體感運動遊戲熱玩16年 今年尾玩《北斗之拳》健身拳擊

「你已經瘦了」拳四郎和你Fit Boxing

「你已經瘦了」拳四郎和你Fit Boxing © Nintendo

早前任天堂直播節目中公佈的運動新作。是以打拳健身遊戲《Fit Boxing》為基礎，再加入經典動漫作品《北斗之拳》主題的新作《Fit Boxing 北斗の拳 ～お前はもう痩せている～》。背景不再是健身房，而是《北斗之拳》中的世紀末，而教你打拳的不再是女健身教練，而是主角拳四郎，還有聲演的聲優小西克幸。用北斗奧義拳法鍛鍊身體，當中還有不同角色登場做導師或對手，遊戲更會加入「戰鬥模式」，玩家化身拳四郎，以節奏拳擊擊倒不同對手，還可以出「北斗百裂拳」！遊戲將於2022年12月22日發售。

街機跳舞機是運動始祖？

Dance Dance Revolution © Internet

近年大熱的，當然是Switch的《健身環大冒險(RingFit Adventure)》，還有《Nintendo Switch Sports》等等。要數到大熱起源，其實可能是90年代極多人在機舖玩到身水身汗的街機跳舞機《Dance Dance Revolution》，玩家有男有女腳踏幾個箭嘴彈來彈去，就算不落場，圍觀也開心。之後推出家用版包含跳舞氈都掀起過熱潮。而之後亦有常推新作的《Just Dance》跳舞遊戲系列，當然現在已經進化至用鏡頭感應動作。

不過說到在家打機做運動，還是要由《Wii Sports》說起。

新垣結衣玩的《Nintendo Switch Sports》內有網球、保齡球、擊劍、排球、羽毛球及足球等遊戲。

《Wii Sports》銷量過一億

《Wii Sports》銷量過一億 © Nintendo

2006年任天堂推出Wii主機，因為有接收器感應遙控器Wiimote，所以可以體感遊玩不同遊戲，當中包括跟機的《Wii Sports》。雖然沒有現在的新科技，但要揮手在屏幕前打網球或打保齡，也可以揮拳打拳，已經令不少人成為輕機迷。而因為《Wii Sports》是跟機Wii推出，所以銷量亦和主機一樣高，在2019年已經有超過1億的銷量。

《Wii Fit》真正做運動

《Wii Fit》真正做運動 © Nintendo

如果《Wii Sports》只是玩玩，2007年推出的《Wii Fit》就真正做運動。因為遊戲要附帶一塊平衡板，要玩家站在板上做各種運動，包括平衡、肌肉鍛鍊、帶氧運動甚至瑜珈。而遊戲銷量亦有超過2000萬套。

《Shape Boxing》拳擊之始

可說是現在《Fitness Boxing》的始祖，當年因為《Wii Sports》及《Wii Fit》成功，所以才有這款由第三廠商推出的《Shape Boxing》，是打拳的體感戲，運動量高，而且會計算消耗的卡路里。

新世代的《RingFit Adventure》、《Nintendo Switch Sports》

新世代的《RingFit Adventure》、《Nintendo Switch Sports》 © Nintendo

Wii之後，任天堂去到WiiU年代，不過因為主機不太受歡迎，所以亦沒有太多體感代表作。直至新世代主機Switch於2017年推出後大受歡迎，之後近年更找來新垣結衣代言體感遊戲，體感運動遊戲風潮又再掀起。當中最多人玩的應該就是2019年推出的《RingFit Adventure》。利用一個可以放Joy-Con控制器的健身圈(Ringcon)以及大腿腳帶(Legband)來輔助，進行各種Mini Game及運動，從而為玩家提供大量運動量。早年網上亦有不少玩家分享打機成功減肥的例子。

近一點的則有今年4月29日推出的《Nintendo Switch Sports》，由任天堂企劃製作本部開發，可連線對戰，遊戲內的運動包括網球、保齡球、排球、羽毛球、足球和擊劍，之後更新排球、羽毛球及足球，而且更預告會在冬季免費更新高爾夫球。截至7月，遊戲全球銷量484萬套。