香港女籃球員李祉均進軍中國職籃第二年 正式加盟山西竹葉青酒女籃

上年首次參戰，成為香港第一位加盟中國職籃的球員，加盟了陝西天澤女籃，而上一季陝西天澤女籃亦以第15位完成賽季。至於今季加盟的山西竹葉青酒女籃，上季則以第6位完成賽季，所以今次轉會，可算是更上一層。

上年首次參戰，成為香港第一位加盟中國職籃的球員，加盟了陝西天澤女籃，而上一季陝西天澤女籃亦以第15位完成賽季。至於今季加盟的山西竹葉青酒女籃，上季則以第6位完成賽季，所以今次轉會，可算是更上一層。

上年首次參戰，成為香港第一位加盟中國職籃的球員，加盟了陝西天澤女籃，而上一季陝西天澤女籃亦以第15位完成賽季。至於今季加盟的山西竹葉青酒女籃，上季則以第6位完成賽季，所以今次轉會，可算是更上一層。

上季首戰中國職籃，一圓當上職業籃球員夢想的李祉均表現相當不俗，在2021賽季，她代表陝西天澤女籃出戰了17場比賽，平均每場能得分16.4分，位列聯賽得分榜第6位，而且更入選了當季全明星賽陣容，實力得到肯定。不過李祉均謙稱只認為自己表現中規中矩：：「雖然得分表現不錯，但處理防守上的強度、壓迫性，身球的命中率，出手的機會及把握力都需要改善。」

上季首戰中國職籃，一圓當上職業籃球員夢想的李祉均表現相當不俗，在2021賽季，她代表陝西天澤女籃出戰了17場比賽，平均每場能得分16.4分，位列聯賽得分榜第6位，而且更入選了當季全明星賽陣容，實力得到肯定。不過李祉均謙稱只認為自己表現中規中矩：：「雖然得分表現不錯，但處理防守上的強度、壓迫性，身球的命中率，出手的機會及把握力都需要改善。」

上季首戰中國職籃，一圓當上職業籃球員夢想的李祉均表現相當不俗，在2021賽季，她代表陝西天澤女籃出戰了17場比賽，平均每場能得分16.4分，位列聯賽得分榜第6位，而且更入選了當季全明星賽陣容，實力得到肯定。不過李祉均謙稱只認為自己表現中規中矩：：「雖然得分表現不錯，但處理防守上的強度、壓迫性，身球的命中率，出手的機會及把握力都需要改善。」

已經開鑼的2022至2023年度賽季，於11月30日至2月26日舉行，預計新賽季將有19支參賽隊伍參賽，分兩個階段進行：第一階段在福州馬尾體育館舉辦，第二階段移師泉州晉江。每個階段比賽週期約為27天，每天3場比賽。

已經開鑼的2022至2023年度賽季，於11月30日至2月26日舉行，預計新賽季將有19支參賽隊伍參賽，分兩個階段進行：第一階段在福州馬尾體育館舉辦，第二階段移師泉州晉江。每個階段比賽週期約為27天，每天3場比賽。

已經開鑼的2022至2023年度賽季，於11月30日至2月26日舉行，預計新賽季將有19支參賽隊伍參賽，分兩個階段進行：第一階段在福州馬尾體育館舉辦，第二階段移師泉州晉江。每個階段比賽週期約為27天，每天3場比賽。

李祉均加盟了山西竹葉青酒女籃，原來當中亦因為中國女籃改變政策而促成。話說上年賽季完結後，她有聯絡不同的球隊，不過當中國女籃改變政策，容許除第8名以後的球隊外，排名第6、7、8名球隊都可以簽約港澳台球員，她就再聯絡山西隊，一拍即合正式加盟。

李祉均加盟了山西竹葉青酒女籃，原來當中亦因為中國女籃改變政策而促成。話說上年賽季完結後，她有聯絡不同的球隊，不過當中國女籃改變政策，容許除第8名以後的球隊外，排名第6、7、8名球隊都可以簽約港澳台球員，她就再聯絡山西隊，一拍即合正式加盟。

李祉均加盟了山西竹葉青酒女籃，原來當中亦因為中國女籃改變政策而促成。話說上年賽季完結後，她有聯絡不同的球隊，不過當中國女籃改變政策，容許除第8名以後的球隊外，排名第6、7、8名球隊都可以簽約港澳台球員，她就再聯絡山西隊，一拍即合正式加盟。