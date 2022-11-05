秋冬喚醒籃球魂 本地必打卡跟隊特色街場

鏡粉必到打卡 屯門H.A.N.D.S

鏡粉必到打卡 屯門H.A.N.D.S © Red Bull

說到近年最出名，一定要去到屯門朝聖，舉行過Red Bull Half Court 三人籃球賽，這個上年2021年年尾Red Bull聯乘本地藝術團體Parent’s Parents以及基滙資本民坊，為旗下屯門友愛和安定邨的愛定商場(H.A.N.D.S)上蓋籃球場，經過本地藝術家XEME以黃、藍、紫作為主色活化，將藝術和街頭籃球文化融入社區街場！

而在籃球電視劇《季前場》中，第一集主角姜濤飾演角色已經在這個球場初遇張繼聰，而Edan(呂爵安)及Stanely(邱士縉)也有現身該球場，鏡粉必到打卡。

夠大夠開揚 屯門兆禧籃球場

夠大夠開揚 屯門兆禧籃球場 © 民坊 People's Place

入開屯門，可以順勢再轉場到兆禧籃球場，這個場地佔地逾4萬呎，翻新後以藍、橙色為主，當中有一個全場籃場、 多用途球場，還有兩個半場單邊籃球場，以及一個「遊戲地景」(Gridded Playscape)、兩條150米緩步徑及一個「車胎地帶」，玩法極多。這個球場亦有在《季前賽》中出場，記得Stanley第一幕和「陳總」打波傾生意？

日本藝術家創作 青衣邨籃球場

日本藝術家創作 青衣邨籃球場 © 民坊 People's Place

由居港的日本街頭藝術家TAXA親手創作，翻新後的青衣邨籃球場以藍、桃紅、湖水綠為主色，當中更有一幅巨型畫布，上面有一雙延伸至球場邊界的手臂，象徵球場上渴望觸及目標的熱情。

女性友善 將軍澳明德籃球場

女性友善 將軍澳明德籃球場 © 民坊 People's Place

位於明德商場停車場上蓋的明德籃球場，是全港首個以「女性友善」為主題的運動場，提供約1.5萬呎的共享空間，創作團隊表示參考了近500名年輕女性運動員的意見，增設多個女性友善設施，包括鋼面鏡讓女生在運動前及後整理儀容、增設掛袋勾放置隨身袋，更擺放輔助肌肉伸展的設置。球場中間以鮮艷漸變顏色像素為設計，從不同的角度可以見到W或M字，當然Women就代表女性， Men代表男性。

國際知名屋邨球場 九龍灣啟業運動場

國際知名屋邨球場 九龍灣啟業運動場 © Red Bull

位於九龍灣啟業商場停車場天台的啟業籃球場，2018年活化之後2019年啟用，更曾奪得2019城市土地學會（Urban Land Institute）ULI亞太區的卓越獎。而在《季前賽》中，更會是兩隊球場終極大戰的場地。