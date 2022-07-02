製作人小島秀夫投身Xbox陣營 預言遊戲越趨電影化？

小島秀夫和PlayStation的默認關係

小島秀夫和PlayStation的默認關係 © Kojima Productions

自1987年製作《Metal Gear》遊戲之後，小島秀夫就以該系列遊戲而越來越有名，去到2014、2015年推出的《Metal Gear V》兩款作品，更加是系列的頂峰，不過因為遊戲、結局被評為不完整，似乎未能真正滿足系列玩家，當時就有傳因為推出遊戲的Konami對小島秀夫有諸多制肘而引起後者不滿。最終小島秀夫在2015年12月宣佈已離開Konami，並會成立新遊戲公司小島工作室Kojima Productions。

當時成立新工作室同時，PlayStation已表明全力支持，而且更宣佈第一款作品《Death Stranding》會成為PS獨佔作品，遊戲於2019年公開，之後亦推出「導演剪輯版本」，所以玩家們亦理所當然地覺得兩者關係密切。亦是這個原因，令這次小島秀夫亮相Xbox＆Bethesda Games Showcase感覺更震撼。

轉投Xbox全因遊戲要電影化

小島秀夫的遊戲一向電影感極重，而他亦提過覺得自己和電影導演一樣，是遊戲的導演。而今次轉投Xbox，小島本人都提到因為微軟能提供極佳的雲端科技支援。所以有不少玩家、網民預測新作容量將會極大，而且可以因為不同選擇及環境而改動遊戲內容，所以才需要重用雲端科技。

內容、題材方面，雖然小島秀夫未有正式公開，但早前就有記者Tom Henderson曾報導指小島秀夫的下一款作品名為《Overdose》，是一款驚悚遊戲，而他更聲稱自己在片段中看到演員Margaret Qualley(在小島秀夫前作《Death Stranding》中曾演出Mama/Lockne一角)拿著電筒探索的場景。而且文章公開之後，更被小島工作室要求撤下內容，這一來，亦令到報道的可信性大增。

說到遊戲題材，其實早前小島秀夫亦有分享，自己正在看美劇《The Boys》，但看了幾集之後，就發現和自己構思中的一款遊戲題材極為相似，所以他會放棄該題材。而《The Boys》的故事，則是圍繞超級英雄背後的黑暗面，以及反英雄主義。

澄清和PlayStation關係不變 《Death Stranding》續作仍有望？

澄清和PlayStation關係不變 《Death Stranding》續作仍有望？ © Kojima Productions

在Xbox直播中亮相，在業界引起極大話題，亦有不少傳聞指小島和PlayStation關係決裂，為此小島工作室亦即時在社交平台作出澄清，意思指小島工作室本身就是一間獨立的工作室，所以之後仍會繼續和SIE維持良好關係，亦會繼續探索遊戲、電影、音樂不同範疇。

而早前曾在《Death Stranding》中演出主角Sam的演員Norman Reedus，亦在社交平台上載了和小島秀夫的新合照，當時就有消息指Norman Reedus表示正在和小島秀夫傾談《Death Stranding》續作的可能性。加上小島工作室火速的澄清，似乎《Death Stranding》續作仍然有機會開發，只是時間問題......