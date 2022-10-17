港籃出埃及記　有今生無來世　

香港代表團一行十三人，當中包括Red Bull Half Court 2022香港區男、女子冠軍「建龍飛馬Ｂ」及「OnChing」,聯同工作人員於9月27日晚上11時30分啟程，先到德國法蘭克福，再轉機到埃首都開羅。近二十四小時旅程，足夠喚醒港人三年未能外遊的靈魂。到埗後，我們坐著風馳電掣的旅遊巴，看著首都開羅的市貌，熱切期待著一連五天的出埃及記。

香港代表團準備出發 © Red Bull

一如以往大部份Red Bull全球總決賽盛事，主辦方會安排參加者遊覽當地名勝，當一日遊客放鬆心情。到埗首天，球員們留在洒店享用晚餐，互相認識。漢尼拔不愧為好好先生最受外國歡迎，對隊球員紛紛問好寒暄，或許這是先禮後兵，「留情面」的訊號吧。翌日早上，全體球員就乘車到過距離開羅約20公里外吉薩金字塔區以及博物館參觀，眾人紛紛留下倩影，畢竟疫情肆虐全球，難得可以鬆一口氣，大家都將導遊建議之集合時間拋到籃框後。遊覽過後，大會安排兩位賽事大使，包括著名籃球YouTuber Chris Matthews (@LethalShooter)以及塞爾維亞三人籃球傳奇Dusan Bulut與球員輕鬆練習，親手身指導球員，機會難逢。晚上登上觀光船，享用地道晚餐之餘，還有更重要的事，就是抽籤。

Red Bull 運動員Dusan Bulut以大使身份歡迎各地參賽者，朱梓鎔及張馳岳把握機會向這位三人籃球傳奇取經。 © Red Bull

兩位賽事大使，著名籃球YouTuber Chris Matthews (LethalShooter)以及Dusan Bulut親手身指導球員。 © Red Bull

男子組上籤 女子組下下籤

男子組共26隊分成6個小組，每組首兩名及四支最佳第三名出線16強淘汰賽。8強之前的賽事安排於開羅體育會所（Cairo Sporting Club）上演，換句話說，若要在金字塔旁獻技，就至少要成為最後八強。香港男子代表經抽籤後與東道主埃及B隊、約旦及瑞士同組。雖然埃及有主場之利，但這隊埃及B隊屬副選，有力挑戰；約旦四名球員只有十九歲，是所有參賽隊中最年輕的一隊，且球員個子不高，港隊有優勢；至於瑞士為上屆季軍，球員平均身高6呎6吋，算是最難打。

至於女子組共18隊分成4組，每組首兩名出線８強淘汰賽。香港女子代表與埃及A隊、日本、印度及捷克同組。起初以為抽得好籤，誰知高手如雲。這支埃及A隊為上屆冠軍，加上主場之利，絕對是冠軍熱門；日本女子籃球一向聞名於世，同樣難打；捷克球員身材同組中最高大，內線威力難以抵擋，唯一希望擊敗印度。

抽籤後，男子隊跟東道主埃及、約旦及瑞士同組。 © Red Bull

女子組則與埃及、日本、印度及捷克同組。 © Red Bull

到埗第三天，正是初賽日，比賽地點剛好開羅體育會所正正在下塌酒店(Sofitel Hotels & Resorts)旁，步行不到３分鐘就到。

男子代表首場遇上埃及，雖然面對現場大批圍觀球迷支持主隊，當中漢尼拔顯示出內線霸氣，一記單手大力入樽足夠嚇退對手，雖然朱梓鎔及張馳岳稍有緊張未能完全入局，但最後仿9：8險勝。雖然之後被上屆季軍瑞士以9：8擊敗，但在最後一場小組賽以21：10大勝約旦，成功取得小組次名出線權，值得一提就是張馳岳打出驚喜，此仗個人獨得11分，更於比賽中向對手做出「Shimmy」(史提芬居里招牌舞步動作)後得分，型到「爆燈」。次名出線後，於16強後要硬撼熱門之一的德國隊，惜以10：19落敗未能晉身八強，但三位香港代表的出色表現已贏盡對手掌聲。

至於女子隊一如賽前所料極為難打，首場就遇上勁旅日本，縱使有盧曉芳搶及唐曉蕾多次上籃得手，但日本隊輪換戰術，加上準繩外投令港隊無以為計，終以7:15落敗，其後第二場遇上上屆冠軍埃及A隊，當中包括多名女子國家隊成員，個人技術出眾，令人大感驚訝，港隊6:13敗陣。第三場捷克隊同樣難打，對方擁有三位身高近6呎3吋球員，對比身型較單簿的港隊內線步頻頻被「打爆」，港隊束手無策輸7:16尾場遇上唯一實力較接近的印度，可惜盧曉芳、許芷瑜、張楚盈分別有傷在身，且體力不計，最終輸7:10，結東是次埃及之旅。

港隊比賽 © Red Bull

冠亞各一 日本成大贏家

雖然男、女子代表未能晉級，但可喜的事，於對約旦一戰中攻入四球三分球的張馳岳，其出色的表現受到LethalShooter垂青，並邀請出席決賽日之投籃大賽。馳岳安排在最後出場，表現並不失禮，五投兩中，協助LethalShooter隊勝出。

張馳岳獲邀請出席決賽日之投籃大賽。 © Red Bull

說回比賽，日本女子隊再次擊敗爭取衛晚的埃及殺入決賽，硬憾澳洲，最後憑著出色的防守，受制澳洲封后；至於男子組，內外兼備的意大利擊敗日本稱王。

日本女子隊憑著出色的防守，受制澳洲封后。 © Red Bull

內外兼備的意大利擊敗日本稱王。 © Red Bull

三人籃球大行其道 頻港隊加緊步伐

同樣作為東亞區代表，日本大豐收冠亞各一，亦再次印證現今籃球不一定「高佬玩晒」。特別於女子界別，日本球員那種扎實基本功、靈巧兼準繩及「打不死」的熱血精神，就像井上雄彥在《男兒當入樽》中所刻畫海南高中的宮益義範，個子不高且沒有優厚天賦，但總有發揮的空間，讓更平凡的人，都有扳倒巨人的力量。

「Red Bull送你一對翼」 這不僅是口號

「Red Bull送你一對翼」，寓意給予你無限能量，作為你動力泉源，在我而言這不僅是口號；Red Bull還送你一個另類旅程、一個難忘體驗、一個在世界舞台展現光芒的機會。繼2014年及2015年去過台灣綠島及土耳其伊斯坦堡採訪King of the Rock全球總決賽，今次我再有幸參與Red Bull Half Court全球總決賽，除了感謝，還是感謝。

適逢NBA開季在即，應屆總冠軍勇士全員到訪日本出戰季前賽，更與RBHC撞期。作為居里球迷，朋友即問道：「你會去日本採訪居里嗎？」

「你問我十次，我十一次都會答你去埃及！」