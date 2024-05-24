謎之「超級任天堂開發機」現身拍賣網　曾上5億円天價未知去向

1990年正式推出的主機 超級任天堂

1990年正式推出的主機 超級任天堂 © SFCPrototype

超級任天堂(Super Famicom)是任天堂於1990年11月21日在日本開始發售的遊戲主機，是俗稱「紅白機」FC的16位元後繼機，全球累計銷量超過4,900萬部。當年極受歡迎的街機遊戲《Street Fighter II》亦有移植到該主機。而港台等地的玩家，應該記得曾出現非官方出品、名為「Doctor」的產品，簡單來說就是用來玩翻版遊戲，當年極為流行，亦是港台遊戲業界的黑歷史。

從任天堂流出的試作機？

從任天堂流出的試作機？ © SFCPrototype

這部聲稱是超級任天堂開發機的主機，最搶眼是開關按鍵變成紅色，而當時亦有消息指這是當初任天堂研發新主機時提供給內部人員測試的開發機、試作機。雖然相片已經將名字打格，但主機背後的確看到有貼紙寫著內部開發人員名字。令這主機被懷疑是任天堂內部人員流出的珍品。

從任天堂流出的試作機？ © SFCPrototype

至於是否真品，「吉野」就找到日本電玩雜誌《Fami通》1989年9月1日號當中，曾經刊載過關於超級任天堂試作機的報道，報道中的主機外形及配色，都和拍賣品相同，增加了這拍賣品的可靠性。

拍賣神秘終結 曾上天價5億円

近日在日本拍賣網的謎之開發機，在5月初被日本網民「吉野」在X分享出來後引起話題。底價5,000円，當時已經去到185,000円，經瘋傳後，主機投標價曾去到超過5億円高位，不過當大家懷疑最後能否成交之時，拍賣就突然由賣方終結了。

未知原因，之後賣家再次由5,000円開始重新拍賣，不過今次去到150萬円時，拍賣又再次停止，根據該拍賣網規則，賣家是有權隨時煞停拍賣的，不過仍然要付佣金給拍賣網。

至於該部主機最後去向，有網民就猜測，因為這夢幻主機明顯是官方流出品，所以買下到底會不會違法都存有疑慮，所以也有可能最後賣家和買家有可能私下完成交易。

拍賣神秘終結 曾上天價5億円 © SFCPrototype

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