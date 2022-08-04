香港高手帶路 Team SQC推介五大Mountain biking好玩路線

香港大把山路小徑玩

香港大把山路小徑玩 © Red Bull

在城市生活，你以為香港很少地方可以玩到Mountain bike？Team SQC說其實大把選擇，這裏就推出幾條合法路段，有興趣的可以去看看，也可以去Team SQC的instagram (@team.sqc)，他們團隊很歡迎大家問路，甚至可以提供「秘密路線」。

初學者梅窩入門

如果你不只是新手，更是從未接觸Mountain biking這運動，Team SQC建議大家可以去梅窩單車公園，因為這裏有一間老友記單車專門店 (Friendly Bicycle Shop) 提供租車服務，hardtail每日HK$300，full suspension每日HK$500，而且梅窩單車公園有不同難度的路段，Friendly Bicycle Shop更提供導騎服務及課堂，令大家可以輕鬆入門。

如果玩過覺得好玩，Team SQC亦有提供幾間能以合理價錢買到高質車款的店舖，包括梅窩Friendly Bike Shop、梅窩Lantau Basecamp，西貢Sai Kung Basecamp，元朗順利單車、上水鎭洋兄弟單車公司以及天水圍丫髻山地單車樂園的LBBS。

五大路徑之五 Mad Dog

五大路徑之五 Mad Dog © Red Bull

Mad dog是愉景灣附近的路段，落山路段提供很大樂趣，而且還有陡峭的off-camber switchbacks，另有chutes、rock rolls以及tight rock路狀，絕對是追求速度的落山道，而平均坡度為16.3%，長1.23km。在大嶼山，這可算是以最短的上山距離換來最長的下山路，絕對抵玩，Team SQC給10/10滿分。

五大路徑之四 INXS

五大路徑之四 INXS © Red Bull

這是一條適合初學者的路徑，地點在梅窩單車公園。路徑中包括很多可以玩跳躍玩掟berm的地方，終點是一個大型平台。INXS的地形於平坦較硬，適合任何mountain bike去玩。雖然屬non-hot lap，但都可以和朋友一個接一個挑戰跳躍掟berm，一定充滿歡樂。

五大路徑之三 HP Sauce

五大路徑之三 HP Sauce © Red Bull

HP Sauce是河背的下山路，屬一條極緊湊的路線，充滿陡峭、off camber及rooty路段，這路段需要一定技術，不過一旦征服過，就能感受到HP Sauce路段的刺激性。

五大路徑之二 Savage

五大路徑之二 Savage © Red Bull

Savage路段就如其名，是梅窩單車公園的一條高速下山路，因為他的高速以及岩石性質，適合用Trail bike或Enduro bike來玩。路線重點包括兩個連續的chute，險峻而充滿岩石，中段部份有一個平台。Savage是其中一個人氣下山路段，由單車公園衝落梅窩，又快又爽！

五大路徑之一 Ho Pui Downhill

五大路徑之一 Ho Pui Downhill © Red Bull

這可能是香港最人氣的下山路段，超快而且激烈的路徑，有很多跳躍位可以飛jump，而且屬hard packed平滑路狀，適合任何mountain bike。而完成這路段之後，還有一段叫Bamboo的technical trail作結。

Team SQC自製新路徑

Team SQC是由一群追求Mountain biking速度、技術的年輕人組成的團隊，當中有人技術高超，亦有對拍攝、機械方面有研究的成員。曾經在全港的high jump test踏上頒獎台，亦在社交平台提供不少人氣內容及影像。

而當中Aidan及Trey更用了18個月埋首一個建設項目，在Clear Water Bay建立一條獨有路徑，當中要克服香港的氣候及不同季節降雨量問題，所以要為雨季設排水系統，亦同樣在秋冬採用大型流動噴水器維護路狀。現在這路段已經開放給公眾，Aidan及Trey希望一眾玩家都可以來享受這路段。