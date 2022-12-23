聖誕新年開Party 跟新垣結衣打Golf再玩《太鼓之達人》

上月更新打Golf 《Nintendo Switch Sports》

上月更新打Golf 《Nintendo Switch Sports》 © Nintendo

由新垣結衣拍宣傳片，真係唔玩都會望多兩眼。遊戲於2022年4月29日發售，基本就已經可以玩到網球、保齡球、排球、羽毛球、足球和擊劍6種項目，之後加入排球、羽毛球及足球。體感玩法手舞足蹈，玩的開心，看的可能更開心。而且上月11月29日免費更新加入Golf這個項目，又可以一齊玩！

經典節奏Game 《太鼓之達人 咚咚雷音祭》

經典節奏Game 《太鼓之達人 咚咚雷音祭》 © Namco Bandai

鍾意打機又鍾意打鼓的，應該一定有玩過《太鼓之達人》，早前9月新作就登陸Switch。背景是神轎都市，遊戲中的收錄了〈紅蓮華〉、〈Feel Special〉、〈在夜裡奔跑〉等76首樂曲，而且除有「線上排名戰」挑戰全球玩家外，更有4人遊玩的「小咚樂團」，大人細路都玩得開心。

繼續挑戰友情玩新賽道 《Mario Kart 8 Deluxe》

繼續挑戰友情玩新賽道 《Mario Kart 8 Deluxe》 © Nintendo

如果大班都係好好朋友，可以互相相害挑戰友情的話，玩「孖車」當然是必然選擇，推出多年的《Mario Kart 8》今年推出了新DLC，復刻陳年Mario Kart系列中舊賽道，如果是老朋友，應該玩得好有情懷，而且如果有Switch Online(+ Expansion Pack)的，更可免費遊玩到。

百款小遊戲之王 《Mario Party Superstars》

百款小遊戲之王 《Mario Party Superstars》 © Nintendo

雖然已經是上年推出的遊戲，不過最新一集《Mario Party Superstars》集合多達100款小遊戲，如果通宵超長途Party都應該可以玩到曲終人散。而遊戲以當年任天堂N64的三款《Mario Party》精選遊戲重新製作，如果是資深機迷，應該都會玩出親切感，回憶和朋友們結下的新仇舊恨。

另外，如果沒有買《Mario Party Superstars》，也一樣可以玩到Mario Party，因為只要有訂閱Switch Online(+ Expansion Pack)的，N64遊戲庫中可以免費玩到初代《Mario Party》和《Mario Party 2》。