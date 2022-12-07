香港女籃球員李祉均進軍中國職籃第二年 正式加盟山西竹葉青酒女籃

上年首次參戰，成為香港第一位加盟中國職籃的球員，加盟了陝西天澤女籃，而上一季陝西天澤女籃亦以第15位完成賽季。至於今季加盟的山西竹葉青酒女籃，上季則以第6位完成賽季，所以今次轉會，可算是更上一層。
上季場均得分16.4分 成功入選全明星隊
上季首戰中國職籃，一圓當上職業籃球員夢想的李祉均表現相當不俗，在2021賽季，她代表陝西天澤女籃出戰了17場比賽，平均每場能得分16.4分，位列聯賽得分榜第6位，而且更入選了當季全明星賽陣容，實力得到肯定。不過李祉均謙稱只認為自己表現中規中矩：：「雖然得分表現不錯，但處理防守上的強度、壓迫性，身球的命中率，出手的機會及把握力都需要改善。」
期待與西班牙籍教頭合作
已經開鑼的2022至2023年度賽季，於11月30日至2月26日舉行，預計新賽季將有19支參賽隊伍參賽，分兩個階段進行：第一階段在福州馬尾體育館舉辦，第二階段移師泉州晉江。每個階段比賽週期約為27天，每天3場比賽。
李祉均加盟了山西竹葉青酒女籃，原來當中亦因為中國女籃改變政策而促成。話說上年賽季完結後，她有聯絡不同的球隊，不過當中國女籃改變政策，容許除第8名以後的球隊外，排名第6、7、8名球隊都可以簽約港澳台球員，她就再聯絡山西隊，一拍即合正式加盟。
而山西女籃隊長武桐桐因為在之前的女籃世界盃比賽中腿部受傷，需要恢復9-10個月，無緣新賽季，所以預計作為一名進攻球員的李祉均，很大機會在球隊中司職1、2號位置，會有更多上陣機會。她表示這將會按照跟教練及球員的磨合而決定：「希望透過西班牙藉主教練及有系統的訓練讓自己學習更多。今季球隊換上一些新的年青球員，希望跟她們可以好好磨合，在球隊有好的發揮。」
李祉均個人檔案
出生日期：1995年4月27日
身高：1米70
體重： 62 . 5公斤
位置：得分後衛
小學：聖公會奉基小學
中學：協恩中學
大學：香港理工大學
曾獲獎項/榮譽:
2014年Nike League冠軍、得分王、三分王、助攻王和最有價值球員
2014, 2018亞運港隊代表
2016女子甲組聯賽得分王
2018, 2019大專盃冠軍、最有價值球員
2019 Red Bull Reign全球總決賽亞軍、香港區冠軍
2019女子甲組聯賽得分王、三分王
曾效力球會:
2011 - 2021年 偉邦 香港女子甲組聯賽
2021 - 2022年 陝西天澤 中國女子籃球聯賽
2022 - 2023年 山西竹葉青酒 中國女子籃球聯賽