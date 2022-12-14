為何要買PS VR2？比起Meta Quest 2還有優勢？

第一代PS VR推出之後，遊戲不算多，也未見有甚麼名作經典，而在VR至VR2這個真空期，其實Meta的VR裝置一直發展，2019年發佈的Meta Quest 2，勝在不需要接駁電腦或任何主機，無線勝有線，再加上之前疫情關係，大家留家娛樂的時間更多，根據調查公司Counterpoint的資料，到2021年的出貨量已經達到1040萬部，而PSVR則約660萬部。

價錢決定命運

價錢決定命運 © PlayStation

先說價錢與性能的關係，早前Meta推出售價高達1500多美元的Meta Quest Pro，價錢是2020年推出的Meta Quest 2約4倍，以高規格為賣點，不過似乎並不太吸引。相比之下，Quest 2的256GB版本也只是賣399美元，平易近人得多，很大原因令其廣泛被機迷歡迎。

而PS VR2單機售價為$4,580，雖然遠不及Meta Quest Pro，但仍高於主機PS5主機的售價，而且要留意，PS VR2必定需要接駁PS5使用，如果本身並非PS5機主，連主機一起購入，價錢就高得多。雖說現在更容易買到PS5，但價錢都可能是玩家考慮的因素。

性能大躍進

性能大躍進 © Meta

PS VR2價錢比起很多機迷擁有的Quest 2高，性能當然亦更高，這亦是一大賣點。首先第2代比起第1代會有改進，裝置會更輕，可調節的部份亦更多，更會有通風口保持通爽。而PSVR2採用分辨率為每眼2000 × 2040像素的4K HDR OLED顯示屏，屏幕110度可見，刷新率範圍為90至120Hz，而且更有中心點渲染、內向外跟蹤和眼球跟蹤功能，支援Tempest 3D音頻技術，而且頭戴裝置還有回饋功能，內建的單一馬達可以帶來細微、反應靈敏的震動回饋，能為遊戲體驗建立專屬的智慧觸覺元素，模擬感受箭矢從頭邊呼嘯而過，或是賽車帶來的衝刺感，這些都令PS VR2更加吸引。

還有另一賣點就是控制器，新控制器PSVR2 Sense，會有觸覺回饋、自適應扳機、精確追蹤及手指觸碰偵測。

至於早兩年推出的Quest 2，每眼分辨率為1832 x 1920，不過採用LCD顯示屏，可實現90Hz至120Hz相同刷新率。Quest 2亦沒有眼動追蹤功能，但有内向外追蹤。

最後總結一下，在這個Meta Quest 2佔據超過7成的市場分佈，PlayStation要在短期內奪回優勢似乎並不容易，靠的當然是獨佔遊戲，還有高性能。遊戲方面，上一篇文章已經介紹過，頭輪有名氣的新遊戲不算多，獨佔護航作品中最惹人注目的一款，應該是《地平線 山之呼喚(Horizon Call of the Mountain)》。當然，如果可以像Quest 2接駁電腦PC使用，就能大大提升裝置的吸引力，不過這個似乎......

Meta Quest Pro © Meta