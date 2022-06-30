要獲得最佳健身效果　你應該改掉這9種訓練時錯誤習慣

即使是最資深的健身愛好者，都也有可能會因為訓練的錯誤習慣，而造成運動傷害。但還是有健身愛好者甘願冒著微乎其微的訓練紅利，而走上冒險訓練的道路上，但這樣反而會讓你得不償失喔！

1.不敢嘗試使用新的器材與設施

我經常都會看見許多人只堅持使用他們熟悉的健身器材與設備，例如常見的跑步機或是划船機這類的器材，而不去試著使用更進階或新的設備。對於許多人來說，再加入健身訓練行列時，使用自己熟悉的器材看起來是安全且安心；但隨著體能的進步與改變，你必須要調整自己的訓練方式和器材使用，千萬不要擔心使用新的器材會讓你顯得愚笨，所有人都是這樣走過來的！

我再次說明：請你要記住！每個人都是從不會開始學習起，包含那些看起來身材超棒的人，他們都是跟你一樣開始的；所以，當你的身體告訴你他已經準備好了，就請你走向那套器材開始訓練吧！

2.相信帶氧運動與中強度訓練，是減脂最佳的運動

通常來說，絕大多數的人都認為跑步，或者更明確的說「中強度的帶氧運動」是減脂最佳的運動模式。關於這點，我要告訴你事實並非如此！雖然，這樣的運動在短期間內會看到成效，但從長遠的角度來看使用高強度間歇訓練，除了可以提升脂肪消耗的好處之外，還能有效的提高新陳代謝，讓身體轉成易瘦體質。

穩定又持續的訓練狀態，通常都是心律在105～120bpm之間，而間歇訓練則會以20秒的訓練時間搭配10秒的休息時間，來執行8組左右的循環訓練動作，這裡可以任意的搭配阻力或是純有氧運動。

3.沒有注意姿勢是否正確

在訓練的過程中，注意動作的正確是非常重要，特別是那些採用重量練習的人。為什麼訓練的姿勢這麼重要？因為不正確的訓練姿勢與動作，將會帶給你非常嚴重的運動傷害及問題，常見的問題包含有：臥推訓練背部上抬過多、肱二頭肌彎舉時上身晃動、硬舉訓練彎曲背部以及深蹲膝蓋不穩等等的問題，都是非常容易忽略的錯誤與習慣。

4.忘記要將肌群分階段訓練

肌肉適度的休息與訓練是取得進步重要的一環，例如：奧運選手的訓練週期通常都長達4年或8年，因此，他們更需要安排正確的訓練與休息週期；但對於一般的訓練者來說，安排週期性訓練就顯得更加的簡單，在正常的情況下，我會建議每6～8週或體能狀態不佳的時候，適度的安排或調整你的訓練課表及休息時間。

在一定的訓練設定階段，休息時間與訓練的強度都必須要經過深思熟慮；簡單來說，你必須要在高強度的訓練階段內安排一次充分的休息，讓身體肌肉與心靈能充分的恢復。如果沒有安排休息時間，將會讓整體的訓練成效大打折扣，並容易因為疲勞而產生運動傷害。

5.不記錄訓練過程與成效

想要讓訓練能獲得進步，最重要的其中一個關鍵就是「紀錄」！以舉重訓練為例，你絕對有必要紀錄每次的訓練重量，否則你怎麼會知道自己目前可以舉多少？之前舉多少？以及每次訓練的組間休息是否也影響舉起的重量？你可以使用筆記或是現在很多能記錄訓練的APP。就我個人而言，我會使用iPhone上的筆記功能來紀錄。

6.不要跟完全不同目標和生活習慣的人一同訓練

我知道提出這點一定很多人沒注意到，但在訓練中取得進步與成長，是一種個人追求，想訓練出理想的體態與健康，就意味著你要進行適合你體型的訓練方式與生活習慣。我曾經看過兩個朋友，他們日復日的進行訓練從不輕易放棄與間斷，並且一起進行訓練。其中一個是天生的運動好手，在訓練這領域耕耘許久，而他的朋友卻只是一個開始運動的新手，在他們一開始訓練時，這位新手會跟著使用相同的重量與強度訓練；中間除了身材的差異與大重量的危險之外，還要考量他們之間的體能差距，無論如何要找出適合自己的訓練強度才是最重要的關鍵。

7.自大妨礙了輕負荷的重要性

當我想增加體重時，我舉起較輕的重量，當我想減掉體內脂肪時，我舉起較重的重量。

讓我來告訴你一個絕大數人都會吃驚的事情，就是當我想增加體重時，我會選擇較輕的重量來練習；而當我想減去體脂肪時，我會選擇較重的重量。有一些比較新的訓練方案，都會要求你使用輕重量搭配較短的組間休息時間，以獲得更好的訓練成效，但我看到絕大多數的人尤其是男性，都十分排斥這樣的訓練方式，可是我要告訴你，如果你真的想要獲得更好的進步，輕重量的訓練方式是千萬不可輕忽的。

另一方面，對於許多的女性來說，都十分害怕因為大重量會使得肌肉過度發達，但這不是一個絕對的因與果問題。當然，女性經過正確的訓練規劃，也可以如同男性般取得身體肌肉的成長，但這絕對不是幾個月或幾天短時間內能達成的目標，肌肉絕對不會一夕之間就獲得成長，因此，這也是你必須要長期規劃訓練的關鍵。

8.忘記運動訓練前的熱身

我十分堅持這點！在多年前我幾乎沒有進行適當的熱身、降溫與伸展訓練的習慣，最後導致我的訓練成效受到許多限制，甚至我必須要用多出10倍的努力來糾正這樣的錯誤習慣。如果我從一開始接觸訓練就養成這樣的好習慣，我將會節省很多的精力與時間。在很多時候，我看見許多熱愛運動的朋友，都掉入跟我一樣的陷阱之中，這是一個十分嚴重的錯誤習慣。所以，在運動訓練的過程中，你必須要進行適當的熱身、降溫與伸展訓練，另外，可以每週設定一次全身性的靈活訓練，這將會讓你獲得更多的成效！

9.試著擺脫不良的飲食習慣

近期我發現有許多人採用新的訓練方式，只是為了讓他們的飲食習慣能維持不變，由於他們認為額外的熱量增加會讓他們取得進步，但非常不幸的是，這樣的習慣將是一種錯誤的惡性循環。首先，採用這樣思維邏輯的人就必須要增加熱量的攝取，當你停止新的運動模式或強度時，絕大多數的人都會增加體重；其次，錯誤的飲食方式也可能會導致營養失衡，增加身體的疲倦感，同時，導致訓練量的增加甚至過度訓練。因此，你要的是懂得如何調整飲食習慣來配合訓練的強度及頻率，才能取得最佳的平衡點。