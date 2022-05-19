越野電單車明星Jett Lawrence　分享賽道上與私人生活的一切

18 歲時，賽車手 Jett Lawrence 過著許多人夢寐以求的生活。 然而，在豪華的汽車和艱苦的錦標賽事背後，其實他僅是一個普通的孩子，他只是喜歡騎他的越野車，下午打打高爾夫球，和感情融洽的家人一起共度時光。

請觀賞飛行計劃第一集：

17分鐘 Motocross-Wunderkind Jett trifft sich mit einem anderen ehemaligen Motocross-Wunderkind: Travis Pastrana.

因此，當他表示有興趣參加實境節目時，他毫不猶豫地創建了飛行計劃的主題——由Lawrence親自挑選一些特別嘉賓及他的家人和生活幕後的故事內容。

這位年輕的澳洲籍車手在 11 歲時就曾贏得世界冠軍，從那之後他就再也沒有離開越野車了。 在接下來的幾年裡，整個Lawrence家族離鄉背井，不僅讓Jett的事業蒸蒸日上，也讓他的兄弟Hunter事業發展更順利。

Lawrence在美國許多業餘國家比賽中取得成功之後，他首次亮相職業生涯比賽，並在他的第三次職業超級越野賽中取得了勝利。

然後，眾所周知，Jett今年繼續贏得了他的第一座 AMA Pro 越野摩托車 250 cc冠軍，並且是第一位完成這一目標的澳洲人。

不過，也不要讓他的職業成功所欺騙了。 Lawrence 在開始摩托車越野賽之前曾學過嘻哈音樂，並在取得成功的過程中，他讓自己的滑稽個性大放異彩。

2022年Jett 贏得了他的第一座 AMA Pro 越野電單車 250 cc冠軍 © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Lawrence 表示：我最喜歡的部分是幕後，Hunter家庭的部分，還有我摔跤或胡言亂語的時候。更多時候我們還是小孩子有趣的一面。 我更喜歡這樣，因為每個人都把我們放在這些運動員偶像車手崇拜的位置上，這太棒了，我沒有任何抱怨。 但是，就像我說的那樣，這真的很酷，因為人們實際上看到的是，比如，他補充道：嘿，我們實際上只是騎著越野車玩得很開心的一群普通孩子。

我們實際上只是騎著越野車玩得很開心的一群普通孩子 Jett Lawrence

對於不熟悉Lawrence家族的觀眾，讓我們帶您進一步了解這個關係融洽緊密的澳洲籍團體。

飛行計劃中的特色是：Jett 的父親 Darren Lawrence、他的母親 Emma Lawrence、他的兄弟 Tate Lawrence 和他的另一位兄弟 Hunter Lawrence——他們都在 Jett 的職業生涯和整個生活中發揮著關鍵的角色。

Lawrence 表示：我家裡的每個人都有一份工作，就像我的兄弟Hunter一樣。 他在很多事情上協助我。就像一個大哥一樣。然後我父親顯然在騎電單車的事務上幫助我。還有 [騎行] 的路線，他是一位非常聰明的人。他幫助我很多現實生活中的事情，比如我存在銀行的錢，該如何理財等等。

我媽媽，她為我做飯、洗衣，基本上確保我還活著。還有我的兄弟Tate，他真的總是在臉上掛著微笑。他讓我們保持良好積極的情緒，總是滿臉笑容。所以，是的，每個人都有自己的角色。

Lawrence提到，到目前為止，他的家人在拍攝方面感覺非常好，甚至對未來的更多季節持開放的態度，但聽起來我們可能需要先向Emma Lawrence知會一聲。媽媽有點狀况外。Lawrence承認：如果她事前沒有得到任何告知以確保房子是乾淨的，她會有點不自在。所以這很有趣。

飛行計劃還為 Jett 提供了一個平台，可以與他進行深入討論並展示他迄今為止的一些重大影響，嘉賓包括 Travis Pastrana 和 Josh Hansen。Lawrence談到他與Hansen的互動特別有意義，因為他從八歲左右就成了他的粉絲，甚至從那時起就曾與他合影。

Lawrence 回憶道：有趣的是，[照片] 可能就像 10 年前的照片。 那時我好小，真有趣。他補充道：看看那個，就像我們當時見面時，然後下一次見面是我來到加利福尼亞的時候，當時我是在 2018 年底從歐洲回來。

Jett Lawrence 與 Marc Márquez 在完成賽事後閒談 © Michael Starghill / Red Bull Content Pool

Lawrence表示，他對這個系列賽的未來寄予厚望，甚至夢想將Kevin Hart, The Rock, Michael Jordan, Steph Curry 和Cristiano Ronaldo等知名嘉賓帶到這裡，這裡僅舉幾個例子。

影片是在Lawrence美國新購置的住宅拍攝、超級越野賽/電單車越野賽以及在世界各地不同活動的假期活動，飛行計劃肯定可以充分了解Lawrence在生活上的點點滴滴。

一直以來，Lawrence都希望飛行計劃可以讓一些粉絲真正瞭解他的生活，讓他們了解他如何跳離高強度又緊張的生活方式——即使生活在危險邊緣是他最喜歡的部分。

是什麼總讓我想要挑戰極限。只是想獲得更多的動力並試圖贏得勝利， Lawrence承認。我的意思是，說實話，你無法獲得任何其他像獲勝的感覺。所以，這種獲勝的感覺才是真正驅使我早上醒來的原因。