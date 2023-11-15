由參加亞運到擊敗世一MenaRD　香港Chris Wong殺入街霸Capcom Cup

其實更加令香港機迷振奮的，是今次全部參戰的香港選手都打入8強，Hotdog29得到第4名，有一定年資的Humanbomb則得到第5名。正如Humanbomb賽後在個人facebook所說：「今次真係可以再講一句我一直講嘅說話：香港街霸很強！」而除了以上三位，Humanbomb亦提到：「香港仲有好多其他高手，例如身在英國讀書的Rainpro， 剛到步就贏咗幾個比賽。又例如今日喺泰國拎第三的Lin Lin，年輕一輩又有Micky和Keevin。」在電競界取得好成績，是難能可貴的：「我自己身處esports這行業已經很長時間所以深知香港環境上嘅唔容易，在沒有太多資源和配套支援下街霸選手和格鬥遊戲社團都不斷成長真的很難得。」最後，他亦搞笑地tag了自己「#最老的Top8!?」的確，他是很資深的香港職業選手。