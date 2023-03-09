滑板知識細說一二 ｜ 想成為板仔或滑板女生的你應該要知的滑板歷史和重要事件

滑板簡史

細探一下滑板歷史上的一些大事件。你可能會覺得滑板歷史隔封於世界其它主流文化之外，有人認為其歷史讓人難以理解，而當中有些主題也值得深入探討。

一個值得舊調重彈的問題：甚麼是滑板？

滑板文化由1950年代至今，已發展成價值數十億美元的產業，透過一種既是藝術也是運動的形式，影響著全球數以百萬人的生計。就其自身歷史，滑板就擁有展現文化脈絡的博物館、授予人們在此運動卓越成就的名人堂、規劃有據可查的歷史紀事，在自由文化中鞏固其特別地位。

1950年，加州發展起大 U 型板道具，正式燃點了滑板文化的火炬，當時的滑板人將技術如火炬般傳遞給新世代。這些年來，滑板文化經歷在商業上的成功與攻入主流文化而大受歡迎，同時因風格各異的滑板傳奇和人物熠熠生輝的事件而得到注目，亦主導了城市角落與街巷文化的樣貌。

在年輕滑板人和那些見證了它成長與變化的老手接棒交替之間，「甚麼是滑板？」 這個問題一直經歷著蛻變，但本質不變。在我們用心地再次回答這個問題時，試以更宏觀世界的心態去理解。滑板是一個自由、動態的表達形式，滑板人同時亦保有深入探視及了解滑板文化歷史的心。

Skateboarding © Denis Klero/Red Bull Content Pool

滑板發展由此開始

滑板就與宇宙的起源一樣沒有清晰絕對的定義。一直有著不同自述的滑板歷史說法，第一塊滑板是怎樣的？起源地在哪？誰是發明人等等。現在大家普遍公認的滑板文化起源於美國，最初是用木箱並在底部裝上溜冰鞋的滑輪。最早的模型就像現在的滑板車一樣安裝了手柄，最終用厚木板替代了木箱，再將手柄拆掉，創造更類似於衝浪的使用方式。這些滑板車的樣式最早可追溯至十九世紀後期，而一直到了1950年代，裝有陶土質滑輪的木製貨板才在南加州的下坡道大肆風行。

1959年在滑板商業量產開始之前，玩滑板的唯一方法便是動手製作自己的滑板。這些自製滑板如播種般深深紮根於滑板的 DIY 精神。滑板的起始來自於對原始和優美的渴望，強烈渴望透過滑板表達自我，而並非為了發展為產業而開始。知道這一個簡單而深切的事實，讓我們得以了解「何謂滑板文化」的想法起源，以及作為一個滑板人的意義。

第一個發展巨浪及第一次沒落

很難想像若自己身處於 1950 或 1970 年滑板發源地的 DogTown，自滑板概念誕生以來，滑板的定義、發展方向及衝擊不斷發生，既興奮同時難以消化。1960 年代初期，如 Hobie 和 Makaha 之類的滑板公司開始以「行人道衝浪」的標語作為滑板廣告推廣，或是用在「海上無浪時就把滑板當衝浪來玩」的用途作為廣告策略。1963年時，Makaha 組成第一隊專業滑板隊，參加了當年年末於加州赫莫薩（Hermosa） 舉行的首場滑板大賽。即使六十年代初期的競速賽形式與近年舉行的舊金山下坡生死競速賽相似，不過自由花式賽事形式及 Hermosa 賽事裡所表現的大多數技巧，現在看起來對於當代滑板技術已是遙遠的歷史回憶。

即使當時滑板運動在美國體育界頗具新穎性，但其熱潮在 1965 年時開始沒落，人們寧願選擇參與四輪溜冰比賽，而非滑板賽事。同時媒體也開始將玩滑板報導為一種危險活動，人們也開始看膩了單輪旋轉和滑板倒立的花式技巧，如像看人玩呼啦圈轉了幾小時一樣單調。了解到滑板幾乎消失沒落，可理解為何我們不再見到最早玩滑板的形式。比較過去至今，雖看到不同，但重要的是，我們也就見證了這個運動的轉化，亦見證它成為二十至二十一世紀體育和表現藝術的結合。

重塑滑板之輪

如標題的字面意義，Frank Nasworthy 重新研發新的滑板輪子。他於 1973 年將聚氨酯塑料輪子引入滑板產業。這種新式物料的輪子代替了五、六十年代笨重的陶輪，並且在瀝青地面和游泳池牆壁上可表現得更有有著地力。加上板尾翹度提高的改良發明，專業滑板的新定義也由此而生。隨著新式滑板熱潮開始襲捲全球，當地衝浪店出售的滑板雜誌也因此有了新的推廣手法。在新滑板輪子問世僅僅三年之後，即1976年，第一座滑板公園便在佛羅里達州誕生。

直至七十年代末期，滑板場在整個北美和南美洲如百花齊放般冒出來，歐洲和亞洲地區也很快地接著建了不少滑板公園。1970 年代的滑板躍入主流文化的情景可在 2005 年大受歡迎的電影《 Lords of DogTown》便能感受到。電影故事中可看出 1975年，當時滑板傳奇 Tony Alva 率領的 Zephyr 滑板隊在加州德爾馬 （Del Mar）的海洋節上，向世界展現了滑板的潛力及吸引之處。這一刻也成為該滑板歷史上的基石，也是未來數十年滑板賽事演變的基底。

