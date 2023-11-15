由參加亞運到擊敗世一MenaRD　香港Chris Wong殺入街霸Capcom Cup

香港街霸界強者輩出
要奪得之後舉行、第一屆打《Street Fighter VI》的Capcom Cup X入場券，就要贏比賽，當中包括今年三個Offline Premiers賽事。早前報道過的EVO 2023(Evolution Championship 2023)是其一，由選手阿拉伯AngryBird奪冠；第二個是Capcom Pro Tour新加玻站，由gachikun得冠軍(Chris Wong得第二)，還有今次Chris Wong奪冠的法國站。
其實更加令香港機迷振奮的，是今次全部參戰的香港選手都打入8強，Hotdog29得到第4名，有一定年資的Humanbomb則得到第5名。正如Humanbomb賽後在個人facebook所說：「今次真係可以再講一句我一直講嘅說話：香港街霸很強！」而除了以上三位，Humanbomb亦提到：「香港仲有好多其他高手，例如身在英國讀書的Rainpro， 剛到步就贏咗幾個比賽。又例如今日喺泰國拎第三的Lin Lin，年輕一輩又有Micky和Keevin。」在電競界取得好成績，是難能可貴的：「我自己身處esports這行業已經很長時間所以深知香港環境上嘅唔容易，在沒有太多資源和配套支援下街霸選手和格鬥遊戲社團都不斷成長真的很難得。」最後，他亦搞笑地tag了自己「#最老的Top8!?」的確，他是很資深的香港職業選手。
亞運獎牌希望
如果不是業界人，又沒太留意電競街霸界，對31歲的Chris Wong的名字可能有點陌生，但其實這位黃育祥，正是早前代表香港在杭洲亞運會《街頭霸王5》項目衝擊獎牌的那位，可惜最後只差一步。當時他在facebook留言：「項目正式結束，只差一場就可以為香港取得一面獎牌，感到有點失落。亦恭喜我兩個台灣老朋友GamerBee跟五股石油王Oil King為自己的地方取得兩獎牌。」其實他在亞運之旅亦荊棘滿途，在打入四強時，他說：「亞運《Street Fighter 5》成功進入4強了。明明我抽的籤算是好籤，但我很早輸掉一場，當時有點崩潰，只剩一命，幸好後面有集中回來連贏5場晉級4強，明天將對上台灣的Gamerbee，只差一場就有獎牌，希望可以幫香港電競項目拿第一面獎牌。」可惜最後敗給Gamerbee。
相隔只是不足兩個月，來到早前的新加坡Capcom Pro Tour賽事，Chris Wong終於登頂。在他的社交平台也感受到那份興奮：「終於第一名，進Capcom Cup啦～這次全部香港人全都進8強，台灣也有石油王進8強，已經足夠證明台港澳賽區都很強。Hotdog29第4名(Hotdog29在法國站擊敗了日本傳奇選手Daigo(梅原大吾)，但最終不敵MenaRD出局)，Humanbomb第5名，石油王第7名。決賽時有突發事件，搞到比賽一度暫停，當時真的嚇到。 再上台的時候，很怕再有人上來搞我跟Mena RD，所以第一set打得好緊張。 幸好最後有調整回來獲勝了。第一次進Capcom cup，希望可以打到好成績。謝謝大家支持」
今次法國站有超過400位電競選手參加，當中不乏高手，包括Valmaster、NuckleDu等，當然還有兩屆世界冠軍MenaRD，即是最後Chris Wong擊敗那位來自多明尼加共和國的選手。
他說「終於」，是因為之前新加坡線下白金賽CPT及Asia East CPT賽事，都是到第二名。
冠軍獨得100萬美元獎金
在法國站CPT冠軍戰，Chris Wong大戰兩屆世界冠軍MenaRD。MenaRD先於首局就以Perfect完勝Chris Wong，期間出現突發事件，在直播畫面看到有人衝上台疑似手拿噴漆罐塗污選手屏幕，之後工作人員控制場面，比賽暫停接近10分鐘繼續，Chris Wong連輸多場戰後終於回復冷靜調整戰術，在次回合決勝局完結時，以較高血量擊敗MenaRD，奪得冠軍。
而Chris Wong進入的賽季最終大賽Capcom Cup X，將會有48名選手參賽，賽事總獎金高達200萬美元，冠軍更可獨得100萬美元，冠絕歷屆。