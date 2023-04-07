電影版GT熱血重現 Jann Mardenborough電競起跑變賽車手真人真故事

原來是一個真正追夢的熱血故事，應該有不少賽車迷和我一樣，變得很期待。 若想先看看Jann Mardenborough夢想成真的經歷，以下有介紹，可能即是劇透。

全球銷售超過9000萬套的遊戲改編

全球銷售超過9000萬套的遊戲改編 © Gran Turismo

《跑車浪漫旅》在PS5推出最近一集，已經是第7集了。而這電影《GT：跨界玩家》(這是台灣譯名)則會在8月11日在台灣上映，香港暫時未有確實日期及譯名。

遊戲在1997年推出第一集，重現真實駕駛感覺而大受玩家歡迎。而早前公開的幕後花絮，就能看到電影的認真製作。片段中看到以第一人稱的鏡頭進入跑車的駕駛座，手握軚盤，以時速320km/h在賽道狂轟，而且拍攝賽車時的鏡頭運用及無人機拍攝，更神還原遊戲中的視覺。

《魔戒》Orlando Bloom《怪奇物語》David Harbour參演

《魔戒》Orlando Bloom《怪奇物語》David Harbour參演 © Gran Turismo

演員陣容亦算吸引，首先有《魔戒》最強精靈「勒苟拉斯」Orlando Bloom演出Danny Moore一角，是一名賽車單位的Marketing executive；還有就是在劇集《怪奇物語》中演出的David Harbour，將會演出Jack Salter這角色，亦即是主角Jann的訓練員。而主角Jann Mardenborough，則會由28歲英國演員演出。

Jann Mardenborough成為車手之路

Jann Mardenborough成為車手之路 © Gran Turismo

是多少賽車迷的夢想？普通人要成為職業賽車手有多困難？相信不用多說。在那個年代，竟然有一個玩賽車遊戲從而晉身賽車界的捷徑！

2011年，19歲的Jann Mardenborough以「素人」身份參加《Gran Turismo》遊戲一個比賽，稱為GT學院的Nissan GT Academy歐洲區選拔賽。在90,000名參加者中突圍而出，最後贏得參加Dubai 24 Hour事的機會，以及Nissan Motorsport車手合約一份！有機會由遊戲玩家變成真正賽車手！

2012年參戰British GT Championship，和Alex Buncombe贏取過賽事冠軍，最後以第6名完成賽季。之後在2013年，在Le Mans 24H利曼大賽拿下LMP2組季軍。再來，就是向方程式之路進發，Jann Mardenborough終於有機會參戰FIA European Formula Three Championship，不過只在F3待了一季，2014年加入Arden International轉戰2014 GP3 Series賽季，曾在德國贏得其首個GP3勝利，更簽下Red Bull Junior Team driver development programme企劃。

之後，2016年開始，他就到了日本賽Super GT，2016年在GT300 class贏過賽事，之後直至2019年也有參加GT500賽事。當中2017年曾參加過及Super Formula賽事。到2019年，就為Kondō Racing車隊效力。至於最新消息，在2021–22賽季，他有為Nissan e.dams Formula E負任Simulator driver。

沒有一帆風順成為世界冠軍，但已經為廣大遊戲玩家夢想成真。