然而，滑板在邁入八十年代前又再次經歷沒落時期。當時一些非滑板專業的公司以木馬屠城式的合約手法滲入滑板產業及賽事活動，形成過度飽和的惡性競爭，滑板的歡迎度逐漸式微。最後僅存一些滑板玩家，在美國郊區後院的泳池追求純粹的滑板自由。滑板公園的建造停止，飛速上漲的醫療保險費用也限制了受傷機率高的滑板活動。因此，滑板不再是所謂為人父母與公司企業所接受的新世代風潮，亦成為一種反傳統文化的名號。

從零度至空中旋轉九百度

1999年 Tony Hawk 在 X-Games 大賽表現出空中拋旋 900 度的創世之舉後，Zephyr 滑板隊在德爾瑪 （Del Mar）令整個滑板界重回主流文化的舞台。1999 年 6 月 27 日，Tony Hawk 參與他的第十一次夏季 X-Games 大 U型板賽事，做出滑板歷史上最為著名的絕世之技。當時還沒有滑板人能揣摩出他在空中拋旋兩圈半的技巧，他亦將滑板的技術推向嶄新軌道。在 Tony Hawk 正式將專業滑板運動帶回主流時，滑板文化在整個八十和九十年代初當中已經歷了重大的變革與轉化。

大多數滑板人和沒玩滑板的人都認同 Tony Hawk 空中拋旋 900 度對歷史的重要性。但大多數沒玩滑板的人都不知道八十至九十年代的滑板文化也是重要地影響著其歷史。當時，街頭滑板大多由所謂的社會邊緣族群而帶起的風格，創造了專業街頭滑板技術的藍圖，也造就現今大家及媒體對滑板世界的認知。

1978年，Curt Lindgren 發明腳尖翻板（kickflip）之後，滑板選手 Rodney Mullen 借助了一種專為空中做招式而設計的新型滑板，在八十年代時發明了數招翻板類型的招式。首批只玩街頭風格的滑板選手 Natas Kaupas 和外號 The Gonz 的 Mark Gonzales 則以第一次在扶杆上滑行展現了更高層次的技術。滑板便從以往在後院搭起 U 型板玩坡道的風格演化至在超級市場旁停車場邊的石壆玩。隨著主流媒體對滑板文化視而不見，滑板愛好者也因此透過鏡頭的來記錄自己的文化。這樣一來，使滑板人可以運用自己的本事來塑造屬於自己的滑板媒體文化，也令大家知道滑板在六十年代末和八十年代初經歷了差點遭受的文化淹沒，而現在大家仍在奮鬥堅持。

隨著滑板人完全掌控如何定義及紀錄滑板文化，街頭滑板的黃金年代也在1993 年至 2006 年間蓬盛地開展。這些年來，我們看到了 Shorty's 和滑板選手 Chad Muska 的風格、滑板影片像是 Girl 滑板品牌發行的《Mouse》及《 Yeah Right！》等走紅世界，FLIP 滑板隊更在當時紅遍全球，超人氣的費城 LOVE 公園，以及Tony Hawk 滑板遊戲的大賣，甚至滑板公園亦被列入一般公共公園設施規劃之中。

吸引世界目光的滑板世界

隨著滑板文化在 Tony Hawk 的創世絕招時代開始，滑板與社會的互動也產生轉變。滑板更穩固地於街頭滑板運動中紮根，專業滑板人的定義也從比賽型選手轉變為以滑板影片為重心，而主流滑板文化的一眾則將滑板視為一種新穎的娛樂方式去看待。Tony Hawk Pro Skater 電玩遊戲專營權確保 Tony Hawk 和「豚跳」（the ollie）一詞是家喻戶曉之名。滑板狂人 Bam Margera 將通過實境節目《Viva-La-Bam》惡搞滑板選手生活樣貌。隨著多家品牌加入產業，滑板獲得了越來越多的大眾認可，滑板選手精英也因而開始得獲可觀的收入。

如今，Street League 和 X-Games 吸引了多年來最多的觀眾群。隨著更多的關注，接觸滑板世界的把關也變得更嚴格。畢竟，青少年族群仍與滑板媒體主導的方向息息相關。話雖如此，滑板的發展大大擴增，而不同的分支如不同性別及族群也在過去五至十年之間迅速發展，女性滑板人是這項運動中增長得最快的一組，如今在阿富汗滑板是最多女性參與的運動。而現今，滑板公園遍佈世界各地，每天都有無數影片和片段發佈至社交媒體。滑板成為了世界上最具包容性和最易觸及的表達自由方式之一 。

滑板文化持續及穩健地發展。每個滑板人除了會定義自己與滑板的關係，亦會探索滑板對他們自身的意義。它的演化相信亦會依賴每一個滑板人的每一項貢獻來繼續塑造，即使有時意味他們必須要作出反抗，有時必須敞開胸懷邀請外人加入也好，無論是哪種方式，滑板歷史仍持續書寫中。最終，一切都歸功於我們的滑板先鋒們，由真正熱愛滑板的人來定義，也無人可取而代之。