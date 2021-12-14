迎接年末放假心情 Red Bull替賽車迷、運動迷選聖誕禮物

足球迷之選 德甲球隊RB萊比錫產品
德甲勁旅RB萊比錫(RB Leipzig)，雖然今季在聯賽表現一般，但剛剛在周中的歐聯賽事，主場擊敗英超班霸曼城，表現超亮眼，都已經夠給球迷驚喜！Red Bull就有為RB萊比錫推出一系列產品，而且充滿節日氣氛，好像男女也適合的RBL Christmas Sweater(€49.95)、RBL Christmas Socks(€9.95)，可以做足球球迷的聖誕禮物。
偏遠一點，還有奧地利足球聯賽的球隊FC Red Bull Salzburg產品。喜歡冰上曲棍球的，奧地利頂尖冰上曲棍球聯盟球隊EC Red Bull Salzburg也有不少產品可選擇。
賽車迷必定喜歡 MAX VERSTAPPEN系列服裝
說到今季一級方程式賽車，絕對經典！刺激！Red Bull車隊的最新出爐的世界冠軍MAX VERSTAPPEN在，賽事令人看得熱血沸騰！如果你的送禮對象是MAX VERSTAPPEN的車迷，又或者是他對手的Haters，MAX VERSTAPPEN系列服裝應該是最佳選擇！當中有適合冬天的衛衣MAX VERSTAPPEN LIMITED EDITION HOODIE(€119.00)，以及短袖Tee MAX VERSTAPPEN LIMITED EDITION T-SHIRT(€69.00)，數量有限﹐想要入手就快啦！
賽車迷還有另一個選擇，就是意大利一級方程式車隊Scuderia AlphaTauri的一系列產品，個人私心推介就是和Casio聯乘的腕錶，好像Casio EQB-1200AT-1AER(€549.95)，或是賽車模型車Minichamps Daniil Kvyat AT01 1:43(€76.95)，熱愛賽車的大男孩都應該會喜歡。
離開陸地，Red Bull還有Flying Bulls collection，飛行主題，Flying Bulls Mono T-Shirt(€24.95)、Copilot Baby Onesie(€19.95)，或飛機模型F-4U Corsair Red Bull 1:48(€14.95)，都適合嚮往衝上雲霄的飛行迷。
來源
https://alphatauri.com/en-hk/
https://www.redbullshop.com/en-hk/