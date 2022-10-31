香港代表何曉峰小組賽第5名完成 RED BULL SOLO Q 1v1英雄聯盟世界總決賽

香港代表首次參戰
上周末於美國紐約舉行的RED BULL SOLO Q 1v1英雄聯盟世界總決賽，香港也有代表參戰，聯同來自世界各地最強的業餘電競好手，24位選手競逐冠軍。賽制分成4組，小組賽以單循環BO3(三局兩勝)進行，而每組前4名則可躋身爭奪錦標的淘汰賽，並以BO5(五局三勝)決勝負。到最後之戰決賽，則會採用BO7(七局四勝)。
小組賽出局 在「未來冠軍」手上取得一局勝仗
首次參賽的香港代表何曉峰只有18歲何曉峰，可惜第一場在小組賽面對拉脫維亞選手Ediz便以1:2不敵。不過第二場賽事，何曉峰即時反底，以連續兩局2：0擊敗澳洲選手Chronoshift。到第三場賽事，對手就是之後在今屆賽事拿下冠軍的希臘選手SneakyLemon，實力當然不容置疑，而何曉峰卻能在這位「未來冠軍」手上先取一局勝仗，只是之後被對手連續贏得兩局反勝，最後以2：1飲恨。到最後兩場賽事，亦是能否出線的關鍵之戰，何曉峰分別以0：2不敵意大利選手Suru，再以1:2敗給加拿大選手Doxa，無緣晉身淘汰賽階段。
何曉峰對戰SneakyLemon感想：急了穩贏的局
何曉峰首次參戰世界賽，當中對SneakyLemon一場最難忘：「我與世界賽其他選手分別可能是我不夠穩重，在細節的把握沒有別人精準。在對決冠軍希臘的SneakyLemon時三局都是碾壓局。第一局輕鬆拿下。第二局，自己忘記7分鐘會沒有塔皮被拆塔了。第三局，自己急了穩贏的局，是自己把勝利送給了對手。所以，要說自己與其他對手的差別，可能是沉不住氣吧！」何曉峰賽後表示將會先完成文憑試，之後在空閒時間會繼續參加業餘賽爭取好成績。
至於冠軍的希臘選手SneakyLemon在小組賽出線後，除了第一場準決賽以3：0輕取同胞Goro，之後16強對美國的LAWRENCEEE及半準決賽對加拿大的Doxa均打足五局以3：2險勝。到決賽對戰立陶宛的arnax，也要戰至第六局才以4：2奪冠。