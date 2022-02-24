港產世界跳繩冠軍 何柱霆：我仍渴望突破自己

何柱霆Timothy Ho Chu Ting © Red Bull

遇上伯樂 跳繩更上一層樓

「我認為教練對於運動員而言，是一個『引導者』的角色，尤其對初學者而言，優秀的教練不僅可以幫助運動員進步，更可以提升運動員對其項目的熱誠，我很幸運在一開始便遇到Ken Sir這位盡心盡力的好教練。」

「此外，隊友的支持和互相的良性競爭，是我最大的動力來源；加上獎牌帶給我的榮耀感和成功感，使我所有疲倦都一掃而空。如果運動員之路是孤身去走，我不可能達至目前的成就。」

何柱霆口中的成就，是曾三次代表香港贏得「男子團體總成績冠軍」，但他自言每一次奪冠，心情和備戰時的心態都不同。

跳繩是何柱霆的興趣、職業，更是他成功感和滿足感的泉源。 © Red Bull

第一個跳繩世界冠軍 搏盡無悔

何柱霆憶述：「我第一次贏得冠軍時，當時的我只抱着「搏盡無悔」的心態去參賽，皆因當時的我還未是『世界冠軍』，不會過份地緊張。但到了2014年，那時的我背負着『世界冠軍』的頭銜，不再是兩年前默默無聞的小伙子。雖然是在香港主場出戰團體賽，但沉重的壓力令我喘不過氣。」

「再到2016年時，我開始放下了對輸贏的偏執，不再被『世一』的名銜拖累表現，反而將目標放在向世界各國展示自己的實力上。」

「在那次比賽中，我們特地在表演中加插了一段更創新、但極高難度的舞步，甚至連教練都在比賽前勸我們刪減掉那段高難度舞步，打「安全牌」。但是，我和隊友們在最後關頭還是決定以『挑戰自己』為目標，結果我們在賽場上扛住壓力，成功將整套表演呈現在全世界的頂尖跳繩運動員眼前，證明了自己的實力之餘，也為我們帶來了第三座男子團體總冠軍。」

「總括而言，第一次我尚處於『初生牛犢不怕虎』的心態；第二次則被『世界冠軍』的名銜和在衛冕的壓力下出戰；第三次我放下了對輸贏的執念，進而以『挑戰自我、超越自我』為目標。」

雖然2014年的何柱霆在壓力下比賽，但還是在主場觀眾的吶喊助威下衛冕成功，他自言感到非常自豪。

「當年世界賽在香港的紅磡體育館舉行。在我的認知裡，能踏足紅館的無一不是紅透半片天的巨星，而自己能以運動員的身份在紅館參加世界賽，最後更包攬了個人及團體兩項賽事的總成績冠軍，當刻的自豪感不言而喻。」

「當時場館內的大部份觀眾都是自己的家人朋友、隊友以及一眾香港市民，在一片以廣東話為主調的打氣聲中作賽的親切感，與在外地作賽有着天淵之別。在主場優勢下為港爭光，真的畢生難忘。」

跳繩是一項專業運動 期望得到更多重視

雖然何柱霆的跳繩之路可謂一帆風順，但他卻曾因跳繩運動不被重視而感灰心。

「運動員的前途是家長和年青運動員最擔心的問題，雖然我曾灰心，但我不曾失去動力。」

「若果沒人願意踏出第一步，向大眾推廣跳繩運動，那麼大眾永遠都不會察覺它。我想為往後的跳繩運動員爭取一個更加完善的運動環境，當中的使命感便是我繼續投身推廣事業的最大動力。」

談到對未來的期盼，何柱霆希望在不久的將來，奧委會可以將「跳繩」納入奧運會的比賽項目名單中，因為當某項運動「升級」成為奧運項目後，該項目的運動員所獲得的資助將會有相當的提升。惟現階段的香港的跳繩運動員們，均須自行支付出國比賽的昂貴費用。

休息為了走更長的路

至於何柱霆去年在世界跳繩錦標賽賽前扭傷足踝，為顧及日後職業生涯，因此未有作過多的嘗試，最終拼得總成績第六名，帶傷上陣的情況下已屬上佳成績。他希望傷癒後可以繼續超越自我，打破自己在30秒及三分鐘計時項目中的個人最佳成績，以及嘗試加入一些更具觀賞性及創新的元素，例如跳火繩、配合燈光效果等，在不同平台推廣跳繩運動。

最後，他認為「求知若飢，虛心若愚」是成功的不二法門。他自言即使自己已是多屆世界冠軍，但仍保持着對進步的「飢餓感」，維持自己的優勢，方能繼續突破自己，越走越遠。