農曆新年熬夜攻略 玩到年初七要提提神

行花墟封利是

行花墟封利是 © Red Bull

年三十晚前的節目，以往是行佃年宵花市，可惜今年花市取消。不過想買年花的都可以到花墟，一樣多選擇。至於到夜晚，已婚人士還有特備考眼力節目，就是封利是，廿蚊五十蚊一百蚊，飲番罐再數過。不過說到新年節目，少不免幾個朋友坐埋鬥鬥運氣，今年要限聚，玩都要自律呀！

取消活動要留意

取消活動要留意 © Red Bull

說到香港多年來的新年活動，當中包括繼新春花車巡遊、大年初二賀歲煙花匯演，以及到大埔林村許願樹許願，都是香港人習慣，不過今年以上活動都要取消及延期。大埔林村許願樹則暫停開放至初三，至於黃大仙祠則會在初一至初三暫停開放。

黃大仙祠網上直播祈福

黃大仙祠網上直播祈福 © Red Bull

黃大仙祠被一至初三暫停開放外，早前亦宣布年廿九晚舉行的頭炷香儀式將不會開放給公眾參與，不過嗇色園監院李耀輝(義覺)道長將主持壬寅年祈福科儀，於子夜12時正鐘鼓齊鳴24響，為全港市民善信祈福，將會透過facebook及YouTube頻道直播。想遙距祈福的，深夜12點可以對著個Mon。

車公廟照常初二晚通宵開放

車公廟照常初二晚通宵開放 © Red Bull

黃大仙祠初三才開放，沙田車公廟則在農曆新年期間照常開放，即是依然可以在年初二晚通宵至翌日下午六時入廟參拜。不過入場須量度體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼，廟內亦會實施單向人流管制。至於年初二車公誕舉辦的求籤活動則不開放予公眾參與，會提早於公眾開放時間前舉行，亦取消由麒麟引領進廟安排。

借定唔借？觀音廟推出代客借庫服務

說到新年傳統活動，還有觀音借庫，不過今年為避免人群聚集，紅磡觀音廟「2022年觀音開庫」將提供代客借庫服務，只要由即日起至2022年2月26日可以預約於開庫日期後領取借庫物品，預約電話9574 2278，而領取借庫物品日期則由2022年2月27日至3月13日(3月3日除外)。

另一邊大坑蓮花宮亦同樣有代客借庫服務，即日起至2022年2月25日，電話55433004。