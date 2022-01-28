牛過虎年 Red Bull 2022年活動預告跑、跳、打

來到2022年，Red Bull繼續有跑步活動，當中包括各自可以在不同地點起步的Red Bull Takeover，在不同地方起跑，超越自己考驗耐力和速度，預定今年會在年中舉行。至於另一跑步活動

今年日本殿堂級動漫《Slam Dunk》有新劇場版上映，加上Viu TV姜濤、Ian套籃球劇《季前賽》，定必又再掀起籃球熱。上年終於正式回歸的半場籃球賽事Red Bull Half Court，預定今年會更早於約6月舉行，大家一齊流汗，享受夏天運動的熱血。

今年日本殿堂級動漫《Slam Dunk》有新劇場版上映，加上Viu TV姜濤、Ian套籃球劇《季前賽》，定必又再掀起籃球熱。上年終於正式回歸的半場籃球賽事Red Bull Half Court，預定今年會更早於約6月舉行，大家一齊流汗，享受夏天運動的熱血。

今年日本殿堂級動漫《Slam Dunk》有新劇場版上映，加上Viu TV姜濤、Ian套籃球劇《季前賽》，定必又再掀起籃球熱。上年終於正式回歸的半場籃球賽事Red Bull Half Court，預定今年會更早於約6月舉行，大家一齊流汗，享受夏天運動的熱血。