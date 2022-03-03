電競物理治療師有貼士 Work From Home動作姿勢最重要

在家工作保持健康 工作枱和肚臍同一高度
在家工作似乎很安全，但其實有不少潛在風險影響健康，最常見的問題就是腰痛，或過度勞損的痛症，甚至是眼睛疲勞等問題。在這個範疇，專家又有好建議。Dr. McGee說當你調校你工作間的裝備時，有幾項要注意：
1.首先你的前臂、手部、手肘應該成一直線，而高度就應該在你的肚臍附近，而且亦應該和你的工作枱、Keyboard同一高度
2.電腦顯示屏的最高點，高度應該是和你坐直工作時的眼眉和頭頂之間。
3.屏幕和你的距離應該是你的手臂加你的手部伸長，這可以減少出現眼睛疲勞的機會。
4.如果你有多過一個屏幕，你應該要有一張可以旋轉的座椅，用轉動座椅來直視不同屏幕，而不是要轉頭來看不同屏幕，減輕頸痛的機會。
5.亦要確定你「腳踏實地」，不應該吊腳，亦盡量不要蹺腳。
了解壞習慣的影響，就可以戒掉惡性循環，如果長時間在不舒適的環境及姿勢下工作，除了會出現腰酸背痛外，還可能會受傷。「例如手部出現肌腱病痛症，手腕以及手肘最常見。亦可能會出現後腰痛、頸痛等問題，我們稱為Thoracic Outlet Syndrome。如果你不用手枕而要保持手部高度，就會增加肩膞的負擔。亦可能會引致你的背部或頸部股肉緊張，惡性循環令工作姿勢更差。」Dr. McGee說。
工作間可以做的運動
Dr. Kristopher “Videogamesprof” Alexander這位Ryerson University的Video Games設計、Esports Infrastructure教授，就提議要做一點運動，去避免受傷。
不應長期保持同一姿勢
正確工作姿勢很重要，不過Dr. McGee亦建議大家常換換動作：「長期保持同一動作可能會引致腰痛，當然我們應該由正確姿勢開始工作，不過之後可以不時轉換一個自己覺得舒適的姿勢，隔一段時間，又再由正坐姿勢再開始。當你找到幾個不會影響你身體的動作，便可以不斷替換一下。」
隨手DIY 令工作姿勢更佳
如果budget有限，可以用家居現有的來DIY。Dr. Alexander說例如你可以摺好毛巾，放在不夠高的手枕位置，令手枕和工作枱成水平。亦可以用枕頭等物品來放在背部承托。更加可以用舊書本來升高電腦屏幕，或者用來自製腳踏。」
「我上年上過有關Esports production的課堂，我展示給學生看的就是怎樣利用科技的幫助。首先可以上YouTube找找別人怎樣DIY自己的home office。」他最愛的頻度就是Think Media，同時亦建議可以看Gaming Careers、D4Darious、Casey Faris及ETA PRIME。他亦會教導學生盡量節省資源，例如沒有鏡頭的，可以把智能手機變成webcam用，亦可以用咖啡杯改裝成電話架。沒有收音裝置的，其實亦可以利用舊電話來自製。Dr. Alexander最後建議大家DIY Home office時要記著：「你有甚麼，就盡量利用。」