香港代表何曉峰小組賽第5名完成 RED BULL SOLO Q 1v1英雄聯盟世界總決賽

上周末於美國紐約舉行的RED BULL SOLO Q 1v1英雄聯盟世界總決賽，香港也有代表參戰，聯同來自世界各地最強的業餘電競好手，24位選手競逐冠軍。賽制分成4組，小組賽以單循環BO3(三局兩勝)進行，而每組前4名則可躋身爭奪錦標的淘汰賽，並以BO5(五局三勝)決勝負。到最後之戰決賽，則會採用BO7(七局四勝)。

上周末於美國紐約舉行的RED BULL SOLO Q 1v1英雄聯盟世界總決賽，香港也有代表參戰，聯同來自世界各地最強的業餘電競好手，24位選手競逐冠軍。賽制分成4組，小組賽以單循環BO3(三局兩勝)進行，而每組前4名則可躋身爭奪錦標的淘汰賽，並以BO5(五局三勝)決勝負。到最後之戰決賽，則會採用BO7(七局四勝)。

上周末於美國紐約舉行的RED BULL SOLO Q 1v1英雄聯盟世界總決賽，香港也有代表參戰，聯同來自世界各地最強的業餘電競好手，24位選手競逐冠軍。賽制分成4組，小組賽以單循環BO3(三局兩勝)進行，而每組前4名則可躋身爭奪錦標的淘汰賽，並以BO5(五局三勝)決勝負。到最後之戰決賽，則會採用BO7(七局四勝)。