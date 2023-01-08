準戰馬拉松　賽前飲食的4大提示

跑步訓練前最重要的4個飲食提示：

1.選擇簡單的飲食

為了維持訓練過程的能量運作，在日常飲食中你可以選擇高碳水、低脂肪和低纖維的食物搭配來提供身體擁有足夠能量。而均衡的飲食及營養素對於大多數的人來說，重點都會擺放在碳水化合物和蛋白質的健康組合餐點，這也是能有助於身體能量與肝醣快速補給的組合，也能讓肌肉獲得最小程度的損失，並有效的幫助肌肉恢復。

2.仔細傾聽身體的訊息

在一般狀態下，我們的身體都會傳達缺乏舒適感、疲勞、疲憊或受傷的訊號，這時你就必須要注意自己身體的狀態，了解自己是否該安排休息或是增加食物攝取量。要記住！一切的安排都取決於身體的反應。

3.在正確的時間吃正確的食物

要了解到當你吃的東西越多，身體所需要消化的時間也越長，一般來說在訓練前30分鐘可以作最後的食物補充，避免運動或訓練過程中腸道不適感出現；而運動或訓練後，可以攝取含有蛋白質及碳水化合物的食物作為補充，同時也能提供身體修復肌肉必需的營養。

4.適度補充水分

水是身體重要的組成成份，不只在運動及訓練過程中需要補充，在日常生活中水也能確保身體關節獲得潤滑及調節身體溫度；尤其是在劇烈訓練或長時間的馬拉松賽事期間，更不能忽略補充足夠水分。在運動的前、中、後進行適度的補充，才能讓身體機能維持在最佳狀態。

符合自身的補給效應

馬拉松賽事對於體能的需求，原本就比一般簡單跑步訓練高，因此一定要記住自己的身體狀態，設定適合自己正確的進食時間前，就必需要先了解身體的吸收狀況、飲食結構及訓練強度，這樣才能更有效率的安排訓練前的能量補給效益。