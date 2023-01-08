踩滑板前必須的熱身指南　四個動作減輕受傷危機

滑板最令人費盡心力的其中一點，玩滑板是一項極度耗體力的運動；不但會讓人筋疲力盡，摔到痛得要命，還有千百種花式挑戰失敗伴隨幾乎像屯廿是自我體罰的痛楚。滑板以傳統意義來說都是「運動」——你可以單獨練習，穿著早上出門的同一套衣服玩板。但以運動層面來看待滑板的話，對滑板人來說，要做一些像是交叉訓練（cross training）或伸展運動，簡直是另一種地獄體罰。因為他們一向都是直接踩上滑板，緩緩漫行來作所謂的暖身運動。

話雖如此，過去幾年卻又不斷地顯示，除了女子滑板人口的大幅增加之外，許多中年男性也回歸滑板懷抱，在這之前可能因為成家立業而不再玩板，多年後才又再重新拾起對滑板的熱情。不過，身體畢竟不如年輕時勇健，因此，對於希望能延長板齡的人，鍛煉身體的強度也相對重要。

玩滑板經常被忽略熱身的重要 © Finn Andres

01 一、腳踝伸展

腳踝是你用自己身體玩滑板時，必定會受到一些挫傷的部位。往好處想的是，腳踝受傷與膝蓋不同，如果你不小心扭傷腳踝，至少能在一定的時間內康復至幾近原本的正常狀態。所以，如果能在玩板前都做足熱身伸展運動，您的腳踝會很感激自己。踩著板子滑行時會使你的跟腱過度伸展，即使是短跑也不會有這麼遽烈的伸展，而拉傷是一種極難克服心理傷害，唯一真正測試腳踝是否正常的方式就是——沒錯，再去伸展腳踝就對了。

1. 跟腱的熱身動作則如下：將腳後跟放在板尾上，腳趾指向板頭，然後向後搖擺滑板，直到板尾貼於地面，手則握住板頭保持穩定性，雙腿則會呈現有點交叉狀態。

2. 由於一隻腳在板尾呈朝上狀態，你會立即感到腳後跟到下背部坐骨神經是收緊的感覺。接著將你的膝蓋向後靠緊，彎腰將頭緩緩向下，像是頭要去觸碰板頭一樣。

3. 做這些動作都要輕柔但保持穩定——不要急促地彈躍，一旦完成上述動作，身體感覺到有點阻力時，就慢慢呼氣。讓重力用你上半身重量作出緩升感，同時也會感覺到跟腱和腿筋也跟著伸展。

4. 另一隻腳也重複上述步驟，完成之後，回到原本位置，一隻腳腳尖置於站立位置後方約15公分處的地面，以此為支點在每個方向依次緩慢轉腳踝六次。完成這些動作後，你的腳踝也就熱起來。

永遠由最基本開始 © Allen Ying

02 二、肩部伸展

雖然玩板主要鍛煉到的是身體的下半部，但鍛煉肩膀向來是有好無壞。畢竟每次在做豚跳動作時，我們都會反射性地舉起雙臂。這個步驟也要再度用到自己的滑板——非常好用的健身輔身工具，不僅僅是因為滑板的重量剛剛好，其標準80公分的長度也只比人的肩膀稍寬一些，因此相當有助於作伸展輔助工具。

1. 像是棒球選手在打球前放鬆肩膀的方式一樣，雙手拿起球棒兩端，並盡可能地高舉球棒於頭頂和後背。

2. 將滑板替代球棒，做出上述的動作時，你的手會分得比自己的肩膀要更開一些，就像槓桿原理一樣，會感覺到肩膀上的每一塊肌肉都在伸展，而置於頭頂後方的滑板，其重量也會讓這個伸展動作產生持續卻不會過重的溫和壓力。

3. 一旦覺得這個動作不會令自己感到不舒服後，就用指掌的力量去左右擺動板子，感受那種早晨起床伸懶腰、打呵欠舒展來放鬆身體。

03 三、下背伸展

如果腳踝受傷是阻礙滑板職業生涯的短期傷病，那麼腰部受傷可能就會帶給資深滑板選手累積最長久的慢性痛楚了。滑板終究不是為我們身體而設計的活動，因此各種衝擊力、重力和玩板所造成的任何壓力和身體長期應變下來的結果，都需要身體的某個部分來承受。不幸的是，那個累積之處通常就是我們的下背部位。

1. 做完腳踝和肩部的熱身後，一樣再用雙手抓住板子橫置在你面前，板身砂紙面朝下（這樣輪子就不會接觸到地面），接著膝蓋收緊，你的雙腿完全伸直。

2. 再來，維持上述動作，慢慢地讓重力發揮作用，讓滑板的重量使你感覺被拉向地面。然後你會感覺到滑板的重量稍微拉伸了你的身體，但又不足以拉扯到身體任何部位。當你感到伸展的極限時，慢慢呼氣，向下放鬆身體再重複前面的連續動作，切記不要過於急促喔。

3. 重複上述伸展動作約15秒，再將雙腿交叉去感受後腿肌腱的伸展。

踩板前的熱身是非常重要 © Mike O'Meally

04 四、內縮肌伸展

玩板時拉傷內縮肌真的是很平常的運動傷害，只要想想你平時花很多時間，要將腳下的這塊僅有最小反作用力的滑板玩出一些花樣時，不自覺就會拉傷腹股溝位置的內縮肌是再尋常不過的事，而痛苦也是必然。因此，運用滑板來作這一項伸展運動絕對是有益無害。

1. 站在滑板後輪架位置的側邊，貼近到讓你腳趾幾乎接觸後輪側邊，再將腳移到板上平放在後輪架的位置，這樣你的腳趾和腳跟就可以像做獨輪前進一樣地前後滾動滑板。

2. 現在，腳再輕輕向前滾動滑板，往前滑動到你覺得自在的程度，有點像是芭蕾舞的伸展動作。盡量保持那樣的動作，其時間越長且越不急著回到原位越好。接著換邊重複上述動作，完成所有熱身，就可以準備上場大展身手了。

膝蓋經常是受傷的地方 © KTR Skateboard School