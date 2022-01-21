聽力障礙無阻榮登Breaking新星　一起聆聽韓國B-Girl Yell的故事

Kim Ye-ri，又稱B-Girl Yell ，很快就成為南韓最知名的B-Girl。自從踏入breaking圈，她沒有浪費太多時間囊括了一長串令人印象深刻的頭銜。在不到五年的時間，在2018年布宜諾斯艾利斯贏得青年奧運銅牌，獲得2019年南韓Red Bull BC One Cypher冠軍，然後在Red Bull BC One World Final世界總決賽獲得前十六強的資格。2020年她成為 Red Bull BC One E-Battle線上比賽亞軍 runner-up and ，並且在2021年以外卡資格參加Red Bull BC One World Final世界總冠軍。

Yell在2021年Red Bull BC One World Final世界總決賽的演出 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

但這並不是今年唯一值得驕傲的成就。Yell剛剛在11月贏得了首屆 Breaking Project Korea，從而獲得了明年杭州亞運會的門票。她也被選為韓國breaking國家隊的一員。

獲勝後，Yell表示: 「很多事我必須要忍耐，而且很多是我必須要說，但是現在我真的成為了國家代表。我會報答所有支持我和給予我愛，讓我變成更好的自己的人。謝謝你們!」

在比賽場上的勝利之外，Yell的熱情和無止盡的練習也讓她在2017年加入她夢寐以求，南韓地位崇高的Gamblerz舞團，進而在街舞圈獲得的極大的影響力。然後在2019年，她是韓國政府人才獎的獲得者之一。

在銀幕上，Yell代表YGX舞團參加一個叫做Street Women Fighter的街舞比賽節目而圈粉無數，並且獲得高度的關注。

見證Yell在舞台上的發揮和日益高漲的名聲並不意外。她對於音樂的掌握度和律動的連結是他極具風格的節奏感，又順又酷的大招和瞬間變換的多種風格的能力和高水準的編舞中可見一班。

Yell vs Fen Qi – B-Girls 16強比賽

聊到這個節目是如何改變她每天的生活，Yell說: 「我真的很喜歡參加這個節目。自從露出後到哪都被認出來。真的是很瘋狂。當我去打疫苗的時候，大家都知道我是誰。當我走進去的時候，大家都叫我的breaking名字，'Yell你好，請走這裡。'然後甚至當我走進去護士看到我的時候，視線不停地看著手上的資料然後再看向我，最後她終於說，'你是Yell嗎?'我沒辦法搭捷運或是公車 ，因為實在太多人認出我來。」

Yell超火的成功並不是一夜之間發生的，她將她的成功歸功於「頑強堅持的精神」，熱情和無止盡的練習。「我認為練習是我跳舞生涯最重要的一件事。一開始跳breaking的時候，我父母並不認同。他們並不喜歡我跳舞。我母親是學校老師，她希望我可以做類似的工作，她並不想我成為一位舞者。」

Yell繼續說著: 「她不願意讓我去正統breaking學校，所以從十五歲那年，我每天在家前面的公園練習。我母親見狀並且知道我有多熱愛舞蹈，此後，她讓我去舞蹈教室學breaking，並在十七歲那年開始接受正式的訓練。」

不久之後，Yell在對戰其他四位B-Boy中勝出，贏得加入了南韓頂尖的breaking舞團的機會。至今她是Gamblerz中唯一的B-Girl，也是Street Women Fighter節目中唯一的B-Girl。她承認，要鞏固自己在兩個平台上的地位，不因身為女性而被輕視，絕非易事。

Yell 在印度孟買舉行的Red Bull BC One World Final賽事中，表演Freezing © Little Shao/Red Bull Content Pool

「我是這個節目中唯一的B-Girl，但是這很困難，因為評審並不喜歡B-Girl，所以我必須學習並且跳很多編舞。這趟旅程很艱辛，但是大多數的人很喜歡我的演出。」

Yell說一開始轉換風格對她來說很困難，但是她日夜不斷逮到機會就練習 ，我下決心要提升我的風格、編舞和讓身體流動的更好。這是我跳舞生涯的目標，我認為是成功的。現在我父母看到了我的舞蹈成就，他們也很自豪。

「當我參加節目時，我父母很擔心我，因為我必須準備非常多東西。但是我跟他們說，'我可以做到，不用擔心。我終於站在我夢寐以求的位置，已經準備好開戰了。'」

Yell對於戰鬥並不陌生。迄今為止，她最大的障礙是小時候失去聽力。"我從很小的時候就失去聽力。當我小學三年級的時候，我注意到我聽力有問題並且跟我父母親說。沒有人知道為什麼會發生。

「跳排舞的時候沒有問題，因為我可以跟著歌曲重複練習動作。但是比賽的時候很難聽到音樂，沒有辦法預測DJ會放甚麼歌。在舞蹈教室練習或是戴上耳機的時候我可以聽得很清楚，是沒問題的。但是在比賽舞台上，有很多來自觀眾，大型音響或是主持人的噪音。這些通常會搭配著煙火等。」

Kastet vs Yell – B-Girls 準決賽上比拼

因為如此，Yell承認當在場下看她的比賽回合跟當時的感受不同。"我真的很在意音樂和專注在音樂上面。有時候在場上聽到的跟在影片回放看到的非常不同。舉例來說，在場上我感覺我在對'5、6、7、8'，但是當我檢視自己的表演時就沒有對拍。我很常會發現比賽時聽到的音樂跟實際上的歌曲不太一樣。"

時間久了Yell承認她習慣讓自己的breaking適應聽力的障礙，對她來說這變成很自然的一件事。「現在我碰到更多難題是在戴上口罩時與他人溝通和讀唇語。但因為我失去聽力，變成其他的感官更加強大。我可以聽到音樂，不只是聲音，而是感受到音樂。在比賽舞台上和表演時我試著用這個方式跳舞。」

Yell的行程滿檔，包含了無數個商業拍攝、演唱會、練習、知名贊助商如Nike等，但多虧了Street Women Fighter，她的信念從未如此強烈。

Yell注定爬上巔峰，最終，她希望能夠透過跳舞對他人產生正面的影響力。就像她愛上breaking一樣，Yell希望能夠看到更多有才華的年輕舞者能夠站上世界的舞台。

除了為2024年巴黎奧運會做準備之外，Yell精彩的演出和獨特的魅力接下來會在哪裡看到呢?"我想在包含亞運和Red Bull DC One World Final世界總冠軍的世界頂尖比賽中奪冠。"她說到。"我的願望是在許多國際舞者相互競爭的比賽中贏得至少一座獎盃，並且繼續以我自己的節奏持續邁進。"