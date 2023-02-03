美劇《最後生還者 The Last of Us》續訂第二季 Abby演員現身擺明劇透 © Red Bull

劇集由Pedro Pascal演出男主角Joel一角，而19歲的Bella Ramsey則演出女主角Ellie，雖然樣貌有點不相似，但如果你有看過她在《權力遊戲》的演出，你便會明白可以用演技搭夠。被稱為神還原，因為只有三集上架的《最後生還者The Last of Us》無論劇情及場境上都極接近遊戲版本，所以，當節目執行製作人及Naughty Dog聯合總裁Neil Druckmann早前宣佈會有第二季，將會改編原作《最後生還者：二部曲The Last of Us: Part 2》的時候，有留意遊戲界的機迷，就知道會有重要事情發生。

第二集主要角色落定 Shannon Berry演Abby

第二集主要角色落定 Shannon Berry演Abby © Red Bull

23歲的Shannon Berry在澳洲墨爾本出生，將會演出第二季中的重要角色Abby，為甚麼《最後生還者：二部曲The Last of Us: Part 2》會引來爭議性，一切要由第一集遊戲開始說起。

先要了解大眾機迷和遊戲角色建立的深厚感情，一切由2013年，即10年前開始，《最後生還者》遊戲於6月在PlayStation 3平台發售，以充滿真菌感染者的世界為背景，被咬的人同樣會被感染，套路有點點像喪屍遊戲，而當年遊戲一出，畫面故事皆吸引，還有女主角Ellie，初版遊戲中Ellie很有當時人氣很盛的Ellen Page(現在叫Elliot Page)的感覺，不過相信避免惹來版權爭議，在2014年7月遊戲推出PlayStation 4復刻版《最後生還者 重製版》時，Ellie的樣貌已經不再像Ellen Page，當然之後在2022年9月2日發行的PlayStation 5版本完全重製版《最後生還者 第I章》亦一樣。

Joel和Ellie在末世冒險建立的深厚感情

如果你未玩過遊戲，只想看劇集，又不想知道故事劇情，請留意，以下劇透。

Joel和Ellie在末世冒險建立的深厚感情 © Red Bull

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在末世冒險，不只Joel和Ellie建立了像父女的感情，遊戲迷和他們亦一樣......

遊戲開始時，是2013年的美國，主角Joel本身是一個單親爸爸，和12歲的女兒Sarah在德克薩斯州生活。但某一天美國發生蟲草菌突變寄生人類事件，感染者變成怪物咬人，Joel和弟弟Tommy以及Sarah雖然逃脫，但卻遇上封鎖的士兵，Sarah中槍......

鏡頭一轉去到20年後，世界已經大變，倖存者只生活在隔離區，而住在波士頓隔離區的Joel和朋友兼拍檔Tess因為物資而和地下組織火螢扯上關係，更被火螢首領Marlene要求他們把一個14歲女孩Ellie送到議會大廈給火螢組員，以換取他們需要的物資。

之後Ellie透露因為自己之前已被咬受傷，但卻沒有被感染，因此被認定是研發疫苗的關鍵。但當二戈去到大樓後，發現火螢組員屍體，最後Tess犧牲讓Joel及Ellie逃走，前者決定送Ellie直至找到火螢相關組員，去過懷俄明州找弟弟Tommy，又去到位於東科羅拉多大學的實驗室，經過重重阻礙，逃過感染者及人類獵人等等的障礙，最後抵達火螢集結的鹽湖城聖瑪麗醫院。

Marlene之後告訴Joel，為了研發疫苗，其實要為Ellie做腦部手術，而Ellie亦很大機會會在手術中犧牲......最後Joel決定不理疫苗研發甚麼偉大理想，只是不能讓Ellie犧牲，最終救走在手術室中昏迷的Ellie，但隱瞞了過程中的一切，只說研發疫苗失敗，便和Ellie二人回到Tommy的據點繼續在不正常的世界中正常生活。

第二部劇情引發爭議 最後大愛收場被粉絲怒轟

第二部劇情引發爭議 最後大愛收場被粉絲怒轟 © Red Bull

第一部完結後，因大受歡迎，第二部於2020年6月19日正式發售，畫面、遊戲操作性更進一步，純以遊戲角度來說，絕對是頂級大作，不過可惜劇情發展惹來極大爭議，首先遊戲起初不久，在末世生活多年、見盡人心黑暗面的Joel，竟然被騙到一間大屋中，最終被仇人殺害。而這班仇人，其中一個是今集半個女主角Abby，她的父親就是在聖瑪麗醫院事件中被Joel殺死的其中一位醫生，因此Abby要為父報仇，殺死Joel。這一部份已經被不少粉絲大駡，論點是首先Joel應該不會如此不小心被騙，而各期待今集可以再次操控Joel的玩家，在未操作過Joel冒險前，已經要和Joel永別，不少玩家都接受不了。

另一個玩家接受不到的，就是要和Joel已建立深厚感情的玩家們，操作「殺Joel仇人」Abby遊玩極大部份遊戲，而同時另一邊又要操控Ellie為Joel踏上報仇之路，感情實在很複雜，未必人人處理到，有不少玩家更稱中途棄Game。

不過，仍然堅持的玩家們最後並未能為Joel報仇，因為劇情強制規定Ellie最後發揮大愛精神，為報仇在長途拔涉殺人殺怪無數再犧牲不少朋友，兼被Abby咬斷手指不能再彈結他之後，竟然，放！過！殺！Joel！仇！人！Abby！是要強制玩家們一同大愛，放過Abby，歸隱田園......是的，筆者覺得如果這部份可以讓玩家自行選擇，到底殺不殺Abby，這樣已經可以滿足不少捱到最後的粉絲，可惜......遊戲很多時和人生一樣，沒有選擇，在現實已經被迫得透不過氣的大家，在遊戲中亦不能爽快一下親手手刃其實算是殺父仇人的Abby......

不少玩家在2022年9月2日發行PS5版本完全重製版《最後生還者 第I章》時，就在網上討論，指除非第二章重製版本改劇情，否則永遠罷玩該系列，而我行我素的Naughty Dog，一直表示要尊重編劇，並未能為Joel討回公道。

這個時候，你都應該明白為何第二部劇情會惹來強烈爭議，如果你仍然不明白，玩一次遊戲，或者簡單一點，看完第一季再看到期待的第二季之後，應該都會明白。