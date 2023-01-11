現在開始訓練 接受報名的日本馬拉松賽事

現在報名開始訓練，就算一直有跑步，預三個月訓練期會比較好，即是最快也要參加3、4月賽事啦？不過3月有不少賽事已經截止報名，有些賽事亦繼續取消，像日本百選賽事之一的靜岡馬拉松，2023年將繼續停辦，而鳥取馬拉松，則會改為線上累積里數，即是虛擬跑。還有筆者都參加過，出名邊吃邊跑的東北風土馬拉松則未知會否舉行，因為疫情未過，邊跑邊吃似乎未太適合......還有，像德島馬拉松這項賽事，2023年會舉行，不過只限居於日本國內人士參加，想參加的海外跑者，可能要等多一年。

跑步加浸溫泉 加賀溫泉馬拉松2023

跑步加浸溫泉 加賀溫泉馬拉松2023 © Red Bull

石川縣加賀市的加賀溫泉鄉馬拉松2023，將會於2023年4月16日舉行，即日起至2023年1月31日接受報名，會有全馬及10km，當中全馬限制時間為6小時，報名費9500円，10km則5000円。缺點可能是沒有獎牌，但完成賞品都相當特別......

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4月還可賞櫻 青森櫻花馬拉松

4月還可賞櫻 青森櫻花馬拉松 © Red Bull

正常去東京大阪賞櫻都是3月，不過青森縣為日本本州最北部的一個縣，所以櫻花比較遲開，今年青森櫻花馬拉松將會於2023年4月16日舉行，限制時間5小時30分，預定1月才接受報名，而且暫未知會否接受海外參加者，因為上年雖然已經復辦，但2022年時只限青森縣內在住者參加。這個要密切留意官方專頁。

這個比賽的起點為新青森站附近的野木和公園，終點為青森縣觀光產品中心ASPAM旁邊的青海公園，當中起點及過了青森港灣大橋後的合浦公園都是市內賞櫻勝地。而終點青海公園是離青森車站最近的海邊公園。

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儲好精力準備超馬 山寺蔵王超級馬拉松

儲好精力準備超馬 山寺蔵王超級馬拉松 © Red Bull

如果是精英跑手，亦有參加50km以上賽事的經驗，可以考慮跑長一點挑戰自己，將儲好兩三年的精力一次過爆發！山形縣的山寺和藏王這個超級馬接松將於2023年4月23日舉行，屬「日本遺産」認定記念大會，2023年將會是第4回舉行。即日至2023年1月31日接受報名，分為100k及50k兩種賽事，報名費分別18,000円及15,000円，而參加賞則有原創手提袋，亦會有完走證，不過沒有獎牌。

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欣賞富士山、湖景 富士五湖超級馬拉松

欣賞富士山、湖景 富士五湖超級馬拉松 © Red Bull

同樣是超級馬拉松賽事，不過會有比較「易入口」的62km賽事，另外還有100km賽事，以及名副其實跑勻五湖的118km賽事，報名費分別為18,500円、22,000円、23,500円。第33回富士五湖超級馬拉松將於2023年4月16日舉行，由即日至2023年2月15日舉行。富士五湖超級馬拉松屬日本超馬世界文化遺產系列賽事之一，五湖路線先後次序為山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖，三湖及四湖賽則只途經首三及四個湖，如果天氣好，沿途風景有山有水，超美！至於參加賞則有THE NORTH FACE的Tee，完賽者則會有完賽獎牌。

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