Red Bull Half Court オフィシャルバスケットボール
© Vytautas Dranginis / Red Bull Content Pool

牛過虎年 Red Bull 2022年活動預告跑、跳、打

虎年將至，Red Bull當然繼續要活躍，今年牛迷到底有甚麼活動玩？當中有不少都有香港站，本地一樣可以玩得到。包括跑步友可以玩Red Bull Takeover，籃球友有再舉辦的Red Bull Half Court，還有電競活動Red Bull Solo Q，上個月香港站冠軍更加遠赴德國參戰，今年主角會唔會係你呀？
作者 Red Bull
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虎年繼續跑

Red Bull Takeover_Utah Navigating
Red Bull Takeover_Utah Navigating
© Red Bull
來到2022年，Red Bull繼續有跑步活動，當中包括各自可以在不同地點起步的Red Bull Takeover，在不同地方起跑，超越自己考驗耐力和速度，預定今年會在年中舉行。至於另一跑步活動Wings for Life World Run慈善跑，早前已經開始接受報名，預定今年5月8日舉行。
Orienteering · 2分鐘
Red Bull Takeover 活動詳細解釋

提早6月打半場

Red Bull Half Court HK Q1 9.jpg
Red Bull Half Court HK Q1 9.jpg
© Brian Ching
今年日本殿堂級動漫《Slam Dunk》有新劇場版上映，加上Viu TV姜濤、Ian套籃球劇《季前賽》，定必又再掀起籃球熱。上年終於正式回歸的半場籃球賽事Red Bull Half Court，預定今年會更早於約6月舉行，大家一齊流汗，享受夏天運動的熱血。

電競項目Red Bull Solo Q香港站

Red Bull Solo Q香港站冠軍「地上最暖男」：想證明自己能力
Red Bull Solo Q香港站冠軍「地上最暖男」：想證明自己能力
© Red Bull
在室內一樣可以運動，近年在港興起的電競活動一樣有Red Bull份。上年首次登陸香港的Red Bull Solo Q，今年會再次有香港站。說到上年，香港冠軍20歲Simon(關康傑)上月更到德國參加了Red Bull Solo Q總決賽。今年預計會於10月舉行，想成為冠軍代表香港出戰，現在開始要苦練《League of Legends》1v1了。

街舞、越野跑再聽音樂

Breaking · 2分鐘
Red Bull BC One All Stars: Breaking the Mont
喜歡跳舞的亦要留意，因為Red Bull將會舉行這個街舞活動Red Bull BC One，預定11月舉行。而另外還會有Red Bull 400活動，集合Ski jump以及越野跑等元素。最後還有音樂範疇，Red Bull SoundClash音樂會，將會率先在4月於日本舉行。
Athletics · 1分鐘
Get ready for Red Bull 400