美劇《最後生還者 The Last of Us》續訂第二季 Abby演員現身擺明劇透

劇集由Pedro Pascal演出男主角Joel一角,而19歲的Bella Ramsey則演出女主角Ellie,雖然樣貌有點不相似,但如果你有看過她在《權力遊戲》的演出,你便會明白可以用演技搭夠。被稱為神還原,因為只有三集上架的《最後生還者The Last of Us》無論劇情及場境上都極接近遊戲版本,所以,當節目執行製作人及Naughty Dog聯合總裁Neil Druckmann早前宣佈會有第二季,將會改編原作《最後生還者:二部曲The Last of Us: Part 2》的時候,有留意遊戲界的機迷,就知道會有重要事情發生。