電競物理治療師有貼士 Work From Home動作姿勢最重要

「我上年上過有關Esports production的課堂，我展示給學生看的就是怎樣利用科技的幫助。首先可以上YouTube找找別人怎樣DIY自己的home office。」他最愛的頻度就是Think Media，同時亦建議可以看Gaming Careers、D4Darious、Casey Faris及ETA PRIME。他亦會教導學生盡量節省資源，例如沒有鏡頭的，可以把智能手機變成webcam用，亦可以用咖啡杯改裝成電話架。沒有收音裝置的，其實亦可以利用舊電話來自製。Dr. Alexander最後建議大家DIY Home office時要記著：「你有甚麼，就盡量利用。」