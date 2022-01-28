牛過虎年 Red Bull 2022年活動預告跑、跳、打

虎年繼續跑
來到2022年，Red Bull繼續有跑步活動，當中包括各自可以在不同地點起步的Red Bull Takeover，在不同地方起跑，超越自己考驗耐力和速度，預定今年會在年中舉行。至於另一跑步活動Wings for Life World Run慈善跑，早前已經開始接受報名，預定今年5月8日舉行。
Red Bull Takeover 活動詳細解釋
提早6月打半場
今年日本殿堂級動漫《Slam Dunk》有新劇場版上映，加上Viu TV姜濤、Ian套籃球劇《季前賽》，定必又再掀起籃球熱。上年終於正式回歸的半場籃球賽事Red Bull Half Court，預定今年會更早於約6月舉行，大家一齊流汗，享受夏天運動的熱血。
電競項目Red Bull Solo Q香港站
在室內一樣可以運動，近年在港興起的電競活動一樣有Red Bull份。上年首次登陸香港的Red Bull Solo Q，今年會再次有香港站。說到上年，香港冠軍20歲Simon(關康傑)上月更到德國參加了Red Bull Solo Q總決賽。今年預計會於10月舉行，想成為冠軍代表香港出戰，現在開始要苦練《League of Legends》1v1了。
街舞、越野跑再聽音樂
Red Bull BC One All Stars: Breaking the Mont
喜歡跳舞的亦要留意，因為Red Bull將會舉行這個街舞活動Red Bull BC One，預定11月舉行。而另外還會有Red Bull 400活動，集合Ski jump以及越野跑等元素。最後還有音樂範疇，Red Bull SoundClash音樂會，將會率先在4月於日本舉行。
Get ready for Red Bull 400