andy抓住支柱，爬向飛機，把他的胸部放在門框上，一個腿和胳膊在飛機裡面，另一個在飛機外面。在那個位置，他可以輕鬆地開始俯衝恢復過程，然後坐回座位上。所以，這只是一個例子，作為一名工程師，這很容易我為實際上不存在的問題創建解決方案。這就是項目開發過程中的所有試飛很重要的原因。

到那時，減速器就成了障礙。隨著飛機的穩定，速度對於飛走並完成成功的事件是必要的。 “啟動恢復程序後，飛機速度開始下降，我們需要重新啟動發動機並立即收回減速板， Iscold說， 「這將使飛機再次飛行，返回著陸並完成序列。」

過去幾個月，在 Aerocrafted 公司的 Edward 'Tres' Clements 和 Kyle Inks 的支持下，高空換機團隊一直在聖路易斯奧比斯波機場進行測試。 Iscold透露，這些人及其公司一直在為這個獨特項目的所有定制部件的開發提供支持。 Aaron Fitzgerald 是另一位參與高空換機測試和練習的飛行員。

「所有這些成就只有在你與團隊合作時才有可能實現，世界各地的每個人都必須選擇他們可以合作的最佳團隊，」 Iscold說， 「過去的一年讓我有機會觀察Luke的工作方式，Andy的工作方式，團隊的工作方式並做出我的決定。我們是否想繼續參與其中？到目前為止的決定是我要去和那些傢伙一路走到最後。」

Luke Aikins與Andy Farrington在作另一次飛行前都會商討細節 © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Luke Aikins和Andy Farrington於 2022 年 4 月 5 日在美國加利福尼亞州聖路易斯奧比斯波討論他們的高空換機訓練。

飛行練習都會選擇在海邊進行 © Michael Clark/Red Bull Content Pool

高空換機項目的高光時刻將於 4 月 24 日在亞利桑那州的沙漠上空來臨。儘管夏天的氣溫不會像正常的那樣灼熱，但天氣會比他們進行試飛時的氣候溫暖。

「溫度升高有一點點不同，」 Iscold說，「我們下落的速度有點大，因為空氣密度較低。我們不能承受太熱，所以這就是我們選擇下午晚些時候的原因，因為我們應該有更合理的溫度。高溫地面上也會產生更多的亂流，但是我們在聖路易斯奧比斯波飛行的條件，有海上風，也有亂流。我認為這對我們在亞利桑那州來說沒什麼大不了的。希望聖路易斯奧比斯波能為我們的下一次試飛提供一些好天氣，而亞利桑那州不會給我們帶來瘋狂炎熱的一天。」

隨著對高空換機吸引了越來越多人的注意，團隊收到的問題也越來越多。

「我的學生和機場的其他人最近經常提出的一個問題是，我們為什麼要這樣做，這是否會成為一種產品，或者是否有可以在另一架飛機上使用的減速板，」 Iscold說，「我要對人們說的是，並不是我們所做的每個項目都需要拯救世界。做只是為了好玩的項目是可以的，幸福不是目的地，而是旅程。我很享受到達那裡的旅程。」

「從技術的角度來看，這只是一個不同的挑戰。它不會成為一個產品。它不會讓世界上任何事情變得更好，但它會讓我更敏銳，更好地解決以後的其他問題。我們正在努力在這裡做是為了激勵人們，向人們展示，不管你面前的問題有多大，如果你處理好問題，如果你一塊一塊地吃掉大象，你總能吃掉整頭大象。」

Paulo Iscold 仍然覺得這表演的想法很瘋狂 © Michael Clark/Red Bull Content Pool

現在他們已經一起工作，並且正在接近另一項為其他人開闢道路的航空壯舉的終點線，Iscold 改變了他在遇到Aikins時第一印象的態度。

「瘋子和天才的區別，微乎其微，對吧？」 Iscold說， 「世界上最天才的人，你看著他們，你會覺得他們瘋了。Luke當然是天才。你和他說話，你可能會認為他的想法很瘋狂，但“在他的腦海裡，他有一個計劃，這些計劃很好地結合在一起。所以，不，他一點也不瘋狂。」