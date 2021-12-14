迎接年末放假心情 Red Bull替賽車迷、運動迷選聖誕禮物

德甲勁旅RB萊比錫(RB Leipzig)，雖然今季在聯賽表現一般，但剛剛在周中的歐聯賽事，主場擊敗英超班霸曼城，表現超亮眼，都已經夠給球迷驚喜！Red Bull就有為RB萊比錫推出一系列產品，而且充滿節日氣氛，好像男女也適合的RBL Christmas Sweater(€49.95)、RBL Christmas Socks(€9.95)，可以做足球球迷的聖誕禮物。

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偏遠一點，還有奧地利足球聯賽的球隊FC Red Bull Salzburg產品。喜歡冰上曲棍球的，奧地利頂尖冰上曲棍球聯盟球隊EC Red Bull Salzburg也有不少產品可選擇。

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