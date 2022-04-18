立即報名 RED BULL SOLO Q 1v1英雄聯盟比賽再臨香港

孤軍作戰 一人之力衝出香港

孤軍作戰有時都係好事，首先不用顧慮太多，又不用膽心要組隊要約齊人練習，憑一人之力，就可以向世界展示你的能力，高手從來孤單嘛。RED BULL SOLO Q 1v1就是以1v1為主題，這項1對1的賽事去年吸引了33個國家、地區超過55,000人報名參加，今年比賽連續第2年在香港舉行，香港勝出者繼續可以聯同其他全球預選賽勝出者，在世界總決賽舞台上一拼！

限額256人 即日接受報名

電競潮流捲全球，香港也有自己的電競選手，你也可以一夜成名，成為一份子。Red Bull Solo Q屬世界級賽事，早於2014年已經開始舉辦，而今年賽季則會由3月份開始於全球25個國家展開。比賽特別之處是並非一般5 v 5作賽形式，而是自己靠自己，以1v1形式進行，當然更著重個人技巧，更重要的是要抵住壓力，臨場發揮實力，因為一個小錯誤就足以令你「下年再見」。

香港區初賽將以線上形式進行，舉行日期為5月28至29日，而即日至5月20日都接受報名，名額256人，而且報名費用全免，如果超額，參與者將被列入等候名單當中，所以有信心表現自己、衝出香港的玩家，動作要快。

賽事以採3局2勝制，在初賽中晉級的16名選手，將會在6月5日爭奪香港區冠軍，屆時則以3局2勝及5局3勝進行。

孤軍作戰 一人之力衝出香港 © Red Bull

上年冠軍關康傑：業餘玩家也可證明自己

Red Bull Solo Q參賽者會以下三種方法中其中一種來取勝，包括獲得第一滴血、殺死100個小兵(獲得100吃兵數)、摧毀敵方防禦塔。而上年在眾多高人中突圍的香港區冠軍、年僅20歲的「地上最暖男」關康傑就表示：「香港一直比較缺少賽事，而這次Red Bull Solo Q賽事正是一個良好平台，讓業餘玩家證明自己。上一年能夠到德國和世界各地的選手較量亦令我眼界大開﹐今年比賽回歸﹐希望吸引到更多人參加！」

除了冠軍有機會參加世界總決賽外，完成最少一場比賽的參賽者均可獲得Red Bull Solo Q紀念品，包括特別設計的鍵帽，及Red Bull能量飲品。而16強選手，則可以有活動紀念Tee一件。

說到世界總決賽，上年2021年世界總決賽冠軍、來自丹麥的Mads 'Viggomopsen' Mikkelsen亦從比賽後明確自己目標：「我原本打算不再繼續玩英雄聯盟這個遊戲，不過Red Bull Solo Q這個賽事讓我發覺我不應放棄，我仍有力在電競界及英雄聯盟中取得成就。所以，我將會以爭取加入歐洲聯賽的職業隊伍為目標。」

上年冠軍關康傑：業餘玩家也可證明自己 © Red Bull

報名日期：2022年4月7日起至5月20日

報名費用：免費

報名人數上限：256人 （註冊人數如果超過256人，參與者將被列入等候名單當中）

線上比賽（256名玩家）：2022年5月28至29日

線下香港總決賽（16強）：2022年6月5日