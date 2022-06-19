跳繩大挑戰 世一何柱霆陪你跳上珠穆朗瑪峰

Red Bull Skip to Fit今年就繼續派出兩屆世界跳繩錦標賽冠軍何柱霆(Timothy Ho)啟動Red Bull Skip to Fit跳繩挑戰，下載應用程式就可以一同參與，在7月31日前跳足3,498,000下，齊齊來回一轉珠穆朗瑪峰！就有機會贏取日本大阪Red Bull Box Cart Race體驗，以及何柱霆跳繩訓練班名額等獎品。

猶記得上年Timothy一樣有玩Red Bull Skip to Fit，就是和大家一同圍繞香港主要海岸線十一周。今次就直情跳出香港，目標是世界第一高峰珠穆朗瑪峰。在7月31日前跳足3,498,000下，即是跳3,498里，又即是由香港來回一轉珠穆朗瑪峰的距離。

下載專用App登記挑戰跳虛擬繩 © Red Bull

下載專用App登記挑戰跳虛擬繩

今年Skip to Fit挑戰繼續玩跳繩，不過，就算你手中無繩，只要心中有繩，都可以和Timothy齊齊跳，只要於Jumpr APP或者Tangram SmartRope APP活動頁內登記就可以參加。以Tangram SmartRope跳繩，或以Jumpr APP虛擬跳繩，參加者就可以記錄跳繩的成績，自動上載至Red Bull Skip to Fit官方網站的成績排名榜。而且更可以將你累積的跳繩成績轉成燃燒的卡路里數，想Keep fit的人更有滿足感。

Jumpr app © Red Bull

Jumpr app © Red Bull

安裝應用程式後，就可以參加Red Bull Skip To Fit。

Smartrope app © Red Bull

Smartrope app © Red Bull

安裝應用程式後，就可以參加Red Bull Skip To Fit。

個多月跳349萬下繩不是夢

計一計數，由香港來回珠穆朗瑪峰的距離是3,498里，以跑一里需要11分鐘等同跳1,000下來計，來回珠穆朗瑪峰相等於跳3,498,000下。當350萬下，即日起計至7月31日，還有大約45日，即是每日要跳7.8萬下繩？有沒有可能？有！大家一同合力就可以成就不可能。即日起至7月31日大家可以用App和Timothy齊齊挑戰，合力跳到3,498,000下便可，跳多跳少自己話事，當然，參與度越高，越有機會獲得豐富的獎品。

排行榜頭3名參加者，可得到頭獎日本大阪Red Bull Box Cart Race體驗，而排行榜頭4-18名(共15人)可得二獎，即由世界跳繩冠軍何柱霆親自教授的跳繩訓練，前200名(200人)參加者完成跳繩100下，亦可以得到Skip to Fit能量包(Red Bull能量及無糖飲品)補充能量繼續Skip to Fit，一齊達標！

Red Bull Box Cart Race體驗 © Red Bull

何柱霆跳繩訓練班 © Red Bull

Skip to Fit能量包 © Red Bull